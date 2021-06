Greifswald

Friedrich Köpke (6) wird in wenigen Wochen in die Kinderkunstakademie in der Grimmer Straße eingeschult. Das ist eine von fünf Privatschulen in Greifswald. Stolz präsentiert Friedrich Ranzen, Federtasche und die vielen Stifte, die er mit Mama und Papa längst besorgt hat. Er freut sich schon riesig auf seine Schulzeit an der Kinderkunstakademie in der Grimmer Straße.

Was für Friedrich eine ganz klare Sache ist, war für seine Eltern ein langer Entscheidungsweg. Zwei Jahre lang haben sich Silke und Matthias Köpke intensiv damit beschäftigt, an welche Schule Friedrich kommen soll. Vor genau dieser Entscheidung steht nun eine neue Generation an Vorschulfamilien. Dieser werden im September von der Stadt aufgefordert, zwei Wunschschulen für ihr Kind anzugeben.

In den 5 Privatschulen fallen Schulgebühren an

Wer über eine Schule in freier Trägerschaft nachdenkt, hat sein Interesse dort im Idealfall längst bekundet. Die meisten Privatschulen haben lange Wartelisten. Wichtigster Unterschied zu einer staatlichen Schule sind die Schulgebühren. Diese liegen je nach Schule grob zwischen 100 und 300 Euro liegen.

„Wir haben die Schule gesucht, die am besten zu Friedrich passt“

„Wenn es keine andere Möglichkeit gegeben hätten, wäre das auch in Ordnung gewesen“, sagt Matthias Köpke. Dann hätten sich die Familie für die Kollwitzschule als am dichtesten gelegene staatliche Grundschule entschieden. „Aber da Greifswald eben auch mehrere Schulen mit anderen Schulkonzepten hat, wollten wir uns bewusst für die Schule entscheiden, die am besten zu Friedrich passt. Jedes Kind ist anders“, sagt Matthias Köpke, der Sohn einer Lehrerin ist.

Grund 1: Klassengröße

Für die Familie war die Klassengröße ein zentrales Auswahlkriterium. Für Friedrich wünschen sie sich eine möglichst kleine Gruppe. Während in Friedrichs Klasse 21 weitere Schüler gehen, sind es an den staatlichen Schulen derzeit bis zu 26 Kindern, in Ausnahmefällen auch mehr, wenn die Nachfrage groß ist.

Friedrich wird am Mittwoch sieben Jahre alt. Er wäre regulär bereits vor einem Jahr eingeschult worden. Die Eltern haben sich entschieden, Friedrich zurückstufen zu lassen und hatten dadurch ein Jahr mehr Zeit für das Thema Schulwahl. Quelle: Katharina Degrassi

Grund 2: Übergang von Kita zur Schule

Ähnlich ausschlaggebend ist für die Eltern, wie der Übergang von Kita zur Schule gestaltet wird. „Die Kinderkunstakademie beginnt den Tag mit einem Morgenkreis, den Friedrich schon aus der Kita kennt. Das hat uns sehr gut gefallen“, sagt Matthias Köpke. Da beide Eltern voll berufstätig sind, spielt auch das Thema Ganztagsschule für sie eine Rolle.

Grund 3: Ganztagsschule

In Greifswald gibt es Ganztagsschulen ausschließlich in freier Trägerschaft. Alle staatlichen Grundschulen sind volle Halbtagsschulen, enden nach der vierten oder fünften Unterrichtsstunde mit dem Mittagessen und wechseln dann in den Hortbetrieb, wo auch Hausaufgaben erledigt werden. Diese werden jedoch von den Erzieherinnen und Erziehern in der Regel nicht kontrolliert. Es gibt auch keine Rückmeldung in die Schule.

Das Konzept der privaten Schulen sei da ganz anders, berichtet Silke Köpke. Sowohl am Ostseegymnasium als auch in der Kinderkunstakademie gäbe es tagsüber längere Pausenzeiten, der Unterricht gehe dafür bis in den Nachmittag hinein und integriert die Hausaufgaben in die Lernzeiten. „Friedrich nimmt den Ranzen am Montag mit in die Schule und dort bleibt er dann bis Freitag“, sagt Silke Köpke. Außerdem begleite eine Freizeitpädagogin die Kinder bereits am Vormittag im Unterricht.

