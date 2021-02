Greifswald : So holt das Klärwerk den Phosphor aus dem Klärschlamm

Greifswald

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Klärschlamm ein gefragter Dünger. Die enthaltenen Nähr- und Humusstoffe verbessern den Boden. Es muss weniger Mineraldünger eingesetzt werden und es wird im Gartenbau Torf eingespart. Doch in den letzten Jahrzehnten hat die Akzeptanz bei den Landwirten abgenommen. Dabei spielen auf den Dörfern auch Geruchsbelästigungen eine Rolle.

Ohnehin sind die Tage des Klärschlamms als Dünger gezählt. „Schon im Koalitionsvertrag von 2013 wird festgelegt, dass diese Verwendung wegen der ebenfalls enthaltenen Schadstoffe künftig nicht mehr gestattet ist“, erläutert Arne Krüger, der Leiter des Klärwerks in Ladebow. Im Klärschlamm werden unter anderem Schwermetalle, Arzneimittel, Krankheitserreger und Mikroplastik nachgewiesen.

Quecksilber und Kadmium bereiten Probleme

Vor Verwendung als Dünger muss gesichert sein, dass die Grenzwerte laut Klärschlamm-, Dünge- und Düngemittelverordnung eingehalten werden. Insbesondere zu hohe Quecksilber- oder Kadmiumgehalte bereiten häufig Probleme.

Ein Bestandteil, der früher als wertvoller Düngerersatz galt, darf aus Trinkwasserschutzgründen in Zukunft nicht mehr auf den Feldern landen: die Phosphorverbindungen „Wir müssen dem staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt bis zum 31. Dezember 2023 mitteilen, wie wir den Phosphoranteil aus dem Klärschlamm entfernen“, informiert Krüger. „Unser Favorit ist das Verfahren der Firma HTCycle in Relzow“, sagt Arne Krüger, das auch andere Klärwerke der Region anwenden wollen.

Braunkohle entsteht in wenigen Stunden

„HTC“ steht für „Hydrothermale Karbonisierung“. Laut dem für Forschung und Entwicklung zuständigen Thomas Ender wird die Bildung der Braunkohle nachgeahmt, nur viel viel schneller. Es dauert nur Stunden. Etwa feuchte Biomasse sei geeignet. Sie wird unter Druck und Wärme getrocknet. Mehr als 75 Prozent Wasser darf das Gemisch nicht enthalten, das entspricht der Zusammensetzung des Klärschlamms.

Pilotanlage läuft in Relzow

Bei dem Prozess entsteht Biokohle, die letztendlich als Aktivkohle vermarktbar ist. Die in der Kohle zunächst noch gespeicherten Phosporverbindungen würden ihr in speziellen Verfahren entzogen, erläutert Ender. Sie können letztlich als Dünger verwendet werden, im Gegensatz zu im Bergbau gewonnenen Phosphaten sind sie schwermetallfrei. „Wir haben in Relzow eine Pilotanlage“, sagt Ender. Jetzt arbeite man an der Funktionsfähigkeit für große Mengen. Eine Alternative zu HTC ist die Verbrennung des Klärschlamms, was zum Beispiel Rostock plant.

Aktuell erfolgt die Verwertung des Klärschlamms aus Ladebow durch eine Firma, informiert Antje Köppe, die Leiterin des Abwasserwerks Greifswald. Noch könnten um die 75 Prozent des Ladebower Klärschlamms über den Vermittler auf Feldern ausgebracht werden. Die Bauern bekommen Geld von der von der Verwertung beauftragten Firma. Der Rest des Klärschlamms wird verbrannt.

Auf dem Gelände des Klärwerks Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Mengen sind beachtlich. 2020 beförderten Pumpwerke insgesamt 3,6 Millionen Kubikmeter Abwasser nach Ladebow. Dieses werde über Abwasserleitungen gesammelt. Neben Greifswald entsorgen auch Gemeinden des Greifswalder Speckgürtels ihre Abwässer in Ladebow. Bei der Reinigung wird in Greifswald noch mehr getan als gesetzlich vorgeschrieben. Mit drei Millionen Euro, die die Investoren von Nord Stream 2 als Ausgleich für den Umwelteingriff zahlen musste, wurde eine neue Filteranlage gebaut und Ende 2019 in Betrieb genommen.

Klärschlammlagerhalle brachte Preissenkung um unter die Hälfte

2019/20 wurde zudem eine Klärschlammlagerhalle gebaut, erinnert Arne Krüger. Etwa die Hälfte der im Jahr anfallenden 4500 bis 5000 Tonnen können hier gelagert werden. „Das führt zu erheblichen Einsparungen, weil wir den Klärschlamm dann abgeben können, wenn er gleich eingesetzt werden kann.“

2019 musste das Klärwerk etwa 150 Euro brutto je Tonne an Bauern zahlen, 2020 waren es nur knapp 60 Euro brutto. Bei Verbrennung waren es rund 160 Euro brutto pro Tonne 2019, auch deutlich mehr als 117 Euro 2020.

Fremdfirmen liefern Schlämme aus Kleinkläranlagen an

Eine weit geringere Rolle als im Umland spielen Fäkalien aus abflusslosen Gruben und biologischen Kleinkläranlagen. Durch die dichtere Bebauung und den Anschlusszwang kommt in Greifswald fast das gesamte Abwasser über das Leitungsnetz. 2020 wurden 3088 Kubikmeter Fäkalien aus abflusslosen Gruben oder Schlämme aus biologischen Kleinkläranlagen durch Fremdfirmen in Ladebow angeliefert.

„Der CSB und der BSB 5 bei Fäkalien aus abflusslosen Gruben ist höher als bei Schlämmen aus biologischen Kleinkläranlagen“, erläutert Köppe. Der CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) ist das Maß für den Anteil oxidierbarer Stoffe, also für die Schadstoffmenge. Der BSB 5 beschreibt den biochemischen Sauerstoffbedarf für den biologischen Sauerstoffbedarf in fünf Tagen. So lässt sich der Anteil menschlicher Fäkalien, aber auch biologisch abbaubarer Reinigungs- und Waschmittel im Abwasser beschreiben.

In biologischen Kleinkläranlagen wurden organische Stoffe bereits weit stärker als in abflusslosen Gruben abgebaut. „Dieses Abwasser ist für uns weniger effektiv“, so Krüger. Denn die Mikroorganismen, die das Abwasser reinigen, finden weniger Nahrung.

Strom dank Faulschlamm Im Klärwerk Ladebowwird seit 1996 Strom erzeugt. In den sogenannten Faultürmen wandeln Mikroorganismen unter Ausschluss von Sauerstoff kohlenstoffhaltige Teile des Schlamms in Methan um. Das Methan wird mit weiteren entstandenen Gasen in Blockheizkraftwerken verbrannt. Dabei wird Wärme und mit dieser über einen Generator Strom erzeugt. Aktuell können fast 95 Prozent des Energieverbrauches des Klärwerks gedeckt werden. Die Wärme wird vor allem zum Aufheizen der Faultürme auf 35 bis 37℃ sowie zur Wärmeversorgung der Betriebsgebäude des Klärwerks genutzt.

Von Eckhard Oberdörfer