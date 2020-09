Greifswald

„Ich sehe 160 Euro, was geht da noch?“, ruft Auktionator Jan-Peter Schröder in die Menge. Mehrere Hände mit Bieternummern schnellen in die Höhe. „185? Na, aber gerne!“, freut sich Schröder. Das Publikum im Maritimen Jugenddorf Wiek hält den Atem an. Bei sage und schreibe 220 Euro knallt der Hammer auf den Tisch und der Marlspieker, ein Gerät zum fachgerechten Spleißen von Tampen, hat einen neuen Besitzer. Keine Frage, die OZ-Auktion für den Erhalt der Greif übertraf die Erwartungen.

Zur Galerie Impressionen von der Veranstaltung im Majuwi

Viel Unterstützung für das Segelschulschiff

Genau 14 569 Euro kamen für die dringend notwendige Grundsanierung der Greif zusammen, damit steigt die Summe der bisher eingegangenen Spenden auf rund 107 000 Euro. Eine Summe, die Anne Stielow fast den Atem verschlägt. „Ich möchte allen von ganzem Herzen danken, die sich bisher beteiligt haben“, sagte die Vorsitzende des Fördervereins Rahsegler Greif mit zitternder Stimme. Gute Nachrichten brachte auch Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) mit. „Der Bund hat signalisiert, dass er die Hälfte der notwendigen Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro übernehmen will, auch vom Land und Stiftungen soll es Unterstützung geben“, informierte von Busse. Ohne die Komplettsanierung würde das Segelschulschiff wohl einer düsteren Zukunft entgegensehen und fest vertäut als Museumsschiff am Kai dümpeln.

Anzeige

Bilder der Segelmalerin Jeannine Rafoth erzielen Spitzenpreise

Zum absoluten Renner auf der Auktion entwickelten sich die Bilder, die Segelmalerin Jeannine Rafoth auf Segelstoff der ehemaligen „ Wilhelm Pieck“ gemalt hatte. „Ich kenne das Großsegel gut“, sagte Greif-Kapitän Roland Hunscha. „Das wurde damals in den 1980er Jahren in Wismar produziert und wir sind lang damit gesegelt. Schön finde ich, dass man auch noch die Spuren darauf erkennt, die Wind und Wetter hinterlassen haben.“ Und wirklich, schaut man genau hin, sieht man die Nähte und Ausbesserungen, die sich wie Narben über das Gemälde ziehen.

Weitere OZ+ Artikel

OZ-Aktion: Rettet die „Greif“ Auch Sie können auch mit einer Spende die Sanierung der „Greif“ unterstützen. Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V. IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11 Verwendungszweck: Rettet die Greif

„Greif I“ hängt bald wieder in Greifswald

Bei ihrem Bild „Greif I“ ging es sofort zur Sache. Der Bieter mit der Nummer 14 bekam den Zuschlag bei famosen 3600 Euro. „Hinter dem Gebot steckt Axel Junge von der Stadtbäckerei Junge“, verriet Gerd Hofrichter von der Unternehmenskommunikation, der die Bieternummer 14 in den Händen hielt. „Uns verbindet eine besondere Geschichte mit dem Bild.“ Axel Junge sei selbst begeisterter Segler und habe betroffen auf die Nachricht über den Zustand der Greif reagiert. „Wir haben sofort beschlossen, wir müssen was tun“, beschreibt Gerd Hofrichter. „Und als wir dann auch noch erfahren haben, dass die Bilder von Jeannine Rafoth sind, war alles klar.“ Jeannine Rafoth ist nämlich keine Unbekannte im Hause Junge. „Sie hat lange bei uns als Innenarchitektin gearbeitet, bevor sie sich voll uns ganz auf die Malerei konzentriert hat“, so Hofrichter. „Wir wollen das Bild gerne in Greifswald lassen und es in der Filiale am Schuhhagen aufhängen. Verbunden mit einem Hinweis auf die „Greif“ und den Förderverein.“