Diese Greifswalder Grundschulen stehen zur Wahl – Kurzprofile In der Hansestadt gibt es fünf staatliche Grundschulen und fünf Schulen in freier Trägerschaft, in denen Schulgebühren anfallen. Alle öffentlichen Schulen sind sogenannte volle Halbtagsschulen. Das bedeutet, es gibt zum regulären Unterricht weitere frei zu wählende Kursangebote. Der Schultag endet nach der vierten oder fünften Stunde mit dem Mittagessen. Anschließend ist eine Betreuung im Hort möglich. Die Klassenstärke lag im vergangenen Schuljahr in der Regel bei 24 Kindern je Klasse. In Ausnahmefällen sind 26 und mehr Kinder möglich. Die kleinsten Regelklassen hat bislang die Weinertschule. Wegen der vergleichsweise geringen Nachfrage gingen dort im vergangenen Schuljahr 18 Kinder in eine Klasse. Dies sind die staatlichen Grundschulen, die alle nach Klasse vier enden: Käthe-Kollwitz-Schule (Knopfstraße, Innenstadt), Karl-Krull-Schule (Bleichstraße, Fleischervorstadt), Martin-Andersen-Nexö-Schule (Warschauer Straße, Ostseeviertel), Greifschule (Max-Planck-Straße, Schönwalde I), Erich-Weinert-Schule (Makarenkostraße, Schönwalde II). Dies sind die fünf Schulen in freier Trägerschaft mit ihrem Kurzprofil:Waldorfschule (Hans-Beimler-Straße, Südstadt): Klassenstärke bis 30 Kinder, Unterricht durch den Klassenlehrer bis Klasse acht, keine Zensuren, Englisch und Russisch ab Klasse eins, zusätzlich zum staatlichen Rahmenlehrplan kreative und handwerkliche Fächer, zum Beispiel Gartenbau oder Eurythmie (Bewegungskunst), Schulabschluss Regionalschule und Abitur. Kinderkunstakademie (Grimmer Straße, Stadtrandsiedlung): 22 Kinder, individuelle Förderung durch kleine Klassengröße, zweiter Pädagoge im Deutsch- und Matheunterricht, Zensuren ab Klasse zwei, Flötenunterricht im Klassenverband ab Klasse eins, künstlerischer und kreativer Schwerpunkt, Schultag startet mit Morgenkreis, Ganztagsunterricht bis 15 Uhr, keine Hausaufgaben, bis Klasse sechs. Montessorischule (Gedserrring, Ostseeviertel): Klassenverband in altersgemischten Ebenen, individuelle Förderung nach eigenen Schwerpunkten, Kind kann zwischen Basis- oder Fortgeschrittenenniveau wählen, viel Frei- und Projektarbeit statt Frontalunterricht, Zensuren ab Klasse acht, pädagogische Ausrichtung nach der italienischen Pädagogin Maria Montessori, bis Klasse 12. Ostseegymnasium (Pappelallee, Ostseeviertel): 22 Kinder, individuelle Förderung durch kleine Klassengröße, Zensuren ab Klasse eins, ab Klasse drei zweite Fremdsprache (Spanisch oder Französisch), keine Hausaufgaben, ab Klasse drei verpflichtende Arbeitsgemeinschaften, naturwissenschaftliche Ausrichtung, elitäre Ausrichtung auf Schulabschluss Abitur. Evangelische Martinschule (Loissiner Wende, Schönwalde I): 18 Kinder pro Klasse, darunter vier Kinder mit besonderem Förderbedarf, zwei Klassenleiter ggf. dritte Inklusionsfachkraft, christliches Profil und besonderem Schwerpunkt auf Inklusion, Lesekonzept Lesen durch Schreiben mit Anlauttabelle wird erweitert durch weitere Konzepte, individuelle Förderung durch Freiarbeit und Lernen in Projekten, Tag startet mit Morgenkreis, keine klassischen Hausaufgaben, Zensuren ab Klasse acht.

Grund 4: Nähe zum Wohnort

Auch das Ostseegymnasium stand bei Familie Köpke wegen des Schulkonzeptes hoch im Kurs. „Ausschlaggebend war dann am Ende die Nähe zur Schule“, sagt Matthias Köpke. Die Familie wohnt in der Stadtrandsiedlung, wo die Kinderkunstakadmie in Trägerschaft des Instituts Lernen und Leben (ILL) nur einen Katzensprung entfernt ist. „Uns haben aber auch die Räumlichkeiten beim ILL besser gefallen. Das Ostseegymnasium ist ein altes Gebäude, das zwar saniert wurde, aber das sehr kleine Räume hat“, so Matthias Köpke. Auf dem ILL-Gelände werde derzeit gebaut und erweitert, die Räume würden ganz speziell für die Bedürfnisse der Kinder entwickelt. Das sei ein großer Vorteil.

Privatschulen können ihre Schüler aussuchen

Silke und Matthias Köpke fällt ein großer Stein vom Herzen, als sie Ende November des Vorjahres eine Zusage von der Kinderkunstakademie bekommen. Da sich die Schule ihre Kinder selbst aussucht, war das keineswegs sicher. „Wir hatten uns erst angemeldet, waren dann beim Tag der offenen Tür und wurden zu einer Art Bewerbungsgespräch eingeladen“, erinnert sich Silke Köpke. In dem sei ausgelotet worden, ob Eltern, Kind und Schule zueinander passen.

Allen Greifswalder Familien, die jetzt die Qual der Wahl haben, empfiehlt sie: Nehmen Sie sich Zeit, gucken Sie sich die Schulen an, besuchen Sie die Elternabende. „Wir haben auch mit Eltern gesprochen, deren Kinder bereits an die Schule gehen. Auch das war wichtig für uns“, blickt Silke Köpke zurück.

Von Katharina Degrassi