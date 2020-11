Greifswald

Ho ho ho: Freude auf dem Greifswalder Marktplatz als sich pünktlich einen Monat vor dem 25.12. der Weihnachtsmann mit seinem Gehilfen zeigte. Weil wegen der Coronapandemie nicht wie üblich Kitakinder beim Schmücken des Baumes auf dem Markt helfen konnten, setzten die Männer der Berufsfeuerwehr Greifswald auf die Hilfe des Weihnachtsmannes. Mehrere Kitas haben im Vorfeld Anhänger für den Baum gebastelt.

300 Lichter, Kugeln, Geschenke und der Stern auf der Spitze schmücken nun die 16 Meter hohe Nordmanntanne aus Züssow. „Der Weihnachtsmann übernimmt symbolisch für die Kinder das Schmücken des Baumes“, sagt Franziska Vopel, Mitarbeiterin der städtischen Pressestelle. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wurde der Auftritt der verkleideten Mitarbeiter der Stadtverwaltung vorher nicht öffentlich angekündigt.

Anzeige

Neue Lichterkette und bestrahlter Bogen in der Innenstadt

Der Weihnachtsmarkt muss in diesem Jahr wegen der Coronapandemie ausfallen. Der Baum ist jedoch nicht die einzige Dekoration in der Adventszeit. Die im vergangenen Jahr erstmalig installierten Lichter in den Bäumen vor dem Stadthaus werden an allen Bäumen rund um den Marktplatz strahlen, so Franziska Vopel. „Die werden nicht nur über die Feiertage hinweg, sondern bis in den Frühling hinein an ihrem Platz bleiben. Sie sollen auch den Platz erhellen und die Sicherheit erhöhen.“

Die Berufsfeuerwehr Greifswald dekoriert eine 16 Meter hohe Nordmanntanne in der Innenstadt. Quelle: dpa

Durch die Einkaufsmeile vom Westend bis zum Fischmarkt werden Laternen mit neuem Schmuck ausgestattet, der mit LED-Lampen bestückt ist. „Am Eingang zum Schuhhagen und am Westend am Beginn der Fußgängerzone leuchtet ein Bogen mit der Aufschrift „ Greifswald im Advent““, sagt Franziska Vopel. Am Mühlentor wird ein Baum neben dem Spiegelkabinett mit Licht inszeniert. Vor dem Rathaus wurden bereits Tannen und ein Torbogen aus Tannengrün aufgestellt.

Marienkirche lädt zum Baumschmücken ein

Wegen der Coronaregeln könne es keine Aktionsstände oder andere Alternativen zum Weihnachtsmarkt geben, informiert Vopel. In den sozialen Medien und auf der Webseite der Stadt würden aber Filme mit und über den Weihnachtsmann gezeigt, weil die Sprechstunden für Kinder ausfallen.

An der Marienkirche leuchtet ab dem ersten Advent einer von drei Herrnhuter Sternen in einer Höhe von 43 Metern. Seit drei Jahren gibt es die Tradition. Die anderen beiden Sterne finden sich in der Kirche bzw. in der Annenkappelle. „Man sieht den Stern auch von weit weg“, freut sich Pastorin Ulrike Streckenbach. „So geht man praktisch erhobenen Hauptes, wenn man ihn sich anschaut.“

Über den Dächern der Stadt leuchtet ab dem 1. Advent der Herrnhuter Stern in der Marienkirche. Quelle: Christopher Gottschalk

Die Gemeinde stellt im neu gestalteten Mariengarten auf der Südseite der Kirche zudem einen drei Meter großen Weihnachtsbaum auf und ruft dazu auf, ihn zu schmücken. Jeder könne mitmachen und den Baum bestücken, sagt die Pastorin. „Die Nordkirche verteilt auch Vordrucke, um selbst Sterne zu basteln, die man sich ins Fenster hängen kann. Die Vordrucke kann man unter anderem bei uns in der Kirche abholen.“

Lesen Sie auch

Kitakinder verschönern Schönwalde II

Das Mehrgenerationenhaus in Schönwalde II musste seine Aktion „Advent im Viertel“ mit lebendigem Adventskalender und einem Weihnachtsfensterverkauf Corona-bedingt streichen. „Wir wollen aber etwas Positives für den Stadtteil schaffen und schmücken deswegen den Weihnachtsbaum vor dem Gebäude der Nachbarschaftshilfe in der Makarenkostraße 18“, sagt Kathrin Schulz-Jokiel (54), Leiterin des Mehrgenerationenhauses.

Träger des Hauses ist die Aktion Sonnenschein, an der Schmückaktion sind zudem die Nachbarschaftshilfe und das Quartiersbüro beteiligt. Am Donnerstag, 26. 11., um 10 Uhr wird eine Lichterkette angebracht und ähnlich wie bei der Tanne auf dem Marktplatz wird von Kitakindern und Senioren gebastelte Dekoration angehängt.

Bürgerhafen stellt Wunschkugelbaum auf

„Zwar konnten die verschiedenen Generationen nicht zusammen basteln, aber so haben sie gemeinsam an einem Projekt gearbeitet“, sagt Jokiel-Schulz. 71 Anhänger seien bisher eingetroffen, von bunten Sternen und mit Glitzer geschmückten Tannenzapfen bis zu Engeln, Nikolausstiefeln, Weihnachtsmännern und großen Papierkugeln sei alles dabei. Auch der Nachbarschaftstreff Schwalbe und das Kinder- und Seniorenhaus in Hinrichshagen würden noch Kreationen schicken. Schulz-Jokiel hoffe, dass im Dezember gemeinsames Singen im Freien möglich sein wird.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Der Bürgerhafen lädt dazu ein, Wünsche für die Stadt anonym auf Zettel zu schreiben und in die Kugeln eines Wunschkugelbaums zu legen. Der steht im Innenhof der Martin-Luther-Straße 10 und wird festlich geschmückt, teilt der Bürgerhafen mit. Als Anregung geben die Organisationen Fragen wie „Was wünschen Sie sich für Greifswald in 2021?“ oder „Was braucht es, um das Ehrenamt zu stärken?“ mit auf den Weg. Die Aktion läuft vom 1. Dezember bis zum 8. Januar und die Wünsche sollen im Januar an die Stadt übergeben werden.

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk