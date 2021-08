Greifswald: Schulen begrüßen fast 600 Abc-Schützen

Greifswald

Strohhut auf dem Kopf und Ranzen in der Hand: Valentin konnte es kaum abwarten, endlich das Geheimnis seiner Zuckertüte zu lüften. Doch der Sechsjährige musste wie alle Abc-Schützen erst einmal stille sitzen, bevor er die Geschenke sichten durfte. Gemeinsam mit 25 anderen Kindern der Klasse 1a sowie vielen Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunden wurde er am Sonnabend kurz nach acht Uhr auf dem geschmückten Innenhof der Käthe-Kollwitz-Grundschule von Schulleiterin Ute Prochnow und ihrem Team aufs Herzlichste begrüßt. „Eine lange Zeit der Anspannung und des Fieberns auf den Schulanfang nimmt jetzt ein Ende“, sagte sie mit Blick auf die herausgeputzten Kinder. Warmherzige Worte, die sie noch dreimal wiederholte. Denn im Laufe des Vormittags veranstaltete das Kollegium coronabedingt vier Einschulungsfeiern unter blauem Himmel für insgesamt 104 Mädchen und Jungen. Alle Greifswalder Schulen zusammen genommen freuen sich über 593 Erstklässler, das sind 53 mehr als vor einem Jahr.

Zur Galerie Die Greifswalder Schulen begrüßen zum neuen Schuljahr fast 600 Erstklässler, 53 mehr als 2020. Die Feiern fanden mit Ausnahme der Waldorfschule am Sonnabend statt.

„Eigentlich ist unsere Schule nur dreizügig“, so Ute Prochnow zu den Eltern. Doch das zweite Jahr in Folge gibt es nun eine vierte Klasse, um den Knirpsen, die im Stadtzentrum wohnen, unnötig lange Schulwege zu anderen Bildungseinrichtungen zu ersparen. Zu ihnen gehört auch Greta Tessler, „die seit Tagen ganz aufgeregt ist“, verriet Mutter Anja. Gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und Bruder Johann (4) lief die Sechsjährige voller Vorfreude das erste Mal den Schulweg von der Dom- in die Knopfstraße. „Bald wird sie die Strecke allein schaffen“, ist sich Vater Philipp sicher. Doch die ersten Tage werde sie natürlich begleitet. Um die Spannung zu erhöhen, hatte er die Schultüte bis zuletzt eingehüllt. Um so größer war Gretas Freude, als sie sie endlich in den Arm nehmen konnte und oben drauf Shaun, das Schaf entdeckte – ihr Lieblingskuscheltier.

Fröhliches Programm mit Pipo & Pipolina

Bei Charlotte Freese indes war es ein Koalabär, der in der Schultüte neben Süßigkeiten und Lernutensilien nicht fehlen durfte. „Sie freut sich schon sehr, endlich lesen zu lernen, um ihrem kleinen Bruder etwas vorzulesen“, erzählte Vater Holger, während er mit seiner Frau Anna und dem zweijährigen Frederic auf die Tochter wartete. Nach einem fröhlichen Kinderprogramm mit den Clowns Pipo & Pipolina im Innenhof durften die Erstklässler der Kollwitzschule nämlich pandemiebedingt leider nur allein mit ihrer Klassenleiterin Petra Fröhlich den Gruppenraum zum ersten Mal aufsuchen. Währenddessen übten sich alle Gäste vor der Schule in Geduld, bevor sie im Anschluss mit ihren Schützlingen feierten.

„Auf die Party im Garten freut sich Henry am meisten“, offenbarte Corinna Krugler über ihren Sohn und erklärte: „Er ist sooo glücklich, dass endlich wieder einmal die ganze große Familie zusammenkommt, mit Großeltern, Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen.“ Schnell noch ein Familienfoto mit den Eltern vor der Schule und ab ging’s – inklusive der flotten, blauen Zuckertüte, deren unikate Außenhaut eine gute Freundin der Familie geschneidert hatte.

Martinschule feierte im Dom

Während alle Greifswalder Schulen im eigenen Domizil feierten, begrüßte das Evangelische Schulzentrum Martinschule die 54 Erstklässler dieses Jahrgangs traditionell zum Einschulungsgottesdienst im Dom St. Nikolai. Allerdings wegen Corona auch zeitversetzt: Dreimal lief die Zeremonie ab, die Pastor Martin Wilhelm von der Johanna-Odebrecht-Stiftung, Trägerin des Schulzentrums, feierlich eröffnete. „Schön, dass so viele gekommen sind“, freute er sich mit Blick auf ein gut gefülltes Gotteshaus. „Aufgrund des ausreichenden Platzes und der zeitversetzten Termine mussten wir die Gästezahl nicht beschränken“, sagte Schulleiter Benjamin Skladny. Mit den Abc-Schützen zähle die Martinschule jetzt 601 Kinder und Jugendliche. „Und niemand muss von euch nach vier Jahren die Schule wechseln“, sagte er zu den Erstklässlern. Egal, wie das Leistungsvermögen des einzelnen sei – alle Abschlüsse bis einschließlich Abitur sind an dem Schulzentrum möglich.

Kleine Klassengröße überzeugte

„Das ist einer der Gründe, weshalb ich meinen Sohn Vincent schon gleich nach seiner Geburt an der Martinschule angemeldet habe“, sagte Julia Hilber nach der Feierstunde im Dom. Ein anderer Grund: „Die kleine Klassengröße. 18 Kinder sind okay“, so die dreifache Mutter, die überzeugt davon ist, dass ihr Junge dort sehr gut aufgehoben sei. Deshalb habe sie auch schon die kleine Aura (3) in der Schule angemeldet. Gern hätte Julia Hilber dort auch ihren Großen, den elfjährigen Lennart, untergebracht, aber gegenwärtig sei kein Platz frei. „Er besucht die Caspar-David-Friedrich-Schule, die wirklich ein tolles Lernkonzept hat. Aber Eltern sollten schauen: Was für ein Kind habe ich und was braucht es?“

Genau deshalb haben auch Jeannette Jonas und Christoph Hartwig ihre Zwillinge Ove und Malte bei der Martinschule erfolgreich angemeldet. „Das Schulkonzept hat uns überzeugt“, sagte der Vater. Die Sechsjährigen freuen sich gleich vielen anderen Kindern riesig auf den Schulstart am Montag. Dann geht es endlich los mit den Buchstaben und Zahlen. Ob sie bald das gleiche Lieblingsfach haben, bleibt abzuwarten. Eines aber steht schon fest: Alle beiden freuen sich am meisten auf den Sport.

Von Petra Hase