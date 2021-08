Greifswald: Schützenstraße im Bereich der Villenruine gesperrt

Greifswald

Wie die Stadt informiert, wurde der Straßenbereich vor dem Gebäude der Schützenstraße 5 in Greifswald am Mittwoch vollständig und großräumig mit einem Bauzaun gesperrt. Denn der Zustand der Ruine der Villa auf dem Grundstück hat sich weiter verschlechtert. Das wurde bei einer routinemäßigen Begutachtung festgestellt. Der Wendekreis am Ende der Schützenstraße kann dadurch derzeit nicht genutzt werden. Der Eigentümer wurde informiert.

Das Areal an der Schützenstraße mit der 2014 abgebrannten und schon damals leer stehenden Villa ist das letzte lukrative Baugrundstück des früheren Greifswalder Bauunternehmers Torsten Abs. Denn die Fläche am Karl-Marx-Platz 19, auf dem einst das Kinderheim „Hertha Geffke“ stand, verkaufte er 2020 an die Mentor Projekte GmbH. Er hatte schon eine Abrissgenehmigung für die Villa, die er jedoch ungenutzt verstreichen ließ.

Einst gehörten ihm unter anderem auch Am Mühlentor 2, Markt 23/24 (Fischmarkt) und Flächen Ecke Lange Straße/Kapaunenstraße, auf denen ein neuer Wohnkomplex dieses Jahr fertiggestellt werden soll. Keines seiner Häuser hat Abs vollständig saniert, belastete die Grundstücke aber mit Krediten. Regelmäßig kam es zu mehr oder weniger erfolgreichen Zwangsversteigerungen.

Wird eine neue große Wohnanlage gebaut?

Möglicherweise hat Abs das Grundstück an der Schützenstraße verkauft oder es laufen Verhandlungen. Denn im Mai dieses Jahres wurde der persönlich haftende Gesellschafter der für dieses Grundstück gegründeten Quartier A 12 Projektgesellschaft GmbH & Co. Greifswald KG, die A-Quartier Management GmbH, aus dem Handelsregister gelöscht. Als A-Quartiere werden die Flächen zwischen Hansering und Rossmühlenstraße bezeichnet. Abs gehört eine Fläche von A 12 an der Kuhstraße neben dem Hansehof und das Grundstück an der Schützenstraße 5.

Das Grundstück ist dank seiner Lage sehr lukrativ. Es ist etwa 3600 Quadratmeter groß. 2019 ging es für 725 000 Euro bei einer Zwangsversteigerung, also etwa 200 Euro je Quadratmeter, an den Höchstbietenden. Abrisskosten und die mit Sicherheit notwendige Altlastenbeseitigung verteuern eine Investition. Ab 1940 bis Mitte der 1990er Jahre befanden sich auf dem Grundstück ein Holz- und Kohlehandel sowie ein Maschinenreparaturbetrieb.

Interessenten sprachen 2019 vom Bau einer großen Wohnanlage an der Schützenstraße, vergleichbar dem Hansehof am Hansering. Allerdings gelang es Ab, wie in anderen Fällen auch, letzten Endes die erfolgreiche Versteigerung zu verhindern.

Von Eckhard Oberdörfer