Auktionator Jan-Peter Schröder findet den richtigen Ton

Doch auch kleinere Stücke fanden ihre Liebhaber. Eine alte Decksplanke aus Lärchenholz ging für 35 Euro an einen neuen Besitzer, auch Dank der charmanten Ankündigung des Auktionators Jan-Peter Schröder, der vielen Objekten den richtigen Rahmen verlieh. „Diese Planken wurden noch mit Sand und Ziegel abgeschrubbt“, kündigte er an. „Man sieht noch die Spuren.“ Gerd Franke vom Förderverein sicherte sich hingegen einen Segelmacherhandschuh, den er für 55 Euro mitnehmen konnte. „Ich arbeite viel handwerklich“, sagt er. „Den kann ich tatsächlich gut gebrauchen.“ Eine Bootslampe hat sich Marianne Schultz (63) aus Klockenhagen mit nach Hause genommen. „Ich bin von 1994 bis 2009 aktiv im Förderverein gewesen, bevor ich in die Schweiz gezogen bin“, erzählt sie. „Nun bin ich zurück in Greifswald und dachte ich kann wieder mit der Greif lossegeln. Und nun braucht die Greif stattdessen Hilfe. Klar, dass ich mitmache.“

Das ging gut los! Gleich die erste Losnummer ergab 1550 Euro. Schiffsgutachter Detlev Löll mit Auktionator Jan-Peter Schröder Quelle: Stefan Sauer

Modellschiff der Greif für 1550 Euro geht an Schiffsgutachter Löll

Der Schiffsgutachter der Greif, Detlev Löll, konnte für 1550 Euro eines der schönsten Stücke ergattern. Das Modell der „Greif“, detailgenau und liebevoll von einem Modellbauer gestaltet und von einem Hamburger Unternehmer gespendet. „Die Entstehungszeit können wir nicht genau bestimmen“, sagt Friedrich Fichte, Leiter des Seesportzentrums Greif. „Aber der Bauzustand der Greif mit den Aufbauten spricht für die Zeit zwischen 1971 und 1991.“ 18 Schiffsmodelle hätte er schon im Büro, erzählt Detlev Löll. „Von jedem Schiff, an dem wir beteiligt waren. Die Greif aber fehlt noch.“ Das Ingenieurbüro Lölls ist auf Großsegler und Traditionsschiffe spezialisiert, bekanntestes aktuelles Projekt ist wohl die gerade beendete Restaurierung der „ Peking“, einem der legendären „Flying P-Liner“, zu der auch die „Passat“ zählte. Detlev Löll schlug bei der Auktion gleich mehrfach zu –unter anderem sicherte sich der 60-Jährige auch eine Original-Kursantenbluse aus den 1970er oder 1980er Jahren.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Kanzlei Seemann , Kalker, Partner künftig mit Rügenbild

Auch das Ehepaar Seemann beließ es nicht bei einem Kauf. Sie ersteigerten das großformatige und äußerst attraktive Landschaftsgemälde des Malers Ernst Lucke (1885-1950), welches eine Küste Rügens zeigt. 999 Euro wurden für das Stück fällig. „Das wird in der Kanzlei aufgehängt“, beschloss Steuerberater Jürgen Seemann spontan. „Wo das andere Bild hinkommt, werden wir noch entscheiden.“ Das „andere“ ist ebenfalls ein Schmuckstück, nämlich ein klassische Marineportrait der „Greif“, was sogar als Vorlage für eine Briefmarke der Deutschen Post gedient hat (1650 Euro).

Landrat und Bausenatorin entdecken ihre Stücke beim Nachverkauf

Ein wahres Schnäppchen machte Landrat Michael Sack ( CDU) mit der Schiffsglocke eines unbekannten Fischkutters, der in der Lübecker Bucht sank. Das Objekt war ihm 150 Euro wert. „Ich werde sie dem Kreistagspräsidium vermachen. Sie kann das kleine Modell ersetzen, was wir bisher genutzt haben“, sagte er und schmunzelt. „Diese hier ist schön laut und durchdringend.“ Auch Greifswalds Bausenatorin Jeannette von Busse beteiligte sich nach dem Auktionsende am „Nachverkauf“. Sie sicherte sich für hundert Euro ein kleines Steuerrad.

Von Anne Ziebarth