Greifswald: Spannende Einblicke in eine außergewöhnliche Familiengeschichte

Greifswald

Der Croyteppich gehört neben den Publikumslieblingen, wie die Gemälde von Caspar David Friedrich, Frans Hals und Vincent van Gogh, zu den wertvollsten Exponaten des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald. Entstanden um 1554 gilt der etwa 30 Quadratmeter große Gobelin im Eigentum der Greifswalder Universität als einzigartiges kulturhistorisches Zeugnis aus der Zeit der Reformation. Die prachtvolle Tapisserie zeigt Pommerns Herzog Philipp I. mit seiner Frau Maria und einer Reihe weiterer Persönlichkeiten.

Die Künstlerin Inge Götze ließ sich vom Croyteppich inspirieren und schuf diese Werke, die 2017/18 in der Ausstellung „Ins Angesicht geschaut“ gezeigt wurden. Im Foto: Museologe Mario Scarabis. Quelle: Peter Binder

Doch wer sind diese Herrschaften auf dem außergewöhnlichen Bildwerk eigentlich? Dieser Frage geht die promovierte Germanistin Sabine Lindqvist für interessierte Besucher während der Sonntagsführung am 13. März nach. Sie bietet spannende Einblicke in die Familiengeschichte der pommerschen Greifen und ihre Beziehungen zum sächsischen Fürstenhaus im 16. Jahrhundert. „Gäste haben die einmalige Chance, als freundliche Zugabe ein bibliophil gestaltetes Buch von Inge Götze mit nach Hause zu nehmen“, kündigt Museumssprecherin Julia Kruse an.

Sonntagsführung und Museumspädagogik Das Pommersche Landesmuseum lädt am 13. März um 11 Uhr zur Sonntagsführung mit Sabine Lindqvist ein. Die promovierte Germanistin bringt Besuchern den wertvollen Croyteppich nahe. Die Führung kostet 4,50 Euro. Tickets sind im Vorverkauf oder am Sonntag erhältlich. Die Personenzahl ist begrenzt. Bei der Corona-Stufe 4 (rot) muss im Museum eine FFP2-Maske getragen werden. Schulklassen, Kita- und Hortgruppen (ab 5 J.) können sich für das anderthalbstündige Programm „Reise in die Südsee“ anmelden. Thematisch geht es um den Maler Emil Nolde. Kosten: 3,50 Euro/Kind.

Die emeritierte Kunstprofessorin hatte Adaptionen zu den Porträtdarstellungen des Croyteppichs geschaffen, die als Begleitband zur 2017/18 im Museum gezeigten Sonderausstellung „Ins Angesicht geschaut“ erschienen. Im Museumsshop ist es für 26 Euro erhältlich. „Ermöglicht durch eine großzügige Schenkung von Moritz Götze, ihrem Sohn, erhält jeder Gast am Sonntag ein Exemplar“, sagt Kruse. Schnell sein, lohne sich: Die Personenzahl ist begrenzt.

Mario Scarabis mit dem Ehepaar Götze Quelle: Pommersches Landesmuseum

Auch Museumspädagogik lädt wieder ein

Leider. Noch immer hat das Museum mit den Auswirkungen der Coronapandemie zu kämpfen. Trotzdem blicken die Mitarbeiter, seit 1. Februar unter neuer Leitung der promovierten Historikerin Ruth Slenczka, frohen Mutes in die Zukunft. „Das Haus füllt sich langsam wieder, auch mit Kindergruppen“, freut sich Kruse. Kein Wunder. Hat doch die Museumspädagogik mit der „Reise in die Südsee“ gerade ein hinreißendes Angebot für Schulklassen, Kindergarten- und Hortgruppen entwickelt: Dabei begleiten die jungen Besucher den Maler Emil Nolde (1867-1956) auf seiner Reise nach Papua-Neuguinea und begegnen im dichten Dschungel exotischen Paradiesvögeln, roten und knallgelben Papageien und auf Bäumen lebenden Kängurus. Angeregt durch seine Reise 1913/14 schuf Nolde zahlreiche Skizzen, Aquarelle und Gemälde, die den Kindern während ihres Besuchs als Inspiration für eigene Bilder dienen.

