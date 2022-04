Greifswald

Der Krieg in der Ukraine und das Leid der Bevölkerung beschäftigt in diesen Tagen auch die Schüler des Evangelischen Schulzentrums Martinschule in Greifswald. „Sie fragen sich, wie man den Menschen helfen kann“, berichtet Lehrerin Cornelia Flach, die sechs Jugendliche mit geistigen Beeinträchtigungen in einer Trainingswohnung der Schule betreut. Dort lernen Jülie Pohl, Paul Glowczewski, Leonie Hidde, Ragnhild Adam, Leandra Wendt und Julia Böttger, sich den Herausforderungen des normalen Lebensalltags zu stellen – angefangen vom Reinemachen, Wäsche waschen, Bügeln bis hin zum Kochen und Backen. Schnell sei von den 16- bis 18-Jährigen die Idee geboren worden, leckeren Kuchen zu backen und diesen während der Aktion „Greifswald räumt auf“ an hungrige Müllsammler zu verkaufen. Gesagt, getan.

„Ihr Kuchenbasar im Ernst-Thälmann-Ring erfreute sich großer Beliebtheit. Am Ende kamen 98 Euro beim Verkauf zusammen, die sie auf 100 Euro aufrundeten“, wertschätzt Flach das Engagement ihrer Schützlinge. Das Geld werde nach aktuellem Stand einer kinderreichen Familie aus der Ukraine zugutekommen, die in unserem Landkreis gestrandet ist. Letzte Absprachen laufen gerade. Darüber hinaus hatten die Schüler noch 120 Brötchenhälften, Bouletten, Milchreis und andere Leckereien zubereitet, die bei den Teilnehmern der Müllaktion sehr gut ankamen. Verteilt wurde alles bei der WGG in der Geschwister-Scholl-Straße und in der Rigaer Straße.

Von ph