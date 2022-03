Greifswald

Mitten hinein in Höchstwerte bei den Corona-Fallzahlen lockert das Land Mecklenburg-Vorpommern Corona-Regeln an Schulen. Seit Montag, 7. März, müssen Schülerinnen und Schüler am Platz keine Maske mehr tragen. Doch mindestens eine Schulleitung hält an der Maskenpflicht im Unterricht fest: Das „Institut für Lernen und Leben“ (ILL) schreibt das Tragen einer Maske am Platz in der Kinderkunstakademie in Greifswald für alle vor. Das bestätigt Ines Rodewald-Dannenberg, Rektorin der Grundschule in freier Trägerschaft.

„Dass diese Regelung durchaus Sinn macht, lässt sich nicht nur allein durch das hohe Infektionsgeschehen erklären. Es liegt auch an unserem Lernkonzept, welches nur punktuell auf klassischen Frontalunterricht setzt“, sagt Rodewald-Dannenberg. Die Schüler würden sich wegen häufiger Gruppenarbeiten von ihren Sitzplätzen entfernen, sodass ein ständiges Auf- und Absetzen nicht sinnvoll sei. Die Regel gelte zunächst für diese Woche – danach wolle das Institut je nach Lage neu entscheiden. Oberstes Ziel sei es, die Kinderkunstakademie offen zu halten, um Unterricht zu ermöglichen und Eltern den Rücken freizuhalten, damit diese arbeiten können, erklärt die Schulleiterin.

Ministerium: Verordnung nicht außer Kraft setzen

Auch am Standort „Am Wasserturm“ in Rostock gilt Maskenpflicht am Platz laut einer ILL-Sprecherin. Wegen eines geringen Infektionsgeschehens gilt die Pflicht wiederum nicht am Standort der Kinder- und Jugendkunstakademie Rostock-Kassebohm. In Greifswald sind laut der Sprecherin derzeit 13 von 92 Schülern und drei Mitarbeiter in Quarantäne.

Doch mit der Maskenpflicht auf eigene Wahl bewegt sich das ILL auf dünnem Eis. Eine Sprecherin des Bildungsministeriums erklärt auf OZ-Nachfrage, dass Schulen auf die nach wie vor geltende Empfehlung zum Tragen einer Maske hinweisen könnten, aber nicht mehr: „Schulleitungen können die ab heute geltende Corona-Verordnung, die vorsieht, dass im Unterricht am Platz keine Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden müssen, nicht außer Kraft setzen“, so die Sprecherin. Dem Ministerium seien bisher keine weiteren Schulen bekannt, die sich nicht an die Vorschrift halten.

Montessorischule Greifswald: Freiwillig Maske im Unterricht

Die Maskenpflicht am Platz ist laut Schul-Corona-Verordnung nur vorgesehen, wenn es in einer Klasse bzw. einer Gruppe einen positiven Corona-Fall gab. Die betroffene Gruppe muss anschließend fünf Tage lang Maske am Platz tragen. Im normalen Schulalltag gilt für alle Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal: Die Maske ist vorgeschrieben im Schulgebäude und bei Bewegung in den Pausen. Auf dem Schulhof muss sie nicht getragen werden.

An der privaten Montessorischule in Greifswald haben laut Schulleiter Nils Kleemann am Montag Schüler und Lehrer Masken im Unterricht getragen. Das solle für die kommenden zwei Wochen so bleiben. „Das ist natürlich freiwillig. Wir bekommen von unseren Schülern und Lehrern für unsere Vorsicht in der Regel Zuspruch.“ Am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium weisen die Lehrer darauf hin, in Situationen am Platz die Maske zu tragen, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. „In meinem Leistungskurs haben heute 18 von 20 Schülern die Maske getragen“, sagt Lehrer Steffen Qual. Eine Pflicht bestehe ausdrücklich nicht.

