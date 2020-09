Greifswald: So geht Zirkus in Corona-Zeiten

Greifswald

Braucht ein Zirkus Löwen, Tiger und zig Artisten? Nein, heißt die Antwort von Joschi Huppertz. Gemeinsam mit seiner Familie stemmt er das Undenkbare: einen eigenen Zirkus. Die Show wird nur durch die fünf Familienmitglieder gemeistert, darunter die zwei Kinder von Direktor Huppertz. „Wir sind ein Familienzirkus. Meine Frau und ich, meine beiden Kinder und ein Onkel sind die Mitarbeiter. Wir sind alle mit dem Zirkus aufgewachsen", erzählt er. 1992 bis 2004 gehörte Circus Huberti seinem Vater, Ralf Huppertz. 2014 hat Joschi Huppertz den Zirkus wiederbelebt und dem Familienunternehmen neues Leben eingehaucht.

Im Frühjahr war der Circus Huberti gerade in Brüel im Landkreis Ludwigslust-Parchim, als die Familie das erste Mal von Corona hörte. Die Folgen waren für sie nicht absehbar. „Dann war plötzlich nichts mehr wie gewohnt, es war kaum mehr was los“, so der Familienvater. Eigentlich wäre die Tournee anschließend in Grevesmühlen fortgesetzt worden. Die musste dann abgesagt werden. Stille statt Zirkustrubel – Familie Huppertz befürchtete das Schlimmste.

Joschi Huppertz hat den Zirkus von seinem Vater übernommen. Quelle: Laura Philipsen

Es ging in ihr Heimquartier bei Crivitz und sie bekamen finanzielle Soforthilfe vom Land. „Wir hatten schon Werbung für die nächsten Veranstaltungsorte gemacht und Plakate gedruckt. Das musste alles bezahlt werden. Mit der Soforthilfe kamen wir gerade so bei null heraus“, berichtet der Zirkusdirektor und fügt hinzu: „Wir mussten Arbeitslosengeld beantragen.“ Mittlerweile schaut die Familie positiv in die Zukunft. „Ich bin generell ein Optimist“, sagt Huppertz und lächelt. Mit Hygienekonzept und getreu dem Motto „Mit Abstand der schönste Circus“ geht es langsam, aber sicher weiter. Die Stimmung sei trotz Trennwänden zwischen den Stühlen super und das Feedback des Publikums sei ebenfalls sehr gut.

„Jemand, der unsere Show sieht, vermisst die Tiere nicht“

„Eigentlich beziehen wir die Zuschauer viel in unsere Show mit ein. Das fällt jetzt natürlich weg. Aber sonst ist alles wie immer“, erklärt er. Das bedeutet, dass der Zirkus von den fünf Familienmitgliedern ganz alleine auf die Beine gestellt wird. Auf Wildtiere, deren Haltung von Naturschützern kritisiert wird, setzt er nicht. Er möchte sich ganz ohne Tiere einen Namen erarbeiten. Das bringt auch viele Vorteile mit sich. So kann der Zirkus auch außergewöhnliche Orte, wie Greifswald oder am Rathausplatz in Wien, bereisen. „Jemand, der unsere Show sieht, vermisst die Tiere nicht“, erzählt der Zirkusdirektor. Clowns, Artisten, Feuerschlucker – all das und mehr bietet die Familie Huppertz dem Publikum. Einen großen Teil tragen die beiden Kinder, der 12-jährige Christiano und die 6-jährige Celina, dazu bei.

Christiano Huppertz ist ein Allround-Talent. Am liebsten jongliert er mit Tellern. Quelle: Laura Philipsen

Zur Schule gehen die Kinder immer dort, wo sie gerade sind. „Das belastet mich aber nicht“, erzählt Christiano, „ich war schon immer auf Tour.“ Zurzeit haben sie durch Corona-Auflagen aber ohnehin Fernunterricht aus ihrer Schule aus ihrem Heimatort Crivitz. Lieber stehen die jungen Huppertz in der Manege und das spürt das Publikum auch. Christiano ist nicht nur Luftartist und Clown, sondern jongliert auch mit Tellern.

Bei fünf Mitarbeitern ist es kein Wunder, dass man die Familie mehrfach an einem Tag sieht. So trifft man Joschi Huppertz nicht nur als Hundedompteur oder Feuerschlucker in der Manege, sondern auch direkt an der Kasse. Mama Manjana kümmert sich um die Technik und den Verkaufsstand und durch den Onkel werden die Plätze zugewiesen. Zirkus Huberti ist zum ersten Mal in Greifswald und seit dem 17. September offen für die Hansestädter. Wer die Familie Huppertz kennenlernen möchte, kann dies in Greifswald noch am Freitag und Samstag tun. Am Freitag findet die Show um 15 und 18 Uhr statt, Samstag am 11 Uhr. Nach seinem Besuch am Museumshafen bricht der Circus Huberti nach Tessin auf und tourt noch bis Ende November vorwiegend durch Mecklenburg-Vorpommern.

Von Laura Philipsen