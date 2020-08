Segelschulschiff „Greif“ vor dem Aus: Das Ende einer Legende?

Greifswald

Im April 1964 begann eine Zeit, die Manfred Wirth für sein Leben prägen sollte. Mit Geduld und nachdrücklichem Bohren bei seinen Ausbildern in der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) schaffte es der damals 18-jährige Thüringer, einen sechswöchigen Ausbildungsplatz auf dem Segelschulschiff „ Wilhelm Pieck“ zu ergattern.

Auf dem Bahnhof in Leipzig trifft er junge Männer, die dasselbe Ziel haben wie er: die Seesportschule in Greifswald-Wieck. „Wir waren die Größten und dachten, uns liegt die Welt zu Füßen.“

Das Nonplusultra in den Grenzen der DDR

Sechs Wochen trägt der gelernte Facharbeiter für geologische Bohrung Matrosenhemd mit Kragen und Mütze mit Mützenband, lernt Wink-Alphabet, die Feinheiten des Navigierens, steigt in die Masten, erlebt eine für ihn unvergleichliche Gemeinschaft und segelt mit dem Schiff in den DDR-Hoheitsgewässern der Ostsee. „Die ‚ Wilhelm Pieck‘ war das Nonplusultra und das einzige wirklich große Segelschiff, das für uns in den Grenzen der DDR erreichbar war“, erinnert sich der heute 75-Jährige. Noch heute steigt in ihm dasselbe elektrisierende Kribbeln hoch, das er 1964 beim ersten Gang auf die Schonerbrigg verspürte. Mit dem Unterschied, dass sich mit der politischen Wende Eigner und Name des Schiffes änderten. Im Jahr 1991 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Greifswald die Übernahme des einzigen Hochseesegelschiffes der DDR und die Umbenennung in „Greif“.

Das Jahr 2020 könnte nun erneut ein Schicksalsjahr für das stolze und seit 1976 denkmalgeschützte Schiff werden, das nach einem Werftaufenthalt Anfang des Jahres als fahruntauglich an die Leine gelegt wurde. Das Schiff bedarf einer millionenschweren Grundsanierung, deren Finanzierung nicht gesichert ist. Vor allem die Korrosionsschäden am Stahlrumpf und an den Spanten gehen an die Substanz. Die Außenhaut ist in Teilen inzwischen dünner als die erlaubten sechs Millimeter, bescheinigt ein Gutachten der Stadt. Dass 29 Jahre nach der letzten Grundsanierung Mängel zum Vorschein kommen, sei absehbar gewesen, sagt Anne Stielow, Vorsitzende des Fördervereins für die Greif. „Aber der Umfang der Schäden hat mich dann doch überrascht.“ Auf 3,5 Millionen Euro belaufen sich die Sanierungskosten.

Einziges Segelschulschiff der DDR

Erst vor wenigen Tagen bestätigte das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege der „Greif“ den Status als Denkmal von nationaler Bedeutung. „Es ist das einzige in der DDR gebaute Segelschulschiff und ebenfalls das einzige Hochseesegelschiff, das in der DDR entstand, so dass ihm ein besonderer Seltenheitswert zukommt“, schreibt Landeskonservatorin Ramona Dornbusch in ihrer Begründung. Einfacher macht es dieser Ritterschlag der Kommune nicht. „Die Stadt steht in der Verantwortung, das Denkmal Segelschulschiff ‚Greif‘ zu erhalten“, so Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Ohne finanzielle Hilfe von außen werde die Stadt die millionenschwere Sanierung des Schiffes und damit den Erhalt als fahrendes Denkmal schwer allein stemmen können. Erste Signale kommen bereits vom Bund, Land und Stiftungen.

Die Bürgerschaft der Hansestadt muss nun im Herbst eine richtungsweisende Entscheidung treffen. Neben dem teuren Erhalt als fahrendes Denkmal könnte die Bürgerschaft angesichts der kommunalen Haushaltszwänge beschließen, dass der Segler für deutlich weniger Aufwand als Museumsschiff hergerichtet wird. Die zweite Variante würde bedeuten, dass der traditionsreiche Segler für immer an der Kette liegen bleibt. Und es gibt eine dritte Variante, von der Stadtchef Fassbinder hofft, dass sie nicht eintritt: Der Verkauf des Schiffes.

14 Äquator-Umkreisungen in 69 Jahren

Etwa 7000 Kursanten, so wurden Kursteilnehmer wie Manfred Wirth genannt, verdienten sich bis zur Wende auf der „ Wilhelm Pieck“ ihre ersten seemännischen Sporen. Für viele von ihnen war der über die vormilitärische Massenorganisation GST organisierte Lehrgang in der Marineschule der entscheidende Impuls für eine spätere Ausbildung bei der Handelsflotte, der Hochseefischerei, vor allem aber in der DDR-Marine. Kursanten, die wie Wirth beruflich an Land blieben, sind dem Schiff bis heute emotional verbunden, arbeiten als HfK (Hand für Koje) auf der „Greif“.

