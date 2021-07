Greifswald

Kurz vor dem offiziellen Start des Schuljahres 2021/2022 in Mecklenburg-Vorpommern zu Wochenbeginn feiern die Abc-Schützen am Sonnabend mit ihren Lieben Einschulung. An den fünf kommunalen Grundschulen der Hansestadt werden am 31. Juli insgesamt 385 Erstklässler aufgenommen. „Das sind 21 Mädchen und Jungen mehr als im Vorjahr. Insgesamt werden 18 Klassen gebildet“, informiert Franziska Vopel von der Pressestelle der Hansestadt.

Die meisten Mädchen und Jungen, insgesamt 104, werden in der Käthe-Kollwitz-Grundschule im Stadtzentrum eingeschult. Aufgrund der höheren Anmeldezahlen werden hier ebenso wie im Vorjahr vier erste Klassen, statt regulär drei, gebildet. In der Martin-Andersen-Nexö-Grundschule sind 89 Kinder angemeldet, hier werden fünf erste Klassen gebildet, darunter eine Diagnose-Förderklasse. An der Erich-Weinert-Grundschule werden 56 Jungen und Mädchen in insgesamt drei Klassen begrüßt, einschließlich einer Diagnose-Förderklasse. In der Greif-Grundschule freut sich das Kollegium auf 62 neue Schüler. Insgesamt 74 Mädchen und Jungen werden an der Karl-Krull-Grundschule in drei Klassen lernen.

Freie Schulen mit über 200 Erstklässlern

Die fünf Greifswalder Schulen in freier Trägerschaft werden 208 Kinder einschulen. Die Feiern finden ebenfalls am Sonnabend statt – mit Ausnahme der Freien Waldorfschule, die traditionell eine Woche später ihre Erstklässler begrüßt. Dort sind es 31 Kinder. Die Montessorischule wird 61 Abc-Schützen aufnehmen, das Evangelische Schulzentrum Martinschule 54 Kinder und die Grundschule im Ostseegymnasium 40 Erstklässler. Die Kinderkunstakademie in der Grimmer Straße freut sich auf 22 Mädchen und Jungen.

Auch im ländlichen Bereich sind schon viele Mädchen und Jungen auf den Inhalt ihrer Schultüte gespannt: Die Peenetalschule in Gützkow nimmt 30 Kinder auf, die Grundschule „Lütte Nordlichter“ in Dersekow 49 Mädchen und Jungen und die Grundschule in Kemnitz 38 Erstklässler. Die Schule Am Bodden in Neuenkirchen wird zwei erste Klassen mit insgesamt 42 Kindern eröffnen. Alle fünf Landschulen zusammen zählen 159 Erstklässler auf.

Hygienebestimmungen und Abstände

Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die Grundschulen die Einschulungsfeiern unter den erschwerten Corona-Hygienebestimmungen stemmen müssen. Dabei halfen die Erfahrungen des Vorjahres, die Feierlichkeiten vorzubereiten, die für alle Familien ein ganz besonderes Ereignis darstellen.

Um die Landesverordnung zum Schutz vor Covid-19-Infektionen einzuhalten, veranstalten die Schulen mehrere Feiern. Die Nexö-Grundschule etwa organisiert für die 89 Kinder zwei Durchgänge, die Kollwitzschule gar vier. An der Greif-Grundschule werden im Stundentakt drei Feiern stattfinden. Die Martinschule lädt Kinder und Eltern traditionell in den Dom St. Nikolai – allerdings in diesem Jahr wiederholt auch zu unterschiedlichen Zeiten, um die Mindestabstände zu wahren. Los geht es dort am Sonnabend mit dem ersten Gottesdienst um 9 Uhr.

Die Montessorischule im Ostseeviertel schult die 61 Abc-Schützen in sechs jahrgangsgemischten Ebenen ein. Das heißt, dass jeweils zehn bis elf Erstklässler in einer Gruppe von 20-22 Zweit- und Drittklässlern aufgenommen werden. Somit werde die traditionelle Ebenengröße (Klassenstärke) von 30-32 Kindern pro jahrgangsgemischtem Klassenverband in Stufe 1 (Klasse 1-3) erreicht. Auch die neuen Zweit- und Drittklässler, quasi die Quereinsteiger, werden am gleichen Tag begrüßt und nehmen mit ihren Familien an der Einschulung teil. Damit gebe es sechs Einschulungsgruppen, die nacheinander die Feierstunde erleben werden.

