Greifswald: So bereiten sich die Einsatzkräfte auf Sturmtief „Zeynep“ vor 

Greifswald

Nachdem der Sturm „Ylenia“ in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über den Landkreis hinwegfegte, zieht nun der nächste heran. Auch beim Orkantief „Zeynep“ werden vor allem in der Nacht von Freitag auf Sonnabend starke Winde bis hin zu Orkanböen sowie teilweise kräftiger Regen erwartet.

Wie stark „Zeynep“ in und um Greifswald auftreten wird, ist noch unklar. Doch die Einsatzkräfte sind vorbereitet. Bei der Greifswalder Berufsfeuerwehr steht ein Mannschaftstransporter mit Sturmschadenkisten bereit. Darin enthalten: zwei Motorkettensägen mit unterschiedlicher Schwertlänge, Keile, Absperrmaterial und Schutzkleidung. Je nachdem, wie hoch sich das Einsatz-Geschehen aufgrund des Sturms entwickelt, werden bei Bedarf auch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und des THW Ortsverbandes Greifswald hinzugezogen. Auch die Mitarbeiter des Bauhofs seien bereits alarmiert, um bei der Beseitigung umgestürzter Bäume zu helfen, heißt es aus der Pressestelle der Stadt.

Gefahr von herabstürzenden Ästen

Anders als zunächst befürchtet, richtete Sturmtief „Ylenia“ nur wenige Schäden im Landkreis an. Die Einsatzkräfte rückten bis Donnerstagnachmittag zu insgesamt 66 Einsätzen aus. Die Greifswalder Berufsfeuerwehr war bei drei Einsätzen unterwegs. In einem Fall fiel ein Baum auf eine Terrassenüberdachung, zweimal mussten Gebäude aufgrund herabfallender Bauteile gesichert werden. Menschen wurden nicht verletzt.

Auch die Verwaltung des Landkreises Vorpommern-Greifswald, unter anderem zuständig für die Leitstelle und die Koordination der Einsatzkräfte, ist auf einige stürmische Nächte vorbereitet. Man gehe davon aus, dass erneut Bäume entwurzelt werden, auf Straßen, Strommasten und im schlimmsten Fall auch Häuser stürzen könnten. „Zudem besteht die Gefahr von herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder anderen Gegenständen,“ heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Haus nur in Notfällen verlassen

Normalerweise sei die neue Einsatzleitstelle in Greifswald mit drei bis fünf Personen besetzt – in Notfallsituationen, wie einem aufkommenden Sturm, könne aufgestockt werden. Zudem ist die Leitstelle auf alle Eventualitäten eingestellt, sogar auf einen Ausfall. Sollte es zu einem solchen kommen, könnte die Leitstelle vom Kreis Vorpommern-Rügen mit Sitz in Stralsund einspringen.

Der Kreis weist daraufhin, dass bei extremen Stürmen das Haus nur in Notfällen verlassen werden solle. Falls ein Aufenthalt unter freiem Himmel unvermeidlich sei, solle man sich zumindest nicht unter Dächern, Bäumen und Stromleitungen aufhalten und Waldspaziergänge vermeiden. Das gelte auch für Fahrten mit dem Auto. Eine weitere Vorbereitung für stürmische Tage sei das Sichern der eigenen Gegenstände im Garten.

Und wenn doch ein Unglück passiert? „Nicht jeder größere Ast ist tatsächlich auch ein Fall für die Feuerwehr. Man muss davon ausgehend, dass die Kameraden der Feuerwehren in der Sturmlage genug zu tun haben, um Menschen aus Notsituationen zu befreien sowie tatsächliche Hindernisse auf Straßen und potenzielle Gefahrenquellen zu beseitigen“, so ein Kreissprecher. Die Beräumung von Straßen dauere bei stärkeren Stürmen häufig noch bis in die darauffolgenden Tage an.

Tierpark hatte vorsichtshalber am Donnerstag geschlossen

Weil der Sturm am Donnerstagmorgen noch mit orkanartigen Böen über Greifswald hinwegfegte, entschied der Tierpark, nicht zu öffnen. „Wir müssen Vorsicht walten lassen“, erklärt Cheftierpfleger Frank Tetzlaff. Zu größeren Schäden sei es in der ersten Sturmnacht nicht gekommen.

Ob der Tierpark aufgrund von Witterungsbedingungen schließt, werde meist spontan entschieden, erklärt der Cheftierpfleger weiter. „Wir machen nicht bei jedem kleinen Wind zu, aber wir müssen immer abwägen, da die Sicherheit der Besucher vorgeht.“ Möglich ist also, dass der Tierpark, je nachdem wie stark das nächste Sturmtief über Greifswald hinwegfegt, auch am Freitag nicht öffnen wird.

800 Einsätze beim letzten Sturm

Bereits vor knapp drei Wochen hatte das Sturmtief „Nadia“ enorme Schäden in Vorpommern-Greifswald angerichtet. Die Feuerwehren rückten zu über 800 Einsätzen aus. Unter anderem wurden Dächer abgedeckt, Bäume entwurzelt oder abgeknickt sowie Gartenhäuser und Trampoline durch die Luft gewirbelt. Bäume fielen auf Straßen und Strommasten und Container wurden auf parkende Autos gedrückt.

Zudem verursachte „Nadia“ im Greifswalder Stadtgebiet und im Stadtforst erhebliche Schäden. Nach Einschätzung des Stadtförsters Bent Knoll werden die Kosten für die Aufforstung im Millionenbereich liegen.