Greifswald

Viele Angestellte wechselten wegen der Pandemie ins Homeoffice: Die Arbeit wird größtenteils im Sitzen erledigt, Bewegung wird zur Mangelware, Stress und Überforderung führen zusätzlich zu Anspannungen. Die Last auf den Schultern wird buchstäblich zur körperlichen Belastung. Die Folge: Immer mehr Menschen leiden an Rückenschmerzen.

Dabei reichten bereits kleine Veränderungen aus, um die Beschwerden zu lindern, sagen Christian Welzel und Philipp Eisermann vom Sportclub Greifswald. „Es gibt einen polemischen Satz: Sitzen ist tödlich. Wir sind nicht zum Sitzen gemacht. Unser Körper benötigt Bewegung. Die Muskeln leben vom Wechsel zwischen Belastung und Entspannung“, erklärt Welzel, der seinen Doktor in Sportwissenschaft gemacht hat.

Hüftbeuger oftmals verantwortlich für Rückenschmerzen

Genau hier liegt die Krux: Wenn ein Muskel ständig unter Spannung steht, führt dies zu Schmerzen. „Es ist wissenschaftlich belegt, dass 80 Prozent aller Rückenschmerzen muskulär bedingt sind. Zum einen liegt es am Bewegungsmangel. Zum anderen an einer Fehlhaltung“, erklärt der 50-Jährige weiter.

Bestes Beispiel sei die Arbeit am Küchentisch im Homeoffice. Dort würde es häufig zu Fehlhaltungen kommen, wenn beispielsweise der Tisch zu niedrig oder der Stuhl zu hoch ist. „Einige Muskel werden dadurch ausgeschaltet und immer schlapper, andere wiederum überlastet“, sagt Welzel. So überlastet schnell mal der Nackenmuskel bei einer Fehlhaltung, was wiederum zu Verspannungen führt.

Durch das Homeoffice leiden immer mehr Menschen an Rückenschmerzen, wissen Philipp Eisermann (l.) und Christian Welzel vom Sportclub Greifswald. Quelle: Christin Lachmann

Was viele nicht wissen: Häufig verantwortlich für die Rückenschmerzen ist nicht etwa der Rücken, sondern der Hüftbeuger – also der vordere Hüftmuskel. „Der Hüftbeuger kommt vom Oberschenkel und zieht an der Lendenwirbelsäule. Wenn dieser dauerhaft verkürzt wird und immer mehr Spannung aufbaut, dann zieht er praktisch an der Lendenwirbelsäule. Wenn ich jetzt acht Stunden lang sitze, ist es eine Daueranspannung“. Die einfachste Lösung: Die Sitzhaltung muss, sooft es geht, verändert werden.

Drei unterschiedliche Sitzhaltungen können Abhilfe schaffen

Dafür gibt es drei Möglichkeiten, die in regelmäßigen Abständen – am besten pro Stunde – für einige Minuten angewendet werden: Beim unterstützenden Sitzen wird der Rücken begradigt, die Unter- und Oberschenkel bilden einen 90-Grad-Winkel, die Unterarme liegen auf dem Schreibtisch mit den Handflächen nach innen auf.

Beim entspannten Sitzen wird der Oberkörper nach hinten gelehnt, die Arme werden auf den Stuhllehnen mit den Händen nach außen abgelegt. „Der Oberkörper darf wenig Spannung haben. Am besten ist es, den Kopf etwas nach hinten zu legen“, erklärt Welzel die zweite Haltung.

Wie der Name aktives Sitzen bereits vermuten lässt, ist die dritte Haltung ein Sitz-Kraft-Training, das möglichst durchgehend fünf Minuten lang angewendet werden soll. Die Hände liegen auf den Beinen auf, der Körper ist gerade, die Beine stehen ebenfalls in einem 90-Grad-Winkel: „Ich sorge in dieser Haltung dafür, dass mein Brustbein aufrecht ist und mich meine Muskeln im rückwärtigen Bereich aufrecht halten. Der Kopf muss aufgerichtet sein“, fügt Welzel an.

Kurze Bewegungselemente auch während der Arbeitszeit

Philipp Eisermann hat Gesundheitsmanagement studiert. Nicht nur ältere, auch viele junge Menschen klagen unabhängig von Corona mittlerweile über Rückenschmerzen. „Sie stehen auf, setzen sich an den Frühstückstisch, dann fahren sie im Auto zur Arbeit. Zu Hause geht es auf die Couch. Der Hüftbeuger ist also den ganzen Tag in Spannung. Viele Leute merken dann die Probleme beim Spazierengehen, wenn sie in einer aufrechten Haltung sind. Durch die Verkürzung des Hüftbeugers kommt dann der Schmerz.“

Eisermann sagt, dass es wichtig sei, sich auch während der Arbeitszeit kurze Momente der Bewegung zu gönnen. „Wenn wir mehrere Stunden hoch konzentriert vor dem Bildschirm sitzen, verspannt sich die Nackenmuskulatur. Am besten ist es, sich alle halbe Stunde eine Erinnerung ins Handy einzutragen, dann aufzustehen, zum Fenster zu gehen und dreimal tief ein- und auszuatmen.“

Sitzkissen und Weichboden-Pads für Balance

Ein zusätzliches Hilfsmittel, um Rückenschmerzen vorzubeugen, seien Sitzunterlagen, wie zum Beispiel Gel-Kissen. „Wenn ich auf einem Kissen sitze, das instabil ist, habe ich immer den Vorteil, dass ich nicht starr sitze, sondern meine Haltung mit dem Becken ausgleiche und mich so mehr bewege.“

Infos zum Rückencoaching Der Sportclub Greifswald bietet für Unternehmen, wie der Sparkasse Vorpommern, aber auch für Privatpersonen derzeit individuelles Online-Rückencoaching an. Interessierte können sich telefonisch unter der Nummer 03834 / 77 13 13 0 oder per E-Mail an info@sportclub-greifswald.com melden. Weitere Informationen zu den Rückencoachings finden Sie auf www.sportclub-greifswald.com

Bürotische, die sich hochfahren lassen, seien die optimale Lösung. „Aber auch hier gilt, dass ich nicht acht Stunden lang starr stehen darf. Eine Lösung dafür sind Weichboden-Pads, bei denen ich mich ausbalancieren muss. Wenn ich die Beine dabei immer wechsele, ist das Training zugleich“, erklärt Welzel, der zusätzlich zu den Tipps regelmäßiges Training empfiehlt, um dem Rückenleiden endgültig auf Nimmerwiedersehen zu sagen.

Von Christin Lachmann