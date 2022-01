Greifswald hat 2020 und 2021 in sechs bundesweiten Studien, Rankings und Preisausschreibungen als beste Stadt in MV abgeschnitten und glänzt auch auf Bundesebene. Das steckt hinter den Top-Ergebnissen für die Hansestadt.

In sechs Studien hat Greifswald als beste Stadt in MV abgeschnitten: Herausragend ist die Hansestadt wegen ihrer vielen Radfahrer, wegen der Universität als Indikator für eine hohe Bildungsqualität, wegen der vielen Bildungsangebote im Freizeitbereich, wie beispielsweise den Kunstwerkstätten (oben rechts), wegen des Engagements für Nachhaltigkeit, wegen des guten Digitalisierungsniveaus und des innovativen Wohnprojekts, das an der Hafenstraße entstehen soll (rechts unten). Quelle: OZ/Degrassi