Greifswald

Die Vorbereitungen im Landkreis für die Einrichtung von Impfzentren laufen auf Hochtouren. Statt wie ursprünglich geplant drei sollen jetzt lediglich zwei Impfzentren eingerichtet werden, an den Standorten Greifswald (in Kooperation mit der Unimedizin) und Pasewalk (in Kooperation mit der Bundeswehr).

„Wir haben Anklam nicht vergessen, das liegt einfach an einer neuen Empfehlung, die ein Impfzentrum je 150 000 Einwohner vorsieht“, erklärte Michael Sack beim Pressegespräch. „Es ist durchaus möglich, in einem zweiten Schritt über ein weiteres Impfzentrum in Anklam nachzudenken.“

Standort in Greifswald wird noch geheimgehalten

Startbereit sollen die Zentren am 15. Dezember sein, zunächst mit einem Probebetrieb, ab Januar geht es los. Wo allerdings das Zentrum in Greifswald sein wird, will Sack noch nicht sagen, auch aus Sorge vor Sabotageakten von Impfgegnern. Nur soviel: Das Fieberzentrum in der Siemensallee ist nicht im Gespräch. „Die Impfzentren werden zunächst sowieso mehr als Verteilzentren dienen, wir beginnen mit den Impfungen über mobile Teams“, so Sack.

„Zuerst werden die besonders gefährdeten Gruppen geimpft, also Bewohner von Pflegeeinrichtungen und deren Mitarbeiter, die nicht ins Impfzentrum kommen können.“ Derzeit laufen Abfragen über den Impfbedarf in den über 50 Einrichtungen im Landkreis. Eine große Herausforderung ist die Bereitstellung des medizinischen Personals, was später für die Impfungen zuständig ist. „Wir haben begonnen, die medizinischen Träger abzufragen, um Kapazitäten zu ermitteln“, so Sack.

„Außerdem haben wir einen Impfmanager bestimmt, das wird Dr. Timm Laslo sein, der bereits den Eigenbetrieb Rettungsdienst leitet.“ Die Terminvergabe zum Impfen wird über das Land geschehen, es sollen Call-Center eingerichtet werden. Prioritär zu Impfende bekommen eine Einladung vom Land und einen Aufklärungsbogen. Die Kosten für die Impfstoffe trägt nach Sacks Angaben das Land.

Inzidenzwerte : Vorpommern-Greifswald hat rote Laterne

Dass Vorpommern-Greifswald dringend auf einen Impfstoff wartet, zeigt sich an den Zahlen vom Donnerstag. Erneut ist Vorpommern-Greifswald Schlusslicht bei den Inzidenzwerten im Land: bei 83,6 (Stand Donnerstagnachmittag). „Man kann schon feststellen, dass die Kreise mit Außengrenzen am stärksten betroffen sind“, so Sack. „Aber auch innerhalb unseres Landkreises gibt es enorme Unterschiede. Im Amt Usedom Nord zum Beispiel liegt die Inzidenz bei 21, im Amt Usedom Süd bei 234 (Stand Donnerstagmorgen).“

7-Tage Inzidenz nach Ämtern Quelle: Landkreis Vorpommern-Greifswald

Um die räumlich sehr stark differenzierte Entwicklung zu verdeutlichen, hat der Landkreis eine neue Kartengrundlage auf Amtsebene zusammengestellt, die künftig regelmäßig auf der Seite des Landkreises aktualisiert wird. In ihr kann man die aktuellen Fälle pro Amt und den Inzidenzwert (Corona-Positive pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen)einsehen.

Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Nach Auskunft des Landkreises sind derzeit 56 Einrichtungen von Corona-Positivfällen oder Quarantänemaßnahmen betroffen. Unter dem Begriff „Einrichtungen“ fasst der Landkreis sowohl Schulen als auch Ämter oder Unternehmen zusammen.

Von Anne Ziebarth