Greifswald

Berndt Frisch ist seit Jahren Kunde der Sparda-Bank, mehr noch ist er Genossenschaftsmitglied. Das Verhältnis zu seiner Bank drohte nun einen echten Knacks zu bekommen, weil Frisch befürchten musste, dass die Filiale im Möwencenter alle Mitarbeiter abzieht, die Beratungsangebote dort beendet.

So habe es ihm eine Mitarbeiterin am Servicetelefon bestätigt und so steht es auch auf einem Aushang am Eingang der Filiale. „Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, ab Januar 2022 wird die Filiale Greifswald-Möwencenter als Selbstbedienungsstandort geführt. [...] Ihr Beratungsteam bleibt Ihnen erhalten und begrüßt Sie ab 3. Januar 2022 an diesem Standort: Schuhhagen 2“, heißt es dort wörtlich.

Bank schränkt Öffnungszeiten ein

Eine Filiale ohne Mitarbeiter an diesem Ort – das geht so nicht, findet Berndt Frisch. Er sitzt für die CDU in der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt. Der Service müsse erhalten bleiben. „Viele Ältere sind dort Kunden. Für sie ist es nicht so leicht, für Beratungen in die Altstadt zu fahren“, sagt Frisch, der selbst über 70 Jahre alt ist.

In vollem Umfang wird es den Service nicht mehr geben, bestätigt Dirk Thiele, Pressesprecher der Sparda-Bank Berlin, zu der die Greifswalder Filiale gehört. Derzeit ist jeden Wochentag geöffnet. Die Bank überlege aber, wie sie die Öffnungszeiten einschränke: An zwei bis drei Tagen in der Woche gebe es dann keine Mitarbeiter mehr vor Ort, die Öffnungszeiten werden auch an den geöffneten Tagen kürzer. Zu „flexiblen Zeiten“ seien weiter Mitarbeiter da.

Keine Mitarbeiter entlassen

Die Fälle, in denen Senioren mit dem Geldautomaten oder einer Überweisung nicht zurechtkommen, seien Einzelfälle. Sollte es doch dazu kommen, dass Kundin oder Kunde spontan Hilfe oder Beratung braucht, müssten sie an einem anderen Tag wiederkommen oder ein Servicetelefon nutzen.

Man müsse das aber im Vergleich sehen zu den 95 Prozent der Kunden, die ihre Bankgeschäfte online oder am Automaten alleine erledigen. Aus Sicht der Bank gehe der Trend also auch nicht an Senioren vorbei. Darauf reagiere man, sagt Thiele.

Alle zehn Mitarbeiter blieben bei der Bank beschäftigt, sowohl im Standort „Möwe“ als auch in der Altstadtfiliale im Schuhhagen, sagt Thiele. Geld- und Überweisungsautomaten blieben selbstverständlich erhalten.

Kunden haben gespaltene Meinungen

Dass der Aushang bei Kundinnen und Kunden für Verwirrung sorgt, könne Thiele nachvollziehen. Das sei missverständlich formuliert und solle klar gestellt werden. Vergangene Woche standen genau dort vor der Filiale einige Menschen und studierten die Zeilen, die scheinbar das Ende der Beratung im Möwencenter verkünden.

Vor der Sparda-Bank in Schönwalde I herrschte reges Treiben, Kundinnen und Kunden stehen nach wenigen Minuten wieder draußen. Banking in Minutenschnelle. Da er auf Onlinebanking setze und an diesem Tag nur schnell Geld abhole, brauche er keine Mitarbeiter in der Bank, sagt ein 38-jähriger Greifswalder.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lothar Szymoniak (74) sehe das anders: Mit den Mitarbeitern sei er höchst zufrieden – freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit. Schade wäre es, wenn sie nicht mehr da wären; gerade für die Älteren. „Es wird dann umständlicher, wenn man in der Warteschleife am Telefon hängt“, sagt er.

Sparkasse: Hoher Beratungsbedarf

Den Trend zum Onlinebanking beobachtet auch die Sparkasse Vorpommern, bestätigt Unternehmenssprecherin Janine Tschawdarow auf OZ-Nachfrage. Derzeit sei aber nicht geplant, weitere Standorte in Selbstbedienungsfilialen zu wandeln, sagt sie. Für Vermögensberatung, Kreditvergabe und Altersvorsorge bleibe das Gespräch von Angesicht zu Angesicht wichtig.

„Hier sehen wir auch zukünftig einen hohen Bedarf. Dabei wünschen sich unsere Kundinnen und Kunden einen Mix aus der Beratung in unseren Filialen, der Beratung zu Hause und der Beratung über mediale Kanäle“, erklärt die Pressesprecherin. 35 Mitarbeitende seien im medialen Kundenservice tätig.

Von Christopher Gottschalk