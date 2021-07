Trotz Corona-Krise sind die Preise für Eigenheime in Greifswald zuletzt weiter angestiegen. Doch was bedeutet das konkret? Wie viel müssen Käufer mittlerweile zahlen – und welche Stadtteile und Ortschaften im „Speckgürtel“ der Hansestadt sind aktuell am beliebtesten? Die OZ gibt einen Überblick.