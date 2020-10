Greifswald

Die Premiere im Theater passt nicht nur zum schaurigen Wetter der letzten Tage. Sie passt auch in die Corona-Zeit, in der wir tagtäglich nicht nur mit explodierenden Infektionszahlen, sondern auch immer wieder neuen Einschränkungen erschreckt werden.

Denn Franz Schuberts „ Winterreise“ steht ab Freitag auf dem Spielplan des Theaters Vorpommern in Greifswald. Ein Werk, das tief in die menschliche Seele eindringt. Es ist ein Zyklus aus 24 Liedern, die von der Vereinsamung des Menschen und der daraus gewonnenen Erkenntnis handeln, selbst sein Leben zu bestimmen. Ein Thema, das nie unaktuell wird.

Meilenstein in der Karriere eines jeden Baritons

Dirk Löschner, der die szenische Einrichtung für diese Produktion besorgt hat, sagt, dass die „ Winterreise“ einen Meilenstein in der Karriere eines jeden Baritons darstellt. Umso mehr freut sich der Intendant, dass sich mit Maciej Kozlowski ein junger Sänger aus dem eigenen Ensemble dieser Aufgabe stellt. Zusammen mit David Behnke am Klavier wird der 32-Jährige die „ Winterreise“ auf der großen Bühne gestalten. Und das auf sehr eigene Weise. Als junger Mensch habe er ein ganz anderes Empfinden bei der Interpretation als ein gereifter Sänger um die 50, findet Löschner. Wissen müsse man dazu, dass Schubert gerade 30 Jahre alt war, als er seine „ Winterreise“ 1827 fertigstellte. Er starb ein Jahr später. Auch der Verfasser der Texte, der Schriftsteller Wilhelm Müller, wurde nur 32 Jahre alt.

Maciej Kozlowski, der in Polen geboren wurde und bereits während seines Studiums als festes Opernchormitglied an der Opera Baltycka in Danzig engagiert war, sagt, dass diese Produktion für ihn zwei Ebenen habe. Die eine bestehe aus seiner Interpretation, die er als „meine Farben“ bezeichnet, die andere sei offen für die Fantasie der Zuhörer. Die Zusammenarbeit mit David Behnke, der als Studienleiter und 2. Kapellmeister am Theater Vorpommern engagiert ist, sei sehr angenehm gewesen, betont der junge Bariton. David sei immer bereit gewesen, neue Sachen mit zu entwickeln. „Es gehört zur Aufgabe des Liedbegleiters, den Sänger zu tragen, ohne aufdringlich zu sein“, erklärt der Mann am Klavier. „Das gelingt nur, wenn man sich auch gut versteht“, fügt er hinzu.

„Romantisch, wie bei Caspar David Friedrich “

Als Franz Schubert seine „ Winterreise“ zunächst im kleinen Kreis von Freunden vortrug, seien diese schockiert gewesen, blickt Dramaturgin Katja Pfeifer zurück. Nur der „Lindenbaum“ , der später von Friedrich Silcher zum Volkslied „Am Brunnen, vor dem Tore…“ gemacht wurde, gefiel. Heute gehört die „ Winterreise“ zu den oft gespielten Werken auf deutschen Bühnen. Mittlerweile gibt es sogar ein Schauspiel von Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, in dem sie die Szenerie in die heutige Zeit der sozialen Medien versetzt.

Das Bühnenbild hat Christopher Melching geschaffen. Bis Ende der letzten Spielzeit war er Ausstattungsleiter und Kostümdirektor am Theater Vorpommern. Nun bekleidet er diese Stelle am Anhaltinischen Theater Dessau. „Die Natur spielt auf der Bühne eine große Rolle“, sagt Dirk Löschner schon mal vorab. Der Himmel sei sehr präsent. „Romantisch, wie bei Caspar David Friedrich“, verspricht er.

Noch gibt es Restkarten für die Premiere, die gut eine Stunde dauert.

Premiere: 16. Oktober, 19.30 Uhr, Großes Haus, Greifswald

Weitere Vorstellungen in Greifswald: 22. November um 16 Uhr und 28. Dezember um 19.30 Uhr; in Stralsund: 29. Oktober, 19.30 Uhr (Premiere), 6. November, 19.30 Uhr, 22. Dezember, 19.30 Uhr; in Putbus: 13. November, 19.30 Uhr

Von Reinhard Amler