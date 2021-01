Dersekow

Das Dersekower Sporthaus am Sportplatz in der Ernst-Thälmann-Straße wird in ein Sport- und Gemeindezentrum verwandelt. Es wurde bereits investiert. „Die Bar ist weg und wir haben eine Wand versetzen lassen“, erläutert Bürgermeister Robert Lossau. „Gegenwärtig läuft eine Bauvoranfrage für einen Anbau. Dort sollen eine Küche und ein zweiter Sanitärtrakt untergebracht werden. Damit können hier Feiern, Kaffeenachmittage, Versammlungen, Spielnachmittage und andere Zusammenkünfte stattfinden. Die Umkleide im Haus bleibt erhalten.“

Sportverein gibt es seit 2016 nicht mehr

Die geschätzt 150 000 Euro Kosten für die Investition muss die Gemeine allein aufbringen. Der Sportverein Dersekows ist seit 2016 Geschichte. Fußballer der Gemeinde spielen seitdem für den FC Landhagen. Trotzdem werde ein Sporthaus gebraucht, schätzt der Bürgermeister ein. „Die Alten Herren spielen noch auf dem Platz“, informiert Lossau. „Außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass bei den vielen jungen Leuten, die bei uns wohnen, wieder eine sportliche Nutzung des Platzes erfolgt.“ Der Volleyballplatz soll wieder in Betrieb genommen werden.

Die Gemeindevertretung übernimmt nicht die Zuständigkeit für das Sport- und Gemeindehaus. „Wir wollen einen Dorf- und Kulturverein gründen“ berichtet der Bürgermeister. „Das hat auch den Vorzug, dass Spender ihre Zuwendungen von der Steuer absetzen können.“ Wofür das erste Geld verwendet werden soll, ist schon klar. Es ist für neue Spielgeräte in Klein Zastrow und Dersekow bestimmt. Außerdem wurden beim Landwirtschaftsministerium Anträge zur Finanzierung von Spielgeräten in Dersekow gestellt.

Tagespflege in der jetzigen Grundschule ?

Mit den Investitionen in das Sporthaus ist eine Idee vom Tisch, die unter Lossaus Vorgänger Ditmar Virgils favorisiert wurde. Nach dem geplanten Neubau einer neuen Grundschule des Amtes Landhagen in Dersekow wollte die Gemeinde den Altbau übernehmen. Es sollte Gemeindezentrum mit Dorfladen, Arzt- und Zahnarztpraxis werden. Das ist Geschichte, aber die alte Schule wird die Gemeinde übernehmen.

„Der Hort bleibt im alten Gebäude“, erinnert Lossau. „Wir sind guter Hoffnung, dass der Betreiber, die Volkssolidarität, das gesamte Haus übernimmt. Dazu wird es noch Gespräche geben. Die Gemeindevertretung kann sich gut vorstellen, dass unter anderem eine Tagespflege etabliert wird.“

2021/22 soll neu gebaut werden

Zwei Jahre ist auf jeden Fall Zeit, bis das Konzept stehen muss. Noch gab es keinen ersten Spatenstich für den Neubau. Der Bauantrag ist gestellt. In Dersekow wartet man gegenwärtig auf die Baugenehmigung des Kreises für die neue Grundschule. Etwa 5,2 Millionen Euro wollen die neun Gemeinden des Amtes Landhagen inklusive Fördermittel 2021/22 investieren. Bis 2023 kommen noch einmal knapp 1,9 Millionen für eine Turnhalle dazu.

„Es wird Zeit, dass gebaut wird“, sagt Bürgermeister Robert Lossau. „2015 wurden die Weichen gestellt, es gab eine erste Kostenschätzung.“ Aber der Weg sei lang, und die Einhaltung der Gesetze erfordere Zeit. Auch die Planungen müssen europaweit ausgeschrieben werden. „Es bewarb sich nur ein Büro aus Greifswald, außer einer Verzögerung brachte das nichts.“

