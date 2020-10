Greifswald Seniorenbeirat über Corona-Kontaktverbot: „Man darf Generationen nicht auf das Risiko reduzieren“ 

Greifswald

Sie führten die Notfalldose in der Hansestadt ein und machten sich für die „Nette Toilette“ stark: Seit 1995 vertritt der Seniorenbeirat in der Hansestadt die Interessen der älteren Einwohner.

Für viele Senioren in der Hansestadt waren die vergangenen Monate eine mentale Herausforderung. Auf persönliche Treffen mit Freunden, Bekannten oder Familienmitglieder sollten besonders ältere Menschen verzichten, um sich vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Auch in den Pflegeeinrichtungen galt ein strenges Kontaktverbot, das von der Landesregierung beschlossen wurde.

Anzeige

„Falls sich die Situation wieder so verschlechtert, werden wir unsere Stimme erheben“

Nun steigen deutschlandweit die Zahlen erneut. Auszuschließen ist daher nicht, dass Mecklenburg-Vorpommern, trotz der verhältnismäßig geringen Fall-Zahlen, demnächst die Kontaktbeschränkungen erneut auszuweitet.

Dazu haben einige Mitglieder des Seniorenbeirates eine klare Haltung: „Falls sich die Situation wieder so verschlechter, und das Kontaktverbot in den Einrichtungen wieder verschärft wird, werden wir uns damit intensiv befassen müssen und unsere Stimme erheben, dass dieses Maß an Kontaktbeschränkungen nicht wieder sein darf“, sagt Henry Spradau, der seit September fest zum Vorstand des Beirates gehört und sich in Bremen bereits in dem Gremium engagiert hat.

Ähnlich sieht das auch Ilona Mohns, die von der Christuskirche in den Seniorenbeirat delegiert wurde. „Ich persönlich finde es nicht in Ordnung, dass man zu der Zeit nicht in die Einrichtungen kam. Da ist vieles schiefgegangen. Das war zwar eine politische Anordnung und es gab noch keine Erfahrung, aber es war eine sehr schwierig Zeit. Man darf Generationen nicht auf das Risiko reduzieren.“

Über den Beirat Nachdem die turnusmäßige Wahl des neuen Seniorenbeirates, die alle fünf Jahre stattfindet, coronabedingt am 26. März 2020 ausfallen musste, fand die Wahl der Vertretung am 1. September 2020 durch die Delegierten der Seniorenorganisationen, -vereine,- verbände und -gruppen sowie Seniorenorganisationen demokratischer Parteien und Einzelbewerber statt. Der Seniorenbeirat besteht aus 25 Personen und hat unter anderem die Aufgabe die kommunalen Organe, Gremien und Verwaltung in Fragen der Altenarbeit zu beraten, auf Probleme aufmerksam zu machen, Empfehlungen abzugeben, bei der Planung von Angeboten und Hilfen mitzuwirken, Ansprechpartner für die Seniorinnen und Senioren zu sein und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Den Vorstandsvorsitz hat Anita Weiß übernommen. Ursula Hörhager und Henry Spradau wurden zu den Stellvertretern gewählt, Ursula Behrendt zur Schriftführerin. Ilona Mohns, Herbert Harloff und Klaus-Dieter Jäger wurden zu Beisitzern ernannt. Der neue Vorstand hat beschlossen, dem Seniorenbeirat vorzuschlagenden, die bisherige langjährige Vorsitzende des Seniorenbeirates Frau Christiane Sitterlee zum Ehrenmitglied zu wählen.

