Greifswald: Simon Nagy engagiert sich politisch

Greifswald

Neben seinem Jurastudium engagiert sich Simon Nagy, der erst letztes Jahr zum Wintersemester von Lübeck nach Greifswald kam, bereits politisch in einer Partei für Vorpommern. Dies sei ihm sehr wichtig. Das familiäre Flair der Universität gefällt ihm sehr gut. Allerdings fehlt ihm die Präsenzlehre der Universität. „Die Uni gibt sich zwar Mühe und hat mit der Online-Lehre einen adäquaten Ersatz gefunden, allerdings vermisse ich es mich mit meinen Kommilitonen und den Professoren auszutauschen und in den Pausen durch Greifswald zu laufen.“

Der 20-Jährige ist nämlich begeistert von der kleinen, historischen Altstadt Greifswalds und ist vor allem für die kleinen Geschäfte in der Fußgängerzone zu haben. „Ich habe mich sofort in die Stadt verliebt“, schwärmt der junge Student. „Auch nach meinem Studium kann ich mir sehr gut vorstellen, in Mecklenburg-Vorpommern zu leben!“, ergänzt er.

Von Laura Philipsen