Darüber hinaus hat das Pommersche Landesmuseum für Kultur-, Kunst- und Geschichtsliebhaber reichlich Stoff zu bieten. Allein der erst 2021 eröffnete dritte und vorerst letzte Teil der Landesgeschichte über das 20. Jahrhundert mit seinen Kriegen und mehrfachen Systembrüchen ist ein spannendes Kapitel pommerscher Historie. Noch bis zum 24. April läuft aber auch eine Sonderausstellung. Unter dem Titel „Experiment in Catastrophe“ thematisieren die Stettiner Künstlerinnen Natalia Szostak und Weronika Fibich das Schicksal von 1120 Jüdinnen und Juden, die am 12./13. Februar 1940 aus dem Regierungsbezirk Stettin verhaftet und in das vom Dritten Reich besetzte Generalgouvernement deportiert wurden. 81 Jahre später begaben sich Szostak und Fibich selbst auf deren Spuren und bekamen so einen ganz persönlichen Zugang zum Thema.

Sonderausstellung zu Armin Münch im Mai

Die nächste Sonderausstellung lässt noch etwas auf sich warten: Ab 12. Mai lädt das Museum dazu ein, grafische Arbeiten von Armin Münch (1930-2013) zu der berühmten Piratenlegende Klaus Störtebeker zu bewundern. „Der in Dresden geborene Münch hatte von 1976 bis 1991 einen Lehrauftrag an der Universität Greifswald“, berichtet Kurator Mario Scarabis über den Hochschulprofessor, der zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern Mecklenburg-Vorpommerns zählt. In seinem Sterbejahr habe er dem Pommerschen Landesmuseum eine großzügige Schenkung vermacht. „1100 Arbeiten in unterschiedlichen Techniken, Formaten, Mappenwerken“, wertschätzt Scarabis und fügt hinzu: „Und nach seinem Tod hat uns seine Witwe auch noch mal weitere Arbeiten, seine Bibliothek, von ihm illustrierte Bücher sowie 135 Skizzenbücher geschenkt.“ Die derzeit in Vorbereitung befindliche Schau widme sich dank zahlreicher Zeichnungen, Radierungen und Holzschnitten Münchs ausschließlich der Piratenlegende.

Drastischer Besucherschwund aufgrund von Corona

Der Wunsch ist groß, dass sie zum Besuchermagneten wird, denn in den vergangenen zwei Jahren musste das Museum wie alle Kultureinrichtungen kräftig Federn lassen. Verzeichnete das Haus üblicherweise rund 40000 Besucher jährlich, waren es 2020 nur 22500 und im vorigen Jahr gerade mal noch 12300 Gäste. „Aufgrund der Coronabestimmungen war das Museum 2020 vier Monate geschlossen, 2021 sechs Monate. Erschwerend kamen im vorigen Jahr Regelungen wie 3G, 2G oder 2G+ hinzu“, erinnert Julia Kruse. Geplante Veranstaltungen fielen aus, darunter der beliebte Kunsthandwerkermarkt, den 2019 noch über 3000 Menschen besucht hatten. Dennoch: „Die, die kamen, waren oftmals sehr zufrieden“, betont sie. Das spiegelten die Einträge im Besucherbuch und Rezensionen im Internet wider.

Gleichzeitig nutzte das Museum die schwierigen Monate, seine Onlineaktivitäten zu verstärken. „Die Reichweite unserer Social-Media-Kanäle wächst stetig“, sagt Kruse. In besonderem Maße gelte dies für Facebook: Allein im vorigen Jahr sei die Zahl der Follower um rund 300 auf über 1800 gestiegen. Von den geteilten Beiträgen steche einer besonders hervor: Der Bericht über eine Exkursion ins Tollensetal innerhalb der Ausstellung „Blutiges Gold“ konnte über 7000 Impressionen erreichen. Eine ähnlich gute Entwicklung habe es bei Instagram mit derzeit über 1400 Followern gegeben. „Am erfolgreichsten war ein schönes Winterbild von Edith Dettmann, das sich in unserer Sammlung befindet. Es erreichte rund 2500 Impressionen und 195 Likes. Relativ neu ist noch der YouTube-Kanal des Museums. Das erfolgreichste Video 2021 war „Pommern im 20. Jahrhundert“ anlässlich der neuen Dauerausstellung, das rund 2200 Aufrufe generieren konnte. Aktuell arbeite das Museum am Relaunch seiner Homepage.

Von Petra Hase