Ein Schiff für jedermann wurde der Rahsegler erst nach dem politischen Umbruch – eine „Begegnungsstätte auf maritimer und kultureller Basis“ für Jugendliche und Sportler, für Greifswalder und deren Gäste, so der mit dem Wendegeist der Anfang 90er-Jahre festgelegte Satzungszweck. 51 900 Mitsegler erkundeten seit 1990 auf der „Greif“ die Ostsee, die auf einmal auch für Manfred Wirth grenzenlos wurde. 294 000 Seemeilen legte das Schiff seit dem Bau zurück – was knapp 14 Äquator-Umkreisungen entspricht. Die weiteste Reise führte das Schiff 1957 über den Atlantik ins Schwarze Meer. Eine Grenzerfahrung für das Schiff, das im Golf von Biskaja einen Atlantiksturm mit Böen von 10 bis 11 überstand.

Einst mit Spenden finanziert

Der etwa eine Million Mark teure Bau der 41 Meter langen Zweimastbark wurde seinerzeit maßgeblich über Spenden finanziert. Konzipiert als Präsidentenyacht wurden am 3. Januar 1951 Wilhelm Pieck, dem ersten und einzigen DDR-Präsidenten, zu dessen 75. Geburtstag die Pläne überreicht, der – so überschlug sich die Presse – entschied, dass der Neubau als „ Schiff der Jugend“ zu fahren habe. Ein propagandistischer Schachzug mit Wirkung: In Betrieben des Nordens wurden Sonderschichten geschoben. So verpflichteten sich 160 Arbeiter auf der Warnowwerft , 2400 unentgeltliche Arbeitsstunden zu leisten. Bereits sieben Monate später, am 2. August 1951, wird das Schiff in Rostock in Dienst gestellt. Drei Jahre später findet es mit Greifswald seinen Heimathafen.

An der damals verbreiteten Version des großzügigen Präsidentengeschenks an die Jugend hegt Wirth allerdings heute gewisse Zweifel. „Ich denke, da war ein gewisses Kalkül und Taktik dabei“, so der Computerfachmann aus Oschatz. Er vermutet, dass das Schiff angesichts des großen Bedarfs an Nachwuchskräften bereits von Anfang an als Ausbildungsschiff gedacht war.

Die Geschichte der „Greif“ Das Segelschulschiff „ Wilhelm Pieck“ wird am 27. Februar 1951 als „ Schiff der Jugend“ im Auftrag der Landesregierung Mecklenburg auf der Warnowwerft auf Kiel gelegt. Gut fünf Monate später erfolgt bereits die Indienststellung des Zweimasters in Rostock, bis er 1954 nach Greifswald zur Hochseejachtenstation der Gesellschaft für Sport und Technik verlegt wird. 1959 beginnt der Ausbau des Standortes zur GST-Seesportschule, später Marineschule „ August Lütgens“. Das Schiff ist eine aus Stahl gebaute Schonerbrigg mit 15 Segeln und einer Gesamtsegelfläche von 570 Quadratmeter, es kann eine Geschwindigkeit von bis zu 14 Knoten (26 km/h) erreichen. Am vorderen Fockmast führt das Schiff typisch trapezförmige Rahsegel. 1991 übernimmt die Hansestadt Greifswald das Schiff von der Treuhand und benennt es in „Greif“ um. Bei der 1. Hanse Sail in Rostock im August 1991 führt der Traditionssegler erstmals als Führungsschiff die Großseglerparade an. Knapp 52 000 Mitsegler waren seitdem mit der Schonerbrigg unterwegs – unter anderem auf Törns nach Bremerhaven, Helsinki, Turku, Kopenhagen oder Gdansk.

Verfall der Klasse als Segelschulschiff droht

Die inzwischen in die Jahre gekommene „Greif“ muss als fahrendes Denkmal erhalten bleiben, meint der Thüringer. „Gerade, weil sie kein Schiff ist, auf dem sich Herren in Zweireihern am Abend mit einem Sektglas zuprosten.“ Die Greif sei ein ehrliches Schiff, ein Zweimaster, der noch so geführt wird wie ihre Vorgänger vor 100 und 150 Jahren, ein Schiff mit Tradition und Seele. „Die Greif ist eines der wenigen Schiffe, auf dem man noch erleben kann, wie die Seefahrt im 19. und 20. Jahrhundert funktionierte.“ Die Zeit drückt, denn sollte die Sanierung des traditionsreichen Seglers nicht 2021 erfolgen, ist der Verfall der Klasse als Segelschulschiff absehbar. „Die Klasse ist quasi die Fahrerlaubnis für das Schiff. Wird sie nicht erneuert, wird es problematisch“, sagt der Betriebsleiter des Seesportzentrums, Friedrich Fichte. Das Seesportzentrum ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Greifswald.

Schiff soll wieder segeln

Wirth tut es weh, wenn die Tradition des Segelns nur noch auf Schautafeln erklärt wird. „Ein Schiff braucht das Meer“, sagt er und erinnert an die Historie. Jüngere sollten daran denken, dass ihre Eltern und Großeltern einst den Bau des Schiffes finanzierten. „Es wäre doch eine schöne Tradition, wenn die Generation von heute diesen Gedanken weitertragen könnte, damit das Schiff weiter unter Segeln fahren kann.“ Stadtchef Fassbinder sieht die Greif vor allem als „Herzstück des maritimen Greifswald“. Doch sie sei noch viel mehr: „Als Denkmal von nationaler Bedeutung eingestuft, ist sie ein zentraler Baustein der deutschen Schifffahrt.“

Von Martina Rathke