Die Stadtwerke Greifswald warnen vor unseriösen Anrufen, die zum Wechsel des Stromanbieters auffordern. Demnach wurde eine Kundin von der Telefonnummer 0157 35989188 kontaktiert. Ihr wurde mitgeteilt, dass die Strompreise angeblich um 17 Prozent ansteigen würden. Die Rufnummer ist auf der Plattform „Wem gehört die Nummer“ als unseriös eingestuft worden.

Die Stadtwerke dementieren die Preiserhöhung und warnen vor solchen Anrufen. So heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, „dass die Stadtwerke weder Telefonakquise noch Hausbesuche betreiben, um Vertragsabschlüsse- oder Änderungen vorzunehmen.“ Weiter heißt es: „Bitte überlegen Sie gut, mit wem Sie telefonisch oder an der Haustür in Vertragsverhandlungen einsteigen. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie die Polizei. Bitte lassen Sie sich nicht bedrängen und schließen Sie keinen Vertrag an Haustür oder Telefon ab.“

Sollte es doch zu einem Vertragsabschluss gekommen sein, könne dieser innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Unterstützung dabei erhalten Stadtwerke-Kunden vom Servicecenter in Grimmen unter der Nummer 038326 46-5013.

