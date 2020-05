Greifswald: So lief der Schulstart der Viertklässler

Greifswald

Nachdem in der vergangenen Woche die Abschlussklassen den Unterricht wieder aufgenommen haben, dürfen seit Montag auch die Viertklässler wieder die Schulbank drücken. Für Lehrkräfte und Grundschüler ist es der erste Schritt in Richtung Normalität, der allerdings mit Auflagen verbunden ist.

Laut Hygieneplan des Landes sollen die Tische in den Klassenräumen einen Abstand von 1,50 Metern zueinander haben, Lehrer sollen sicherstellen, dass Schüler die Toilettenräume nur einzeln betreten und mehrmals täglich sollen unter anderem Türklinken, Griffe und Lichtschalter gereinigt werden. Das Aufstellen von Desinfektionsspendern für die Grundschüler ist nicht vorgesehen, da gründliches Händewaschen genüge, wie es im Hygieneplan heißt.

Greif-Grundschule: „Die Kinder halten sich prima daran …“

An der Greif-Grundschule verlief der Schulstart nach der siebenwöchigen Pause sehr gut, wie Schulleiterin Beate Hennings berichtet. „Die Kollegen waren in der letzten Woche emsig dabei, mit dem Hausmeister, den Reinigungskräften und dem technischen Personal alles vorzubereiten.“ Die Klassen wurden in Gruppen aufgeteilt. Eine verordnete Maskenpflicht gibt es nicht.

„Wir haben den Eltern allerdings in einem Brief mitgeteilt, dass wir das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfehlen. Vor allem für den Schulhof“, erklärt die Greif-Schulleiterin. Vor Beginn des ersten Schultages wurden die Viertklässler über die neuen Regelungen aufgeklärt, fügt Hennings an. „Die Kinder halten sich prima daran und haben sich meiner Meinung nach auch sehr gefreut, wieder in die Schule gehen zu dürfen.“

Grundschule Ostseegymnasium: Reinigung alle zwei Stunden

Die Freude über das Wiedersehen mit Klassenkameraden und Lehrern sei auch bei den Viertklässlern des Ostseegymnasiums groß gewesen, wie Kerstin Kuhn, kommissarische Schulleiterin, feststellt. Dennoch: „Es gibt Kinder, die Angst aufgebaut haben und sich fragen, was passiert, wenn ich ein Überträger bin und zu Hause meine Eltern anstecke“, fügt Kuhn an.

Die Lehrkräfte würden einen sehr „wohlwollenden Unterricht“ ausüben, der nicht zu straff getaktet sei, so Kuhn. Auf dem Stundenplan der Viertklässler stehen die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch sowie Sachkunde. „Zusätzlich geben wir noch theoretischen Musikunterricht und etwas Werken.“ Die beiden vierten Klassen wurden ebenfalls aufgeteilt, die Pausenzeiten gestaffelt. Alle zwei bis drei Stunden würden Reinigungskräfte nun Türgriffe, Treppengeländer und Toiletten desinfizieren.

Kollwitz-Grundschule: Schüler kommen nicht gleichzeitig

Auch an der Käthe-Kollwitz-Grundschule verlief der erste Tag „ruhig und geordnet“, wie Schulleiterin Ute Prochnow sagt. Die insgesamt vier Klassen wurden in acht kleine Gruppen aufgeteilt. „Die Kinder wurden vorab belehrt. Die Schüler kommen auch nicht alle gleichzeitig in die Schule oder gehen alle zur selben Zeit nach Hause“, so die Schulleiterin.

Fest unterrichtet wird Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Hinzu kommt Englisch, „das nicht für alle Schüler bindend ist“, sagt Prochnow. Vor den Toiletten befände sich Aufsichtspersonal. Wie in anderen Grundschulen auch ist die Hortbetreuung an der Kollwitz-Schule weiterhin vorerst als Notbetreuung ausgelegt. Die kommunalen Grundschulen „ Erich Weinert“, „ Karl Krull“ und „Martin Andersen Nexö“ wollten sich auf OZ-Nachfrage nicht zum Schulstart äußern.

Von Christin Lachmann