Landschaftspfleger, Digitalisierungs- und Finanzexperten, Ingenieure: Die Hansestadt Greifswald plant in diesem und im nächsten Jahr die Einstellung von 62 neuen Mitarbeitern. Das sind laut Rathaus 57 Vollzeitstellen je 40 Wochenstunden. Damit soll die Zahl der Beschäftigten von rund 670 zu Jahresbeginn auf etwa 730 Ende 2022 steigen. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) begründet den Entwurf zum Stellenplan im Doppelhaushalt 2021/22 mit einer „Vielzahl neuer Herausforderungen und Mehraufgaben“.

Kritik der Kommunalpolitiker: Zuwachs nicht zu begründen

Das ruft die Kritiker unter den Kommunalpolitikern auf den Plan: „Der kräftige Zuwachs ist in diesem Umfang nicht zu begründen. Weder ist die Stadt in letzter Zeit derartig gewachsen, noch haben die zu bewältigenden Aufgaben deutlich zugenommen“, meint CDU-Fraktionsvorsitzender Axel Hochschild und moniert: „Bei einer solchen Aufblähung der Verwaltung besteht die Gefahr, dass diese zunehmend mit sich selbst beschäftigt ist und Anliegen der Bürger nicht schneller, sondern langsamer bearbeitet.“

Pflichtaufgaben jahrelang vernachlässigt

Stefan Fassbinder hält dagegen, dass es in einigen Bereichen erheblichen Nachholebedarf gebe und führt als Beispiel die Digitalisierung an. „Hier wollen wir zehn neue Stellen schaffen, um Prozesse zu organisieren“, erklärt er. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Grünflächenpflege mit 18 neu zu schaffenden Stellen. „Die Baumkontrolle und -pflege wurde von uns als Pflichtaufgabe jahrelang vernachlässigt“, räumt er ein.

Dies habe nicht zuletzt eine externe Organisationsuntersuchung im Grünflächen- und Tiefbauamt ergeben. „Das beauftragte Büro hat uns hier massive Defizite ins Stammbuch geschrieben. Dazu gehören auch Untersuchungen der Spielplätze. Außerdem hat doch gerade die CDU immer bemängelt, dass wir zu wenig gegen den Müll im Stadtgebiet unternehmen“, begründet der OB den Mehrbedarf in diesem Amt.

Neue Mitarbeiter für Wahlen, Elektronik und Kultur

Auch Änderungen von Recht und Gesetz seien der Grund für weitere Stellen. „So ist die Organisation von Wahlen beispielsweise viel aufwendiger geworden. Deshalb wollen wir in dem Bereich zwei neue Stellen schaffen. Zwei Ingenieure sollen außerdem Statikprüfungen und Untersuchungen von Elektrogeräten vornehmen. Denn es wird immer schwieriger, Externe zu beauftragen“, verdeutlicht der Verwaltungschef.

Daneben soll das Kulturamt mit drei Mitarbeitern verstärkt werden. Hintergrund ist das nahende Caspar-David-Friedrich-Jubiläum. 2024 jährt sich der 250. Geburtstag des großen Romantikers und Sohn Greifswalds. Den will die Hansestadt mit vielen guten Veranstaltungen begehen. „Finanziert werden diese Stellen aus Bundesgeldern“, bemerkt Fassbinder.

Personalkosten steigen um Millionen

Mehr Personal bedeutet mehr Kosten: Lagen die Aufwendungen für Dienstbezüge 2019 bei rund 25,4 Millionen Euro, werden in diesem Jahr rund 28 Millionen Euro und für 2022 etwa 30,7 Millionen Euro veranschlagt. „Damit werden die Erfolge aus dem soliden Wirtschaften der Vergangenheit aufgezehrt“, kritisiert Hochschild. Sollten alle im Haushaltsentwurf geplanten Stellen Realität werden, seien das 111 mehr als zum Amtsantritt des grünen Oberbürgermeisters im Jahr 2015.

Stefan Fassbinder verteidigt das Vorgehen. „Zwischen 1990 und 2010 wurden massiv Stellen in der Verwaltung abgebaut. Verständlich, da die Stadt große finanzielle Probleme hatte. Doch dieser Stellenabbau rächt sich jetzt. Wir sind eine wachsende Stadt mit wachsenden Aufgaben.“ Immer wieder habe die Politik bemängelt, dass die Jahresabschlüsse der Stadt verzögert erarbeitet werden. Auch das sei ein weiteres Beispiel für Personalmangel. Hier wolle er endlich gegensteuern.

Personalzuwachs auf Folgejahre verteilen?

Die CDU ist bislang die einzige Fraktion, die den Stellenzuwachs so massiv kritisiert. Von der eigenen Partei erhält der OB erwartungsgemäß Rückendeckung. „Wir haben der Verwaltung mehr Aufgaben gegeben, also müssen wir das auch mit Personal untermauern“, sagt Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger. Dennoch wolle man der CDU gern die Hand reichen: „Benennt Stellen, die nicht erforderlich sind, dann können wir darüber reden“, sagt er.

Auch die SPD in der Bürgerschaft gibt sich relativ gelassen: „Wir wollen die Notwendigkeit des Stellenaufwuchses nicht in Frage stellen, halten aber das zeitliche Fenster dafür zu gering“, sagt Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath. Sein Vorschlag lautet daher, die Schaffung neuer Personalstellen und somit auch Mehrkosten auf Folgejahre zu verteilen.

Sinnfrage beim Moorbeauftragten

FDP-Mann David Wulff räumt ein, dass sich seine Fraktion, zu der die Bürgerliste Greifswald und die Kompetenz für Vorpommern gehören, noch keine abschließende Meinung zum Haushaltsentwurf gebildet haben. Nur so viel: „Neue Stellen im Bereich Grünflächen- und Tiefbauamt oder für Digitalisierung sind absolut sinnvoll. Für weniger sinnvoll halte ich den Moorbeauftragten. Insofern gibt es noch Sparpotenzial“, sagt der Finanzausschussvorsitzende.

Auf keinen Fall sollte sich die Hansestadt finanziell übernehmen, warnt er: „Die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes steht für mich ganz oben.“ Die Stelle des Moorbeauftragten, erinnert indes OB Fassbinder, habe die Bürgerschaft bereits mit dem Nachtragshaushalt 2020 beschlossen.

Wulffs Sorge, die auch die CDU teilt, ist nicht unbegründet: Der Haushaltsentwurf für 2021 sieht einen Jahresfehlbetrag von 7,2 Millionen Euro vor, der laut Verwaltung mit Hilfe der Kapitalrücklage und aus Mitteln der Infrastrukturpauschale des Landes gedeckt werden könnte. Der Etatentwurf für 2022 weist ein Defizit von 13,4 Millionen Euro auf. Auch hier sollen die Rücklage der Stadt und die Infrastrukturpauschale herhalten. Am Ende stehe aber immer noch ein dickes Minus von 4,6 Millionen Euro. Ob das so bleibt, entscheidet die Bürgerschaft während ihrer Sitzung am 1. März.

