Greifswald: Schon 25 000 Euro für die Tagesstelle

Greifswald

Die Sparkasse Vorpommern ist seit Jahren treuer Partner der Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG. Nicht nur, dass wir die Spendenkonten bei der Sparkasse führen können, auch steht traditionell immer kurz vor Weihnachten eine große Spende an. „Ich bin jedes Jahr gespannt, welche Organisation die OZ aussucht“, sagt Jörg Berner, Vertriebsdirektor der Sparkasse Vorpommern. Die Tagesstelle findet er eine gute Wahl. Hier finden Menschen in Notsituationen Hilfe. „Es ist traurig, dass so ein Bedarf da ist“, findet er. „Auf der anderen Seite ist es aber gut, dass sich jemand kümmert.“ 1500 Euro gab die Sparkasse für die Tagesstelle, und dazu „um ein kleines bisschen Sonnenschein“ zu spenden, 25 Gutscheine für die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Darunter Tankgutscheine, Greifswald-Gutscheine oder Pafümerie-Gutscheine. „Für uns als Sparkasse ist es ein Selbstverständnis, dass es der Region gut gehen soll“, so Berner, der ehrenamtlich für die Greifswalder Tafel aktiv ist.

Viele Spender für die Tagesstelle

Zu den zahlreichen Spendern gehören: Marianne Leist (10), Günter und Jutta Frank (10), Gerlinde Witt (20), Bärbel Miehe (50), Lutz Müller (25), Brigitte und Hartmut Neumann (20), Gunter und Monika Wallis (20), Edith Heiden (20), Kristina Linnemann (200), Bernhard Lottenburger (20), Siegfried und Helga Barsch (100), Daniel und Kati Huse (25), Ingrid und Helmut Graupner (30), Klaus-Dieter und Gerlinde Heinrich (50), Rolf Blahr (15), Frank Hilgendorf (30), Christel Offenmueller (20), Karin Hartwig (50), Petra Helmchen (25), Christiane Meyer (55), Irene Maladinsky (30), Helga Madauss (20), Hans-Guenther Krippenstapel (15), Dr. Inge Fischer (50), Ulrike Jekutsch (100)

OZ-Leser spenden für einen Kleinbus Bei der Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee 50 finden Menschen in Notsituationen Hilfe, beispielsweise bei Wohnungslosigkeit, Verschuldung oder Arbeitslosigkeit. Täglich können die Menschen hier einen geregelten Alltag erleben und bekommen Unterstützung bei den Aufgaben des täglichen Lebens. Wir sammeln Spenden für einen neuen Kleinbus, der für Ausflüge und Umzüge genutzt werden kann. Bitte helfen Sie mit, jede noch so kleine Summe zählt. Empfänger: Kreisdiakonisches Werk Greifswald-Ostvorpommern e.V. Verwendungszweck: Spende: OZ-WEIHNACHTSAKTION IBAN: DE28 1505 0500 0112 2487 48 BIC: NOLADE21GRW Mit der Angabe Ihres Namens auf dem Überweisungsträger willigen Sie ein, dass Ihr Vor- und Nachname sowie Ihre Spendensumme in der Zeitung veröffentlicht werden.

Ingrid Siechert (100), Ursula und Fritz Lorenz (50), Mihail-Inocentiu Lepadatu (20), Katrin Stein (20), Gernot und Gudrun Wisniewski (100), Bernd und Elke Jäger (50), Prof. F. und G. Dunkel (100), Klaus-Bernd und Liane Müller (10), Carmen Schmidt (50), Ursula Feilke (40), Heinz und Christine Musolff (50), Anita Menge (150), Monika Schlichtkrull (40), Marion Sander (10), Astrid Gercke (150), Elke und Bodo Lange (50), Ingrid Möller (20), Petra und Jürgen Fehlberg (40), Lothar und Astrid Lüdtke (40), Dr. Karin Zirzow (50), Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (1000), Thomas und Marianne Bohnenstein (20), Marion Boos (30), Sibylle und Peter Riechert (30), Sabine Peters (50), Margrit Ramm (10), Rosemarie Christel Kakies (25), Ralf Gärtner (30), Gerd und Kerstin Schmidt (15), Edith Engelke (50), Bliesath Gbr (200), Maria Huse (20), Rainer und Christel Maletzke (50), Elisabeth Hartelt (20), Waltraut oder Karl-Otto Zastrow (20), Edith Loose (20), Hartmut Tessnow (400), Renate Hammer (50), Dr. Martin Haase (30).

Von az