Greifswald

Kinder und Lehrkräfte mehrerer kommunaler Schulen konnten sich zu Beginn des neuen Schuljahres über renovierte Klassenräume oder andere Neuerungen freuen. Die Sommerferien werden traditionell von der Hansestadt genutzt, um Handwerkerleistungen in der unterrichtsfreien Zeit zu realisieren. Rund 91 000 Euro städtischer Mittel wurden investiert.

In der Caspar-David-Friedrich-Schule wurden beispielsweise drei Klassenräume für rund 3100 Euro gemalert. In der Greif-Grundschule rückten ebenfalls die Maler an, renovierten einen Raum. Außerdem standen dort Arbeiten an der Fassade auf dem Programm, die ca. 18 600 Euro kosteten. Über frische Farbe konnte sich jetzt auch die Nexö-Grundschule freuen, zwei Klassenräume wurden renoviert, wobei auch eine Schadstoffsanierung vorgenommen wurde. Kostenpunkt: 50 000 Euro.

Da das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium auch weiterhin auf eine Grundsatzlösung für die beiden in die Jahre gekommenen Schulgebäude warten muss, wurden hier ebenfalls noch einmal Klassenräume renoviert. Die Maler- und Bodenbelagsarbeiten kosteten laut Pressestelle der Stadt rund 12 000 Euro. Darüber hinaus hatte die Stadt Reparaturen an den Spielgeräten auf dem Hof der Erich-Weinert- und der Ernst-Moritz-Arndt-Schule veranlasst. Zusammen mit der Aufwertung der Weitsprunganlage des Jahngymnasiums beliefen sich die Kosten für diese Außenanlagen auf etwa 6000 Euro.

Hoffnung auf Fördermittel

Des Weiteren wurden aber einige geplante Arbeiten verschoben: So sollten eigentlich die Außenanlagen der Nexö-Grundschule eine weitere Aufwertung erfahren. Doch wegen der Beantragung von Fördermitteln verzögere sich die Maßnahme, heißt es aus dem Rathaus.

Auch im Humboldt-Gymnasium sollte eigentlich mehr Farbe zum Einsatz gelangen. Da der Haushalt der Stadt aber noch nicht vom Innenministerium genehmigt war und eine vorläufige Haushaltsführung immer mit Einschränkungen verbunden ist, wurden geplante Arbeiten in die Schulzeit verschoben. Mittlerweile hat Schwerin übrigens den Greifswalder Etat genehmigt. Weitere Baumaßnahmen sollten auch in der Weinert-Grundschule über die Bühne gehen. Beabsichtigt war eine Strangsanierung in den Sanitäranlagen, aber auch dies wurde wegen noch erhoffter Fördermittel verschoben, die Planung laufe derweil, heißt es. Auch die geplanten Arbeiten in den Horträumen der Kollwitzschule wurden wegen der vorläufigen Haushaltsführung verschoben und müssen noch nachgeholt werden.

Von Petra Hase