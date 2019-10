Greifswald: Stadtwerke suchen Klimanotstandsmanager

Greifswald

Als eine erste Konsequenz aus dem Beschluss der Bürgerschaft zum Klimanotstand schaffen die Stadtwerke die Stelle eines Klimanotstandsmanagers. Der Mitarbeiter soll die Maßnahmen koordinieren, die nun im Zuge des Prüfkataloges auf die Stadtwerke zukommen. Zudem soll er sich mit dem Thema Zukunftsenergien wie Solarthermie oder Bioerdgas befassen, wie Stadtwerke-Chef Thomas Prauße sagte.

Die Stelle sei bereits ausgeschrieben und soll so schnell wie möglich besetzt werden. Gesucht werde ein Ingenieur aus dem Bereich Umwelttechnik. „Wir wollen nicht irgendeinen Sachbearbeiter, sondern eine hochqualifizierte Person“, so Prauße. Zudem arbeiten die Stadtwerke derzeit an einer Diskussionsgrundlage zur Umsetzung des Klimanotstandsbeschlusses. Dieses Papier werde dem Aufsichtsrat im Dezember vorgelegt.

Nahverkehr für Autofahrer attraktiver machen

Die Stadtwerke sollen eine entscheidende Rolle bei der Senkung von CO2-Emissionen in Greifswald spielen. So soll laut Bürgerschaftsbeschluss das Unternehmen unter anderem einen Stufenplan zur Änderung des Strommixes in Richtung erneuerbare Energien bei einem schnellstmöglichen Ausstieg aus Kohle und Kernenergie vorlegen.

Auch für den Nahverkehr werden ehrgeizige Ziel formuliert, so beispielsweise die Kostenfreiheit/Kostenreduktion des Busverkehres, um damit Autofahrer zum Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu bewegen. Aussagen dazu seien derzeit noch schwierig, weil das Thema sehr komplex sei, so Prauße.

Der Busverkehr in Greifswald wird nach Aussagen Stadtwerke-Chefs gegenwärtig von den Stadtwerken mit 1,6 Millionen Euro quersubventioniert. Würden Taktfrequenzen und Linienführung des Busverkehrs verändert, wie ebenfalls im Prüfkatalog formuliert, würden die Kosten durch die Anschaffung neuer Busse und zusätzliche Personalkosten weiter steigen. Ansprechpartner für das Thema kostenfreier Busverkehr sei für die Stadt zudem zunächst der Landkreis als Aufgabenträger, der die Konzession an die Stadtwerke gegeben hat.

Lesen Sie auch:

Experte: Kostenloser Bus allein bringt der Umwelt nichts

Aktionstag fürs Klima im Elisen Park

Von Martina Rathke