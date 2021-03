Greifswald: Speicher in der Marienstraße wird abgerissen

Greifswald

Die letzten Tage des großen Speichers an der Marienstraße sind angebrochen. In dieser Woche haben die Abrissarbeiten begonnen. Das 1937 eingeweihte Betonsilo mit der Klinkerfassade ist baufällig. Teile fielen herunter, das Dach wurde bereits 2019 abgedeckt. Die Stadt hatte im September vergangenen Jahres die Hafenstraße gesperrt.

Lesen Sie auch: Greifswalder Hafenstraße: Warum darf dort niemand mehr lang?

Der Eigentümer, das Berliner Petruswerk, musste einen überdachten Weg für Fußgänger und Radler schaffen. Nach Angaben von dessen Geschäftsführer Douglas Fernando wurde sofort ein Antrag auf Abriss gestellt, der jetzt bewilligt wurde.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 35 Meter hohe Speicher steht unter Denkmalschutz. Aber mit der Begründung, dass eine Erhaltung wirtschaftlich nicht zumutbar sei, waren schon in der Vergangenheit Abrissanträge genehmigt worden. Die mit diesen Genehmigungen gesetzten Fristen wurden indes nie eingehalten.

Wie Fernando informierte, wird noch eine spezielle Maschine geholt, um den Abbruch gefahrlos zu ermöglichen. Wegen der nahen Wohnbebauung sei eine Sprengung nicht möglich. Daher könne der Abbruch einige Wochen dauern. „Danach wird das Gelände beräumt“, kündigte Fernando an.

Elfgeschosser statt Speicher?

Das Speichergelände gehört zum über drei Hektar großen Bebauungsplan 55 a, der das Areal an der Ecke Marienstraße/Hafenstraße umfasst und an den B-Plan 55 (sechs Hektar) angrenzt. Dort laufen im Auftrag der Projektentwicklungsgesellschaft UTB seit Dezember Erschließungsarbeiten.

Der Ende 2019 vorgestellte Entwurf des B-Plans 55 a sieht den Bau von 300 bis 400 neuen Wohnungen in Mehrgeschossern vor. Anstelle des Speichers soll ein gleich hohes, elfgeschossiges Apartmenthaus – aber nicht mit Spitz-, sondern mit Flachdach – entstehen. Dieses Vorhaben stieß nach der Vorstellung auf viel Kritik.

Statt Hotel mehr Wohnungen

Auf das bisher geplante Kongresshotel will Fernando verzichten. Hotelbetreiber seien wegen der Corona-Krise sehr zurückhaltend, er konzentriere sich auf ein Projekt in Waren. Stattdessen sollen in Greifswald mehr Wohnungen, darunter auch betreute, entstehen. Partner dafür seien die Malteser.

„Wir würden gern Ende des Jahres mit der Erschließung beginnen, wir müssen nach zehn Jahren endlich beginnen“, sagt Fernando. Nach dem Abriss wolle er sich mit dem Bauamt zusammensetzen. Drei Architekturbüros hätten Entwürfe geliefert, unter denen die Verwaltung wählen könne. Dann liegt es an der Bürgerschaft, die letztlich nach Beratung in den Gremien entscheidet, ob und wie gebaut wird.

Von Eckhard Oberdörfer