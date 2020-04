Greifswald: Stadtwerke versorgen Fahrgäste in Bussen mit Stoffmasken 

Greifswald

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Greifswald haben zu Nadel und Faden gegriffen und rund 200 Mundschutzmasken für Busfahrgäste genäht. Wie die Stadtwerke mitteilen, wurden bereits vier Busse damit bestückt. Sie sind seit Donnerstagfrüh auf den Linien 1, 2 und 3 im Einsatz.

Die „Bedeckungen“, wie es bei den Stadtwerken heißt, die in den letzten Tagen von Mitarbeitern und Angehörigen der Stadtwerke genäht wurden, stellt der Verkehrbetrieb den Fahrgästen kostenfrei zur Verfügung, damit sie sich und insbesondere auch andere schützen können.

Tim Klenz beim Zuschneiden der Stoffe. Quelle: Stadtwerke

Sie hängen einzeln verpackt an den Griffstangen in den Bussen und werden von entsprechenden Informationsblättern an den Scheiben begleitet. Weitere Bedeckungen werden in den nächsten Tagen für die Mitarbeiter der Stadtwerke hergestellt.