Hoffnungsbriefe und Veranstaltungen im Netz

Einige Einrichtungen wie der Bürgerhafen überlegten sich in den vergangenen Monaten verschiedene Aktionen. Ein Erfolg waren die Hoffnungsbriefe, die von Greifswaldern geschrieben und an die Bewohner in Pflege- oder Seniorenheimen verteilt wurden. Zudem wurden einige Vorträge und Veranstaltungen vom Bürgerhafen ins Internet verlegt, wie Ursula Hörhager zu berichten weiß. Die 72-Jährige hat nun ihre zweite Legislaturperiode im Seniorenbeirat begonnen und wurde zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Hörhager spricht sich klar dafür aus, auch alleinstehende ältere Menschen im eigenen Haushalt nicht zu vergessen. „Da müssen wir eine Lösung gegen die Vereinsamung finden. Ich leite selbst eine Walking-Gruppe mit vorwiegend älteren Leuten. Als wir uns wieder regelmäßig treffen konnte, warn alle sichtlich erleichtert. Viele haben keinen Kontakt und sind zu Hause. Das geht nicht.“

Geh- und Radwege stehen oben auf der Agenda

Eigentlich sollte im März dieses Jahres der neue Seniorenbeirat gewählt werden. Die Wahl musste jedoch wegen der Pandemie auf September verschoben. Das Gremium darf selbst keine Anträge in der Bürgerschaft stellen oder einreichen. „Wir sprechen allerdings mit Fraktionen und legen entsprechende Probleme dar. Über die Fraktionen konnten wir schon einige Anträge einbringen, die auch oft berücksichtigt wurden“, erklärt Anita Weiß, die ebenfalls ihre zweite Legislaturperiode angetreten hat.

Ein besonderes Anliegen für den Seniorenbeirat sind die Geh- und Radwege in der Stadt. Ein weiteres Thema ist die geriatrische Versorgung, bei der Erkrankungen von älteren Menschen, häufig ab 65 Jahre, im Vordergrund stehen. „Es ist wichtig, dass die Interessen der Senioren vertreten werden. Für die Senioren muss einiges getan werden. Wir haben in den letzten Jahren auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit Seniorenbeiräten aus Goleniów, Osnabrück und Neubrandenburg und haben Erfahrungen ausgetauscht“, sagt die Vorsitzende.

Digitale Werbetafel und Fifty-Fifty-Taxi für Senioren

Aus Osnabrück brachte der hiesige Seniorenbeirat die Notfalldose mit. Es ist das Projekt mit dem der Beirat einen großen Erfolg feierte. In etlichen Apotheken gibt es mittlerweile die faustgroße und zylinderförmigen Dose, die die wichtigsten medizinischen Angaben einer Person enthält und vorzugsweise im Kühlschrank aufbewahrt werden soll, damit Rettungssanitäter schneller an die Informationen herankommen.

Auch für die „Nette Toilette“ machte sich der Seniorenbeirat stark, stieß dabei aber auf Gegenwind von der Stadtverwaltung. Auf der To-do-Liste des Beirates steht aktuell eine digitale Tafel, die beispielsweise in Bäckereien aufgestellt werden soll, die Veranstaltungen und wichtige Kontakte anzeigt. Auch für ein Senioren-Fifty-Fifty-Taxi während der Theatersanierung, um kostengünstig zur Stralsunder Spielstätte zu gelangen, will sich der Seniorenbeirat starkmachen.

Doch ist die Stadt eigentlich seniorenfreundlich? Im Großen ist sie es, sagt Vorstandsmitglied Herbert Harloff. „Aber es gibt immer Mängel. Ob Abhilfe geschaffen wird oder nicht: Man muss dran bleiben“, sagt der 79-Jährige.

Beim Seniorenbeirat selbst könnte es künftig einige Änderungen geben. So soll die Legislaturperiode von fünf auf drei Jahre herabgesetzt werden, das Eintrittsalter von 55 auf 60 Jahre angehoben. „Einigen war die Legislaturperiode zu lang. Man hat ganz schön zu tun und muss daher auch körperlich gesund sein. Manche haben deswegen gezögert, eine zweite Periode anzutreten“, weiß Ines Gömer, Familien- und Seniorenbeauftragte der Stadt. Über die Satzungsänderungen wird die Bürgerschaft entscheiden. Doch Gömer ist zuversichtlich, dass die Politik ihr Ok dazu gibt.

Von Christin Lachmann