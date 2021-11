Ob in der Innenstadt, im Gewerbegebiet oder in Wieck: In der Hansestadt leben schätzungsweise 140 bis 180 Füchse. Eines der Tiere sorgte vor Kurzem dafür, dass Stadtförster Bent Knoll mehrere Anrufe erhielt. Der Grund: Der Fuchs verhielt sich untypisch. Was genau passierte und warum Gartenbesitzer genau aufpassen sollten, lesen Sie hier.