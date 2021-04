Greifswald

In den Einfallstraßen Stralsunder Straße, Wolgaster Straße oder der Bahnhofstraße fällt es Anwohnern jeden Morgen der Woche auf: Greifswald ist eine Stadt der Pendler. Insgesamt rund 12 500 Menschen kommen nach Greifswald zur Arbeit und parken ihr Auto tagsüber in der Stadt. Wie lassen sich Verkehrslärm, volle Parkplätze und Luftverschmutzung in Zukunft reduzieren?

In einer nicht-repräsentativen Umfrage mit über 2000 Arbeitnehmern fanden Forscher des Lehrstuhls für Humangeografie der Universität Greifswald heraus, dass rund 40 Prozent aller Befragten auf andere Verkehrsmittel umsteigen würden. Es mangle jedoch an attraktiven Busangeboten oder durchgehenden Radstrecken ins Umland, die Voraussetzung für den Umstieg wären.

Verkehrskonzept für ganze Stadt in Aussicht

„Für Berufspendler ist der Bus zu wenig attraktiv. Gleichzeitig belasten sie innerstädtische Hauptverkehrsstraßen“, sagt Jeannette von Busse (CDU), städtische Bausenatorin. Es braucht neue Lösungen: Greifswald arbeitet an einem gesamtstädtischen Verkehrskonzept, in das Vorschläge und Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Innenstadt, dem Stadtentwicklungskonzept 2030+, dem Nahverkehrsplan und dem Radverkehrsplan einfließen.

Wenig überraschend setzen Pendler eher auf das Rad, je näher sie an der Stadt wohnen. Die meisten Einpendler nach Greifswald kommen aus der Nachbarstadt Stralsund, rund 1000 pro Tag, gefolgt von mehreren Hundert Menschen aus den Umlandgemeinden wie Wackerow, Neuenkirchen, Weitenhagen, zudem Güstrow, Sundhagen oder auch Wolgast, erklärt Oliver Klein, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Humangeografie.

Knapp 100 000 Euro vom Bund für Studie

Aus Greifswald wiederum pendeln die meisten Arbeitnehmer nach Stralsund, danach finden sich Standorte wie Lubmin mit Industriegebieten. „Wir sehen auch ganz klar, dass viele Menschen mangels Alternativen in der Fläche Jobs in Greifswald wahrnehmen“, so Klein. 45 Prozent der Befragten nutzen das Rad, 42 Prozent das Auto.

Finanziert wurde die Untersuchung von Januar 2020 bis März 2021 mit 95 300 Euro Bundesmitteln aus dem Projekt „MobilitätsWerkStadt 2025“, für das Greifswald als eine von 50 Kommunen ausgewählt wurde. Die Ergebnisse präsentierte die Stadt in einem Onlineworkshop mit rund 70 Teilnehmern. In die nächste Phase des Bundesprojekts schaffte es die Stadt zwar nicht, finanziert aber nun die Stelle eines städtischen Mobilitätsmanagers aus eigenen Mitteln.

Eine der Fragen, die er beantworten wird: Wohin mit all den Pendlerfahrzeugen, wenn der Ausbau von Radwegen ins Umland lange dauert und weiter das Auto genutzt wird? Damit Autofahrer zumindest nicht in die Innenstadt einfahren, müssten sie auf Parkflächen am Stadtrand und außerhalb des Zentrums gelockt werden. „Die Parkgebühren in der Innenstadt müssen unter die Lupe genommen werden“, umschreibt Erik Wilde vom Stadtbauamt die Möglichkeit, dass Preise womöglich steigen müssten. Erhofftes Ziel sei, dass Pendler vom Auto auf das Rad umsteigen, um so weiter in die Stadt zu fahren.

Parkplatz Eldena soll 2023 fertig sein

Sogenannte „Park & Bike“-Plätze, also Flächen, auf denen Abstellmöglichkeiten für Räder wie abschließbare Boxen und eventuell Mieträder bereitstehen, sollen dafür an der Stralsunder Straße, der Grimmer und Loitzer Landstraße, der Osnabrücker, der Wolgaster und Anklamer Straße entstehen. Wann, ist offen. Anfang 2023 soll die Buswendeschleife mit Parkplatz an der Klosterruine Eldena fertig sein.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wilde bestärkte, dass Greifswald zugleich mehr Kfz-Parkplätze brauche. In Anlehnung an den Titel „MobilitätsWerkStadt 2025“: „In diesem Jahr sieht man hoffentlich viele Menschen mit dem Bus einpendeln und Leute, die das fertiggestellte Parkhaus am Nexöplatz nutzen.“

Bahn zwischen Ladebow und Lubmin

Langfristig solle auch die Schiene helfen, den Verkehr nachhaltiger zu gestalten, sagt Wilde: „Wir denken an einen Schienenbus zwischen Ladebow, Greifswald und Lubmin. Das hat zum jetzigen Zeitpunkt sicher etwas Visionäres. Wir haben die Besonderheit, dass wir in Greifswald noch Schienenmaterial haben, das nicht zurückgebaut wurde.“ Dafür solle eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht werden. Geld dafür steht im Doppelhaushalt 2021/22 bereit.

Von Christopher Gottschalk