Greifswald: Sechs Geburten an einem Tag

Greifswald/ Anklam

50 Zentimeter (cm) groß, 4170 Gramm (g) schwer – Emil Krüger eröffnete den Geburtenreigen der dritten Januarwoche in Greifswald. Am 13. Januar um 7.45 Uhr kam der Junge in der Universitäts-Frauenklinik zur Welt. Aufwachsen wird er in der Hansestadt am Ryck. Auch die Wolgasterin Frieda Finzelberg wurde am 13. Januar in Greifswald geboren, 14.48 Uhr war sie da, 52 cm groß und 4030 g schwer. In Heringsdorf auf Usedom freute man sich an diesem Tag über die Ankunft von Julian Emilio Strozynski (17.53 Uhr, 54 cm, 4320 g).

Julian aus Heringsdorf war der Größte

Sechs Geburten gab es am 14. Januar in der Uniklinik: Den Anfang machte um 1.16 Uhr Jonas Süßmuth (50 cm, 3010 g), 11.40 Uhr folgte Helena Tietz (51 cm, 3150 g), 12.19 Uhr Antony Markus (43 cm, 2000 g) und um 14.21 Uhr kam Emily Joline Sempert (52 cm, 3460 g) zur Welt. 15.08 Uhr wurde Ben Kröger (49 cm, 2470 g) und 16.39 Uhr Evie Amalia Rothe (50,5 cm, 3370 g) auf Erden begrüßt. Alle sechs Babys sind nun in Greifswald zu Hause.

Quinn Rieke Bergmann ist die jüngste Bürgerin von Karlshagen, das Licht der Welt erblickte sie am 15. Januar um 8.20 Uhr in der Uni-Frauenklinik Greifswald. Hallo Baby hieß es am 16. Januar um 15.34 Uhr für Frieda Raschke (52 cm, 3995 g). Auf der Insel Hiddensee wächst Charlotte Luna Marie Zehner auf, die am 17. Januar um 2.56 Uhr in Greifswald auf die Welt kam, 44 cm klein und 2360 g leicht.

Am 18. Januar wurden fünf Kinder in Greifswald geboren: 0.07 Uhr der Karlsburger Hendrik Klaus Kröger ( 45 cm, 2320 g), 14.02 Uhr die Wolgasterin Finja Studier (54 cm, 4220 g), 15.40 Uhr der Greifswalder Aaron Josiah Dörmann (54 cm, 4180 g), 17.18 Uhr die Greifswalderin Viktoria Stolzenburg (50 cm, 3650 g) und 23.51 Uhr die Zinnowitzerin Leah Malou Engel (46 cm, 2780 g).

Für Pauline Kählert war es am 20. Januar, 3.09 Uhr, soweit: Das Mädchen, das in Greifswald aufwächst, war bei seiner Geburt 50 cm groß und 3770 g schwer.

Mehrere Geburten in Anklam

In der Ameos Klinik in Anklam kamen zur Welt: am 10. Januar um 11.08 Uhr Alessia-Jolie Drews (49 cm, 3470 g, zu Hause nun in Friedland); der Trassenheider Thore Pagel (14. Januar, 11.16 Uhr, 50 cm, 3280 g), der Anklamer Lio Borgwardt (14.1., 23.39 Uhr, 52 cm, 3740 g), der Wolgaster Connor Gollatz (16. Januar, 23.24 Uhr, 47 cm, 2850 g) und der Züssower Max Bugenhagen (17. Januar, 10 Uhr, 50 cm, 3380 g).

Von OZ