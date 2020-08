Greifswald

Der elf Monate alte Bastian Immanuel schaut aus seinem Kinderwagen im Greifswalder Medigreifpark und lacht. Er zieht an einem Gurt, den Mama Steffi Behm um die Hüften gelegt hat und als Trainingsgerät nutzt. Eine Gruppe junger Mütter steht im Kreis, sie kreisen die Arme, dehnen sich. Beim Sportkurs von Alina Gäbelein kommen die Frauen ordentlich ins Schwitzen. Das Besondere an dem Kurs: Er ist extra für Mütter mit Kleinkindern konzipiert, die Babys werden in das Training einbezogen.

Seit Anfang des Jahres bietet Alina Gäbelein die Fit-dank-Baby-Kurse an. Als frischgebackene Mama habe sie vor knapp eineinhalb Jahren festgestellt, dass es schwierig ist, sich mit einem Kind sportlich zu betätigen. „Ich bin zuerst mit meiner Tochter ins Fitnessstudio gegangen, aber mit einem Tragetuch ist man eingeschränkt“, hat sie bemerkt.

Anzeige

Sportkurse für Mama und Kind bislang nur in Stralsund

Nach einer Recherche ist sie auf die Sportkurse aufmerksam geworden, in denen das Baby ins Training integriert und auf die Bedürfnisse von Mama und Kind geachtet wird. Doch angeboten wurden diese Kurse nur in Stralsund. „Weil es vielen Müttern so geht, dass sie nach der Geburt wieder fitter werden wollen, aber nicht genau wissen, wie, habe ich dann die Ausbildung zur Trainerin für die Fit-dank-Baby-Kurse gemacht“, erzählt die 27-Jährige.

Weitere OZ+ Artikel

Die Bedürfnisse der Kinder und Mütter stehen im Vordergrund

Laufen auf den Fußspitzen, ein schneller Walk mit dem Kinderwagen, überkreuzte Schritte, bei jedem Schritt tief in die Knie gehen – und die Kids im Wagen immer dabei. Es folgen jede Menge Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Der ganze Körper wird in das Training einbezogen, Kraft- und Ausdauereinheiten erfolgen im Wechsel.

Bastian Immanuel hilft seiner Mama tatkräftig beim Sport. Quelle: Stefanie Ploch

Und die Babys? Manchmal werden sie als Trainingsgewicht integriert, werden in die Höhe gehoben oder liegen auf den Beinen der Mütter. Oder sie spielen ruhig auf dem Boden davor und holen sich bei jedem Liegestütz ein Küsschen ab. Auch Kuscheln, Wickeln oder Stillen ist während des Trainings kein Problem. „Mütter und Kinder sollen sich einfach wohlfühlen“, sagt Gäbelein. Mit spielerischen Übungen wie Strampeln oder Wiegen wird auch die Muskulatur der Kleinen trainiert.

Lesen Sie auch: Irrer Start ins Leben: Amanda kommt auf A20-Rastplatz „Quellental“ zur Welt

Grundspannung ist bei den Übungen sehr wichtig

Ein Augenmerk bei der Sporteinheit der Muttis liegt auf dem Beckenboden, der nach der Geburt wieder in Form kommen soll. Ganz genau gibt die junge Trainerin Anweisungen, die Körperspannung zu finden. „Um die Übungen korrekt auszuführen, ist das Erlernen der Grundspannung sehr wichtig“, erklärt Alina Gäbelein.

Nicht nur der Beckenboden muss nach einer Schwangerschaft trainiert werden, auch der Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln, der sich während der Schwangerschaft öffnet, um Platz für den Babybauch zu schaffen, darf nicht überstrapaziert werden. „Sonst kann es nämlich sein, dass die Rektusdiastase, wie der Spalt heißt, nicht mehr komplett schließt“, so die Trainerin, die in Kürze ein duales Studium zur Hebamme beginnt.

Huiii! Für Bastian Immanuel geht es beim Training hoch hinaus. Seine Mama schaut sich noch einmal bei Alina Gäbelein an, wie sie die Übung richtig ausführen muss. Quelle: Stefanie Ploch

Sport in einer Gruppe motiviert mehr

Die Studentin Lena-Maria Bach nimmt gern an den Kursen teil. „Es ist motivierender, wenn man in einer Gruppe Sport macht“, findet die Mutter. Zwar hätte sie sich vorgenommen, auch zu Hause die Pfunde purzeln zu lassen, doch letztendlich komme doch immer etwas dazwischen. „Und hier ist es gut, dass ich meinen Sohn Andrej mitnehmen kann.“

Der Austausch mit anderen Müttern sowie eine gute Anleitung der Übungen seien ihr ebenfalls wichtig. Beim Training powert sich Lena-Maria Bach gern aus. „Die anstrengenden Übungen sind meine liebsten“, schmunzelt sie nach dem Work-out, während der sechs Monate alte Andrej ruhig in seinem Kinderwagen schläft.

Die Trainerin der Fit-dank-Baby-Sportkurse Alina Gäbelein mit ihrer Tochter Lia-Sophie. Quelle: Stefanie Ploch

Trainerin nutzte Corona-Zeit zur Weiterbildung

Alina Gäbelein bietet verschiedene Kurse an. Die Corona-Zeit ohne Sportkurse hat die Trainerin genutzt, um sich weiterzubilden, um noch mehr Kurse anbieten zu können. Bereits schwangere Frauen ab der 14. Schwangerschaftswoche können sich im sogenannten Pre-Kurs fit halten. „Der Mini-Kurs ist dann für Mütter, deren Babys drei bis sieben Monate alt sind und der Maxi-Kurs mit Kindern von acht bis 14 Monaten“, erklärt sie.

Bei den reinen Outdoor-Kursen können die Knirpse bis zu drei Jahre alt sein. Die meisten Kurse finden derzeit draußen statt, bei schlechtem Wetter gibt es aber auch einen Raum im Sinus, in dem gemeinsam Sport gemacht werden kann. Wann welcher Kurs stattfindet, kann auf der Internetseite fitdankbaby.de eingesehen werden. „Auch ein Einstieg in laufende Kurse ist möglich“, betont Gäbelein.

Von Stefanie Ploch