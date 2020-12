Greifswald

In Greifswald fehlen derzeit knapp 200 Plätze in der Kindertagesbetreuung. Ganz konkret suchen 75 Familien einen Kita-, 91 einen Krippen- und 28 einen Hortplatz. Das teilt Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, auf OZ-Nachfrage mit. Es handelt sich dabei um die Familien, die über die Onlineplattform Kitaplaner bis zum Jahresende als suchend registriert sind.

Damit hat sich die Situation im Vergleich zu den Vorjahren zwar entspannt. Es kann jedoch längst keine Entwarnung gegeben werden. Die Zahl der suchenden Eltern wird in den kommenden Jahren erneut steigen. Das prognostiziert die frisch ausgearbeitete Jugendhilfeplanung des Kreises, die den Zeitraum bis 2025 unter die Lupe nimmt.

Geplante Neubauten reichen nicht aus

Demnach werden bereits im kommenden Jahr zusätzlich 251 Krippen- und Kindergartenplätze (264 bis 2025) sowie 43 zusätzliche Hortplätze benötigt (221 bis 2025). Und auch das steht bereits heute fest: Alle derzeit geplanten Neu- und Erweiterungsbauten reichen nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Wenn alle Projekte bis 2025 umgesetzt werden, fehlen weiterhin 51 Plätze in Krippe und Kita sowie 51 Plätze im Hort. Das geht aus dem 144 Seiten umfassenden Papier hervor, das vor den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses präsentiert wurde.

Bei dieser Planung wird davon ausgegangen, dass sich die Bevölkerungszahlen gleichbleibend zu den Vorjahren entwickeln und auch die Nachfrage nach Plätzen prozentual gesehen konstant bleibt.

Lage hat sich deutlich entspannt

„Wir haben in Greifswald gut aufgeholt. In den ganz schwierigen Jahren rund um den Kitagipfel 2016 war in der Diskussion von 600 fehlenden Plätzen die Rede, später waren es immer noch 300“, blickt Yvonne Görs (Linke), Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses des Kreises, zurück.

Seitdem hat sich einiges getan. 74 zusätzliche Krippen- und 147 zusätzliche Kindergartenplätze sind entstanden. Das Institut Leben und Lernen eröffnete neben der Erich-Weinert-Grundschule die Kita Nordlichter, die Unikita und die Kita Boddenkinder (ehemals Puschkin) erweiterten ihre Kapazitäten, ebenso die Waldorfkita.

Mehrere Träger planen Neubauten

Es gibt weitere Bauvorhaben: Geplant sind in den kommenden Jahren der Neubau einer Kita durch die Johannesgemeinde (18 Krippen- und 60 Kitaplätze), der Bau einer neuen Einrichtung durch das Kreisdiakonische Werk (30 Krippen- und Kitaplätze), die Erweiterung der Kita Lütt Matten (um 30 Plätze) sowie der Kita Rosengarten (um vier Krippen- und acht Kindergartenplätze). Der Eigenbetrieb Hansekinder plant zudem, eine zusätzliche Einrichtung im neu entstehenden Wohngebiet am Elisenpark zu errichten. Diese soll 2024 eröffnet werden.

Umlandkinder besuchen häufig Greifswalder Kitas

Sollten weitere Einrichtungen erforderlich sein, sieht Yvonne Görs die Hansestadt in der Pflicht, um weitere Träger zu werben und Vorhaben zu unterstützen. „Viele Familien, die in den Gemeinden rund um Greifswald leben, bringen ihre Kinder ebenfalls in der Hansestadt in die Kitas, weil sie in Greifswald arbeiten. Das stellt die Stadt vor zusätzliche Herausforderungen“, sagt Yvonne Görs.

Platz in der Wunschkita ist nicht immer möglich

Aus Sicht von Achim Lerm, Betriebsleiter des Eigentbetriebes Hansekinder, der in elf Einrichtungen die Hälfte aller Krippen- und Kitaplätze in der Hansestadt bereitstellt, sei die Lage zwar angespannt. Trotzdem könne der Träger innerhalb von drei Monaten in der Regel einen Platz anbieten: „Allerdings nicht in der Wunschkita. Viele Eltern suchen einen Betreuungsplatz in der Innenstadt. Das ist sehr schwierig. Wer allerdings flexibel ist und auch einen Platz in den Kitas Friedrich Wolff, Zwergenland oder Regenbogen in Betracht zieht, kann versorgt werden.“

Lerm : „Es gibt keine echten Wahlmöglichkeiten “

Er räumt allerdings ein, dass es keine echten Wahlmöglichkeiten für Eltern gibt. „Der Landkreis hatte beim Kitagipfel 2016 empfohlen, dass die Auslastung in den Einrichtungen bei 90 bis 95 Prozent liegen sollte, damit ein Puffer für kurzfristige Anfragen bleibt und echte Wahloptionen. Die Realität sieht anders aus. Unsere Einrichtungen sind nahezu alle voll ausgelastet“, so Lerm.

Hortplätze fehlen an bestehenden Schulen

Die Probleme im Bereich der Hortplätzen im Grundschulbereich können gelöst werden, sobald die geplante Grundschule mit Hort in der Stadtrandsiedlung eröffnet wird. Geplant ist das derzeit für das Jahr 2024. Dort werden insgesamt 312 Plätze geschaffen. Allerdings werden trotzdem Hortplätze an den anderen Schulen fehlen. Aufgrund des begrenzten Platzes an den bestehenden staatlichen Grundschulen können den Viertklässlern häufig keine Hortplätze mehr angeboten werden.

Von Katharina Degrassi