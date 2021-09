Greifswald: So teuer könnten Corona-Schnelltests bald werden

Greifswald

Seit Donnerstag müssen ungeimpfte Menschen in Vorpommern-Greifswald einen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen, wenn sie ins Restaurant, ins Museum, zum Friseur, in die Schwimmhalle oder in den Tierpark gehen wollen.

So sieht es die vierstufige Corona-Warn-Ampel der Landesverordnung vor. Denn vor einigen Tagen ist der Landkreis in dem Stufensystem aufgrund der angestiegenen 7-Tage-Inzidenz sowie der Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt oder intensivmedizinisch betreut werden müssen, von grün auf gelb übergesprungen.

Bund verringerte Erstattung für die Schnelltests

Noch vor wenigen Monaten gab es etliche Testmöglichkeiten in der Hansestadt. Doch in der Zwischenzeit haben viele ihren Betrieb heruntergefahren. Eine der größten Anbieter der Schnelltestzentren war die Unimedizin Greifswald in Kooperation mit der Stadt. Sie baten Testmöglichkeiten unter anderem auf dem Parkplatz vom Marktkauf in Neuenkirchen und auf dem Fischmarkt in Greifswald an. Beide Zentren sind mittlerweile jedoch geschlossen.

„Neben dem abnehmenden Interesse an Testbescheinigungen ist die drastisch gesenkte Gegenfinanzierung der Tests zentraler Grund für die Schließungen. Der Bund hatte die Erstattung zuletzt stark verringert“, erklärte Uni-Sprecher Christian Arns, nachdem das Testzentrum am Fischmarkt Mitte September abgebaut wurde.

Testzentrum bei der Schwimmhalle nimmt Betrieb wieder auf

Das Testzentrum an der alten Mensa ist jedoch geblieben und hat aktuell Montag bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Noch sind die Bürgertests in den Zentren kostenfrei. Doch ab dem 11. Oktober müssen ungeimpfte Menschen – mit wenigen Ausnahmen – diese aus eigener Tasche zahlen. Darauf haben sich Bund und Länder im August geeinigt, auch um den Druck auf bislang ungeimpfte Menschen zu erhöhen. Was die Schnelltests beim Testzentrum der Unimedizin künftig kosten werden, steht bislang noch nicht fest.

Ab Freitag um 14 Uhr bis mindestens zum Ende der Ferien wird das Testzentrum beim Greifswalder Freizeitbad die Türen wieder öffnen. „Die Schwimmhalle hat uns darum gebeten, wir wollen das unterstützen, da die Kinder für den Zeitraum der Ferien nicht getestet werden. Zudem hatten wir unseren Aufbau vor Ort noch stehen“, erklärt Erik Schumacher, Apotheker aus Neubrandenburg, der in Greifswald neben dem Testzentrum an der Schwimmhalle ein weiteres in der Sporthalle II im Stadtteil Schönwalde I betrieben hat. Dieses wurde in der Zwischenzeit jedoch geschlossen.

Unklar sei bislang, ob das Testzentrum vor der Schwimmhalle, das montags bis sonntags von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet haben wird, noch bleiben wird, sobald die kostenlosen Bürgertests für den Großteil der bislang nicht geimpften Menschen entfallen. „Wir überlegen, ob wir das danach noch testweise eine Woche lang stehen lassen werden. Die Vergütung von Leuten, die sich bisher noch nicht impfen lassen konnten, wie Schwangere oder Kinder, erhalten wir weiter. Alles andere ist bisher noch eine schwierige Geschichte.“

15 bis 20 Euro pro Schnelltest im Testzentrum realistisch

Wie viel Geld ein Schnelltest im Testzentrum kosten wird, können die Betreiber selbst entscheiden. Um sämtliche Posten decken zu können, muss auch die Nachfrage stimmen. „Mit den zu erwartenden Zahlen täglich und den laufenden Kosten halte ich zwischen 15 und 20 Euro pro Test realistisch. Dann müssten pro Tag 20 bis 30 Tests erfolgen“, sagt Schumacher.

Prof. Dr. Alexander Riad, Ärztlicher Direktor des DRK-Krankenhauses in Teterow, stellt bislang noch zwei Testzentren in Greifswald und in Wolgast zur Verfügung. Beide wird er jedoch schließen. „Greifswald schließen wir zum 10. Oktober, da die Tests selbst bezahlt werden müssen und vieles, wie beispielsweise die Befreiung von Kindern, nicht geklärt ist“, sagt Riad.

Mehrfach habe er versucht, vom Gesundheitsamt des Kreises sowie vom Landratsamt die Antworten auf die noch offenen Fragen zu erhalten. „Ich habe jetzt am Ende resigniert. Das ist sehr schade. Vor allem, weil die Nachfrage in Wolgast sehr hoch war. Wenn die Hotelgäste alle drei Tage getestet werden sollen, frage ich mich, wie das nun funktionieren soll.“ Auch Riad sagt, dass mindestens 15 Euro pro Schnelltests nötig sei, um die Kosten zu decken, wenn die Nachfrage da ist.

Auch das Testzentrum der Sophi Greifswald GmbH – einem Tochterunternehmen der WVG – wird ab dem 11. Oktober den Betrieb einstellen, wie eine Sprecherin der WVG auf OZ-Anfrage mitteilt.

Der DRK-Kreisverband Ostvorpommern-Greifswald kann noch keine Auskunft darüber geben, wie hoch die Kosten für die Abnahme eines Schnelltests ab dem 11. Oktober sein werden. Der Kreisverband hat zwar das Testzentrum in der Greifswalder Geschäftsstelle geschlossen, hält aber den Teststandort in Lubmin weiterhin immer montags von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

