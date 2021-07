Greifswald

Wer im vergangenen Jahr ein Grundstück in Greifswald gekauft hat, hat laut einer Studie der Landesbausparkassen (LBS) im Schnitt 170 Euro pro Quadratmeter dafür gezahlt – genauso viel wie im Jahr zuvor. Dem aktuellen Grundstücksmarktbericht des Landkreises Vorpommern-Greifswald zufolge lag der Durchschnittspreis zwei Jahre zuvor sogar schon bei 178,9 Euro pro Quadratmeter.

Kein Vergleich jedoch zu Rostock: In der größten Stadt des Landes waren im Corona-Jahr 2020 laut LBS-Studie durchschnittlich 310 Euro pro Quadratmeter für ein Grundstück fällig. Laut dessen Grundstücksmarktberichts waren es zwar „nur“ 273,2 Euro pro Quadratmeter, dennoch rund 100 Euro mehr als in Greifswald.

Preise unterscheiden sich nach Stadtteilen

Doch wie unterscheiden sich die Kosten für Wohnbauflächen in Greifswald nach Stadtteilen? Darüber geben die Bodenrichtwerte Auskunft, die einmal im Jahr für die Hansestadt herausgegeben werden. Die teuersten Flächen finden sich diesen zufolge in der Innenstadt und in Wassernähe: mit Werten von 445 Euro pro Quadratmeter direkt in der Innenstadt bis zu 430 Euro pro Quadratmeter am Ryck.

Einen Überblick über die Bodenrichtwerte gibt es hier:

Die günstigsten Flächen befinden sich hingegen am Stadtrand: mit nur 85 Euro pro Quadratmeter. Im Greifswalder Ortsteil Wieck ist sogar eine Fläche mit einem Quadratmeterpreis von nur 17 Euro ausgegeben.

Von Pauline Rabe