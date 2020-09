Greifswald

Trotz regelmäßiger Bewegung und Ernährungsumstellung war es für Margitta Putzki kaum möglich, den überflüssigen Kilos den Kampf anzusagen. Doch nachdem die 55-Jährige Anfang des Jahres in der Zeitung einen Artikel zum Thema Intervallfasten gelesen hatte, änderte sich ihr Leben. Die einstige Kleidergröße 44 ist schon lange passé. Heute trägt sie 38 und strotzt vor Selbstvertrauen. Insgesamt 16 Kilo hat sie bereits abgenommen. Und nicht nur das: „Ich fühle mich fitter und gesünder. Auch mein Blutdruck ist gesunken.“

Das neue Körpergefühl hat sie dem Greifswalder Sportwissenschaftler Christian Welzel zu verdanken, der von Januar bis März eine Pilotstudie zum Thema Intervallfasten in Kombination mit Training durchführte. Seit Jahren schwören auch Prominente wie die US-amerikanische Schauspielerin Jennifer Aniston oder ihr Kollege Hugh Jackman auf einen stundenweisen Nahrungsverzicht.

Blutdruck und Blutzucker sinken

Forscher aus der ganzen Welt versuchen seit Langem, einen positiven Effekt auf den menschlichen Körper bei der Intervallfastenkur nachzuweisen. Eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie des Instituts für Molekulare Biowissenschaften in Garz zeigte, dass sich Intervallfasten tatsächlich positiv auf die Gesundheit auswirkt.

Welche Auswirkungen das sind, weiß auch Christian Welzel, Leiter des Institut für Trainings- und Gesundheitskonzepte in der Hansestadt. Bewegungsmangel sowie unregelmäßige und falsche Ernährung würden bei vielen Menschen auf Dauer zu mehr Körpergewicht führen. Diäten versprechen nur einen kurzweiligen Erfolg. Der bekannte Jo-Jo-Effekt kann bereits nach wenigen Wochen auftreten.

Anders sei es beim Intervallfasten, sagt der 49-Jährige, der seit sieben Jahren selbst täglich stundenweise auf Nahrung verzichtet. Denn im Gegenzug zu einer klassischen Diät kurbele das Intervallfasten den Fettstoffwechsel gezielt an. Weit verbreitet ist die 8/16-Regelung. Bei dieser darf also an acht Stunden gegessen, an 16 soll auf Nahrung verzichtet werden.

14 Stunden am Tag ohne Nahrung

Davon rät Welzel allerdings ab. Besser sei die 10/14-Regelung. Diese hat auch Margitta Putzki während der Pilotstudie befolgt. Zudem trainierte sie zwei- bis dreimal die Woche für etwa anderthalb Stunden. Die Umstellung fiel Putzki nicht schwer. „Ich konnte ja immer noch drei Mahlzeiten in den zehn Stunden essen.“

Genau das, sagt der Sportwissenschaftler, sei ein wichtiger Aspekt. Denn statt eines offensiven Verzichts können normale Essenszeiten wie Frühstück, Mittag und Abendbrot eingehalten werden. Und wer während des Intervallfastens nicht auf Süßes verzichten kann, der sollte das Nutella-Brot morgens essen, sagt der Sport-Experte. Auch beim Thema alkoholische Getränke während des Intervallfastens hat Christian Welzel Alternativen parat. Statt süßer Cocktails sollte ein Glas trockener Rotwein bevorzugt werden.

Teilnehmer gesucht Für die Hauptstudie werden 50 weibliche und männliche Teilnehmer zwischen 25 und 65 Jahren gesucht. Vor Beginn des achtwöchigen Trainings erhalten die Teilnehmer eine Vitalanalyse. Zudem erfolgt eine Kraftmessung. Das je 35-minütige Kraft- und Ausdauerprogramm erfolgt im Sportclub Greifswald. Außerdem gibt es eine individuelle Ernährungsberatung. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 038 34 / 77 131 33.

Während der achtwöchigen Pilotstudie, die Welzel durchführte, wurden sportlich aktive und nicht aktive Teilnehmer untersucht. Die Probanden absolvierten in Kooperation mit dem Sportclub Greifswald ein speziell entwickeltes Trainingsprogramm in Kombination mit einer individuellen Ernährungsberatung. „Es war spannend, zu beobachten, dass beide Gruppen ähnlich profitiert haben. Die Gewichtsabnahme lag in beiden Gruppen bei durchschnittlich sechs Kilogramm, der Bauchumfang reduzierte sich in beiden Gruppen um durchschnittlich fünf Zentimeter“, sagt Ernährungswissenschaftler Benny Schur, der die Studienteilnehmer berät.

Erstaunlich sei auch die Senkung des systolischen Blutdrucks gewesen und die Reduzierung des Cholesterinwertes, fügt Christian Welzel hinzu. Die Ergebnisse der Pilotstudie sollen nun in einer Hauptstudie mit einer größeren Zahl von Teilnehmern abgesichert werden, so Welzel weiter. Dafür werden weitere Probanden gesucht. Zwei Kilo sollen bei Margitta Putzki noch runter. Dann hat sie ihr persönliches Ziel, das sie sich während des Intervallfastens vorgenommen hat, sogar noch übertroffen.

Von Christin Lachmann