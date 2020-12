Greifswald

Wir folgen der Autorin auf ihren ausgerollten Fäden. Fäden, die sich zu Kapiteln zusammenfügen und die Geschichte der wundersamen Hybride erzählen. Wir folgen der Greifswalder Kinderbuch-Autorin Juliane Kroos, 30, Mutter zweier kleiner Kinder, in eine in dieser Zeit so schmerzlich vermissten fantastischen Welt, erleben Abenteuer, entdecken Neues und vielleicht auch ein bisschen und selbst.

Aufreibender Alltag

Nur allzu gut lässt sich erahnen, wie vollgepackt, ja mitunter aufreibend der Alltag der Schriftstellerin ist. Da sind die Töchter, ein und drei Jahre jung, als Mama navigiert sie durchs Familienleben, die Arbeit als Krankenschwester in der Onkologie, das Leben überhaupt, das ein ums andere Mal dazwischen kommt und die freizuschaufelnden Auszeiten, die es braucht, um all die Fäden zusammenzuziehen, auf denen ihre Gedanken ruhen. Ja, an Zeit mangelt es hin und wieder wohl tatsächlich. Ein mit ihrem Mann vereinbartes Modell soll einen Rahmen schaffen. „Jeder von uns hat in der Woche einen Nachmittag für sich, für seine eigenen Projekte“, erzählt Kroos. Kreativsein auf Knopfdruck ist dennoch ihre Sache nicht. „Ideen kommen mir jederzeit und überall. Und: Ich lese viel Kinder-und Jugendliteratur.“ Gute-Nacht-Geschichten für die Töchter – und die eigene Inspiration.

Vom Herzen her Schreiberling

Sich selbst beschreibt sie so: „Jahrgang 1990, Küstenkind, in Greifswald geboren. Abitur, Tourismusstudium, Auslandsaufenthalte in England und Neuseeland. Seit 2016 verdiene ich meine Brötchen als Krankenschwester in Greifswald. Vom Herzen her bin ich Schreiberling. Es geht um alltägliche Erfahrungen, das Leben, den Tod, das Wunderwerk Mensch und die Welt als Kreis(lauf). Was mich sonst noch so bewegt? Meine Beine auf dem Boden, im Wasser, auf dem Rad. Meine Arme, die meinen Mann und meine kleinen Töchter drücken.“

Fantasie zwischen Buchdeckeln

Woran lässt sie uns diesmal teilhaben mit ihrem zweiten 36 Seiten umfassenden Buch, das sich an die Jüngsten richtet (3 bis 6 Jahre)? Zur Erinnerung: Das erste, „ Sternenstaub“, versammelte bereits reichlich Fantasie zwischen seinen Buchdeckeln: Als es null Uhr auf Eisland, dem nördlichsten aller Kontinente, schlägt, um ein neues Jahrtausend einzuleiten, bleibt die Erde stehen und hüllt die östliche Hälfte in Dunkelheit. Aufgrund des fehlenden Sonnenlichts gehen Pflanzen ein und Tiere siechen dahin. Mit ihrem Dahinscheiden beginnen die Menschen zu leiden. Dystopie, ohne Schwermut zu verbreiten. Es kann selbst in diesem Genre ein gutes Ende geben.

Nun also Nummer zwei: „Das Api - Und die kleine Einsiedelei“. Eines Tages sitzt ein Affenartiges Pinguinchen, kurz Api, auf dem Baum der einsamen Pinguininsel. Doch irgendwie gehört es dort nicht hin. Es will lieber reisen, wie ein mutiger Beduine. Da kommt ihm der Sturm, der aus seinem Baum ein Floß macht, gerade recht.

Loslassen vom Alltag

Schon lange ist das Schreiben ihr liebstes Hobby. Es reicht zurück bis in Jugendtage. Es ist das Loslassen vom Alltag, das Erschaffen von etwas Neuem, das sie treibt, so erzählt es Kroos. Ein Stück Selbstverwirklichung. Beim Gespräch mit der der Künstlerin – am Telefon und mit reichlich Abstand – ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Sprache auf das Virus kommt. Nachdem die letzten Monate gezeigt hätten, wie schwierig es sei, Pläne zu machen und sie eine Familienreise in den Süden Europas bis auf Weiteres verschieben musste, verzichtet Kroos derzeit aufs Pläneschmieden. „Wir denken kurzfristig.“ So hält es die vierköpfige Familie auch zu Weihnachten. „Wir schauen, was möglich ist. Unsere Hoffnung ist, wie bei so vielen, dass sich die Lage entspannt und wir alle wieder unbefangen eine schöne Zeit haben können.“

Juliane Kroos veröffentlicht „Das Api - Und die kleine Einsiedelei“ als Selfpublisher. Erhältlich unter anderem auf epubli und Amazon als Hardcover für 17 €, Softcover 10 €

