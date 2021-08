Greifswald: Skaten verboten am Pommerschen Landesmuseum

Greifswald

Es ist nach wie vor ein beliebter Ort zum Skaten in der Hansestadt: der Platz vor dem Pommerschen Landesmuseum. Doch der Sport ist verboten auf der Fläche. Darauf weist seit einiger Zeit ein Schild hin. Und es zeigt Wirkung: „Es sind weniger Skater zu beobachten als vorher“, sagt Julia Kruse, Pressesprecherin des Pommerschen Landesmuseums.

Ganz verschwunden sind die Skater nicht. Das bestätigt Johann Heine. „Einige meiner Kumpels sind Skater“, sagt der junge Mann, der gern auf dem Vorplatz des Museums entspannt. „Mich haben die Skater nie gestört“, erklärt er. Er glaube nicht, dass sie sich durch das Schild beeindrucken ließen: „Meine Kumpels fahren immer noch hier“.

Platz vor dem Pommerschen Landesmuseum ist Privatgrundstück

„Das Skaten auf dem Museumsvorplatz ist gefährlich - insbesondere, wenn die Rampe direkt vor dem Museumseingang befahren wird. Unfälle gab es hier glücklicherweise noch nicht, aber Besucherinnen und Besucher haben sich beim Verlassen des Museums öfter erschreckt“, so Kruse. „Außerdem halten sich oft Familien mit kleinen Kindern auf dem Vorplatz auf“, erklärt Kruse das Aufstellen des Schildes in der Rakower Straße.

Auch der Lärm durch das Knallen der Boards auf dem Belag sei ein Grund für die Maßnahme: „Das andere Problem sind Lärmbelästigungen, von denen sich auch andere Anlieger gestört fühlten“, ergänzt Kruse und weist darauf hin, dass es sich bei dem Platz um ein Privatgrundstück handelt. Skater, die dort dennoch fahren, würde man auf das Verbot aufmerksam machen.

Schild wurde schon gestohlen

Nicht alle Sportler scheinen damit einverstanden zu sein. So wurde das Schild in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni entwendet, wie der Pressesprecher der Polizeiinspektion Anklam Andrej Krosse bestätigt. Bereits Anfang Juni musste die Polizei dort anrücken, weil sich Gäste des Restaurants „Poro“ durch die jungen Leute „belästigt“ gefühlt hätten. Die Skater wurden von den Beamten aufgefordert, den Platz zu verlassen und kamen dem schließlich auch nach.

Der Disput zwischen Skatern und Anwohnern schwelt in der Hansestadt bereits seit Jahren. Bis 2007 hatten die Skater ein gutes Argument auf ihrer Seite: Man müsse dem Sport eben auf öffentlichen Plätzen nachgehen, da es keine entsprechende Anlage gibt. Diese existiert nun aber im Volksstadion. Und sie ist beliebt bei den Rollbrettfahrern.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sportler sind zufrieden mit Greifswalder Skatepark

„Es ist ein guter Park“, sagt etwa der 20-jährige Marvin Schmidt aus Stralsund. Er ist in der vergangenen Woche zusammen mit seinem gleichaltrigen Kumpel Justus Gehlmann extra zum Skaten nach Greifswald gekommen. Man merke aber, dass der Park schon ein bisschen in die Jahre gekommen sei. Er verweist auf eine Rille am Ende der sogenannten Funbox. „Einige Kanten sind gefährlich“, so sein Urteil.

Außerdem sei es mit der Sauberkeit so eine Sache, sagt Marvin. „Manchmal liegen Flaschen und Scherben rum, ab und zu klebt der Boden“, beschreibt er seine Erfahrungen. Eine gute Idee wäre es, irgendwo einen Besen zu verstecken, damit die Skater die Scherben selbst wegfegen können. Dabei wird die Skateranlage täglich von den Platzwarten des Volksstadions mindestens eine Stunde gereinigt, wie die Leiterin der Pressestelle der Stadt Greifswald, Andrea Reimann, sagt.

Angesprochen auf das Verbotsschild am Pommerschen Landesmuseum sagt Marvin: „Ich finde es schade, dass man das Skaten nicht toleriert“. Sein Kumpel Justus kann die Maßnahme dagegen verstehen. „Es ist verständlich, dass manche Skaten als Vandalismus betrachten. Immerhin nutzen sich die Kanten an Treppenstufen durch das Grinden ab“.

„Skatepark kein Hotspot für Ordnungswidrigkeiten“

Es eskaliere selten. „Manchmal wird die Polizei gerufen, wenn wir im öffentlichen Raum skaten“, so Justus. Die meisten Anwohner seien aber verständnisvoll. Auch in der Skateranlage im Volksstadion war die Polizei in der Vergangenheit schon im Einsatz, wie Krosse bestätigt. „Es gab Hinweise auf Drogenkonsum auf der Anlage“, so der Polizei-Sprecher. Manchmal sei es dort auch etwas lauter. Oder die Corona-Auflagen wurden nicht eingehalten. Dennoch: „Der Skatepark ist kein Hotspot für Ordnungswidrigkeiten“, bilanziert Krosse.

Insgesamt sei das Skaten in Stralsund und Greifswald wieder im Kommen, sagen Marvin und Justus. In Greifswald noch mehr als in Stralsund. Grund dafür seien die vielen Studenten, die sich in der Universitätsstadt auf das Brett stellen würden. Auch der Platz an der Universitätsbibliothek sei bei Skatern nach wie vor beliebt.

Von Thomas Kasperski