Greifswald

Gute Stimmung im Saal des Greifswalder Großen Hauses. Zum 1. Philharmonischen Konzert sieht man „unser“ Orchester samt seinem Dirigenten Florian Csizmadia endlich mal wieder, leibhaftig und in voller Größe.

Da tat es auch gut, ein Programm mit allerhand Aktion zu servieren und den Bogen von seebadatmosphärisch geprägter „Harmoniemusik“ (Nocturno für Bläser) des jungen Mendelssohn über Friedrich Guldas stilistisch provokantes Konzert für Violoncello und Blasorchester bis hin zu Beethovens 7. Sinfonie zu spannen. Schöne Aufgaben zunächst für die Bläser des Hauses: nämlich klanglich attraktiven und schon sehr gekonnt gesetzten Wohlklang zu produzieren.

Sebastian Klinger sicherte spannendes Vergnügen

Dies in einer Besetzung (elf Bläser), die Mendelssohn beim Aufenthalt in Bad Doberan 1824 als sehr reizvoll kennengelernt und für sich neu entdeckt hatte. Dann aber galt es umzuschalten: Guldas Konzert, eine Kampfansage an alle Traditionalisten, ein ernst gemeinter Spaß am Negieren von hergebrachten Formen, inneren Strukturen und Spielweisen, eine stilistische Wanderung zwischen heimeligem Alm-Bläsersound, poppigem Marsch, Jahrmarkt und krachlederner Tanzbodenmusik.

Was für ein Spaß – wohl auch für den Solisten Sebastian Klinger, dem die immensen spieltechnischen Schwierigkeiten des auch „seriöse“ Bereiche abdeckenden Stückes nichts ausmachten. Sein fulminanter, sichtlich inspirierter Vortrag sicherte uneingeschränktes, durchweg spannendes Vergnügen.

Dann Beethoven: zunächst etwas brav, ja akademisch genau, gelungen in den Kontrasten der beiden Mittelsätze, wohl eher etwas zu zackig im Finale. Vielleicht mehr Gestaltungsintensität und etwas weniger Überrumpelung? Weniger Überwältigung, mehr Zwingendes? Ja, etwas Luft nach oben ist da noch; aber mit Verve und Kraftfülle war das nicht ohne Wirkungsmächtigkeit. Übrigens: das vielbeschworene Tanzhafte ist nicht alles. Der Hintergrund ist ein eminent politischer. Möge das erste Konzert der Startschuss in eine komplikationsfreie neue Spielzeit gewesen sein.

Von Ekkehard Ochs