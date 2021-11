Greifswald

Die Maskenpflicht sorgt für Unmut innerhalb des Lehrerkollegiums am Ostseegymnasium und an der Greifswalder Berufsfachschule. „Ich wünsche mir, dass in der Gesellschaft überall die gleichen Regeln gelten“, sagt Barb Neumann, Geschäftsführerin der Berufsschule Greifswald gGmbH, die Träger der beiden Schulen ist. „Es kann nicht sein, dass bei Großveranstaltungen, beispielsweise beim Fußball, Tausende Menschen im Stadion keine Maske tragen, während die Schüler diese den ganzen Tag nicht abnehmen dürfen, auch nicht auf dem Schulhof“, sagt Neumann.

Auch der Landtag Mecklenburg-Vorpommern, dessen Regierungsmehrheit die Maskenpflicht an Schulen erlassen hat, kam am Montag zusammen, ohne dass die Abgeordneten einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Dies werde lediglich empfohlen.

Extrem anstrengend: Unterrichten unter Maske

Aus Sicht von Barb Neumann sind das unhaltbare Zustände. „Unsere Lehrer nehmen jeden Tag große Kraftanstrengungen auf sich, um unter diesen schwierigen Bedingungen eine gute Arbeit zu leisten“, so die Chefin des Schulkomplexes. Ihre Mitarbeiter klagen regelmäßig über Kopfschmerzen, weil es extrem anstrengend sei, den Schülern trotz Maske einen guten Unterricht zu bieten.

„Gerade in der Grundschule müssten die Lehrer eigentlich sehr stark mit der Mimik arbeiten, um die Kinder zu motivieren und sie mitzunehmen im Unterricht.“ Das sei mit Maske deutlich schwieriger. Die Lehrer müssten zudem selbst viel lauter und sehr deutlich sprechen, damit die Kinder sie verstehen und folgen können.

Laute Lüfter in den Klassenzimmern

Ebenso problematisch sei, dass die Schüler selbst in der Grundschule teils noch sehr leise reden und mit Maske noch schlechter zu verstehen sind. „Wir haben in den Klassenzimmern Lüfter. Diese sind dann aber auch laut“, schildert Barb Neumann den Lehreralltag am Ostseegymnasium, der zugehörigen Grundschule und der Berufsfachschule.

„Gehen Sie im Schulhaus doch mal drei Etagen hoch. Wenn Sie oben angekommen sind, dürfen Sie die Maske zum Durchatmen trotzdem nicht abnehmen“, sagt Neumann. Unter Lehrern und Eltern würde die Akzeptanz für die Strenge der Maßnahmen wachsen, wenn diese in allen Teilen Gesellschaft gelten würde.

Neumann findet die Maskenpflicht im Unterricht notwendig und hilfreich. Sie ist überzeugt, dass dadurch Ansteckungen verhindert werden.

Ebenso kritisch sieht die Geschäftsführerin die niedrige Impfquote in Deutschland und in MV. „Wir bekommen die Pandemie nicht in den Griff, weil sich zu wenige Menschen impfen lassen“, so Neumann. „Wir müssen für unsere Kinder so starke Einschränkungen der Freiheit hinnehmen, weil es eine Bevölkerungsgruppe meint, dass die Gefahr für sie nicht gilt“, sagt Neumann mit einem Kopfschütteln.

