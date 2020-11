Greifswald

Die Markthändler in Greifswald sollen künftig etwas tiefer in die Tasche greifen, wollen sie ihre Waren in Greifswalds guter Stube dienstags, donnerstags und freitags an die Kunden bringen. Die Stadtverwaltung hat eine geänderte Benutzungs- und Gebührensatzung für Märkte und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen erarbeitet.

Demnach steigt die Gebühr ab Januar 2021 von 1,45 Euro auf 1,53 Euro pro Quadratmeter Nutzungsfläche und Tag, sofern die Bürgerschaft dem Vorschlag in ihrer Dezembersitzung zustimmt. „Eine moderate Erhöhung, aber im Sinne der allgemeinen Preissteigerung“, kommentiert Ordnungsamtsleiter Steffen Winckler die Veränderung. Für Markthändler, die ihre Kundschaft an Sonnabenden begrüßen, sinkt die Gebühr von aktuell auf 76 Cent. In der Regel sind es sehr wenige Verkäufer, die diese Möglichkeit nutzen.

Anzeige

Gesetz verpflichtet zur Neukalkulation

Die Stadt sei nach dem Kommunalabgabengesetz MV verpflichtet, so Winckler, alle drei Jahre eine neue Gebührenkalkulation aufzustellen. Die jetzige, seit 2018 gültige Satzung läuft Ende dieses Jahres aus. Für die Neuberechnung seien die zu erwartende Nutzung der Flächen sowie die Aufwendungen der Stadt auf Grundlage der Daten der vergangenen drei Jahre prognostiziert worden.

„Acht Cent klingt erst einmal nicht viel. Aber eine Erhöhung ist eine Erhöhung. Die müssen wir erst einmal erwirtschaften“, sagt Fischhändlerin Ricarda Lange aus Usedom verstimmt. Seit vielen Jahren schon kommt sie dreimal wöchentlich mit ihrem Fahrzeug zum historischen Marktplatz. Derzeit zahle sie pro Tag eine Gebühr von 29 Euro. Bei zwölf Markttagen mache das 348 Euro pro Monat. Künftig werden es dann fast 20 Euro monatlich mehr sein, aufs Jahr gerechnet um die 240 Euro. „Kein Pappenstil. Zumal noch Stromkosten hinzukommen. Und dann noch die Auswirkungen von Corona. Fast das ganze Jahr mit Ausnahme der zwei Sommermonate hatten wir schlechten Umsatz“, sagt die Fischfrau.

Edelgard Schäfer aus Dargun kommt einmal wöchentlich nach Greifswald und verkauft Haushaltswaren auf dem Markt. Quelle: Petra Hase

Anderswo sei es teurer

Doch es gibt auch andere Meinungen. Edelgard Schäfer aus Dargun etwa, die mit Haushaltswaren handelt, sieht der Gebührensteigerung gelassen entgegen: „Mit den Standgebühren hier in Greifswald bin ich zufrieden, anderswo ist es viel teurer. In Neubrandenburg zahle ich beispielsweise fast das Doppelte pro Tag“, sagt sie. Dennoch wird sich die Neufassung der Satzung auch in ihrer Kasse am Jahresende auswirken: Für ihren neun mal sechs Meter großen Stand zahlt sie zurzeit 78,30 Euro pro Tag, künftig werden es dann 82,62 Euro sein.

Zudem zahle sie sieben Euro für einen Parkplatz in der Tiefgarage und Benzinkosten kommen oben drauf. Trotzdem fährt Edelgard Schäfer gern einmal wöchentlich nach Greifswald: „Der Markt ist schön, einer der ruhigsten in der Region. Die Marktmeister sind nett, behandeln einen nicht von oben herab, wie ich es anderswo erlebt habe.“ Zudem gebe es im Sommer viele Touristen, die nicht so sehr aufs Geld schauten wie Einheimische. „Aber reich kann man mit dem Markthandel eh nicht werden“, sagt Schäfer mit einem Lachen.

Aufsteller machen Passanten auf die Pflicht aufmerksam, einen Mund-Nasen-Schutz auf dem Markt zu tragen. Quelle: Petra Hase

Greifswald rettete das Überleben

Auch Niko Garling freut sich, den Greifswalder Markt für sich entdeckt zu haben. „Er hat praktisch mein Überleben gerettet“, erzählt der Hut- und Mützenhändler, der erst seit dem 30. Juni hier regelmäßig an niederschlagsfreien Tagen seinen Stand aufbaut. „Vor der Corona-Pandemie war ich deutschlandweit auf großen Straßenfesten unterwegs. Doch dann war plötzlich Schluss“, sagt der 43-Jährige, der bis dato in Berlin lebte und jetzt in Weitenhagen wohnt. Zu Besuch in seiner alten Heimat lernte er den Greifswalder Markttag kennen und war begeistert darüber, hier so unproblematisch seine Kopfbedeckungen aus Filz und Wolle an den Mann oder die Frau bringen zu können.

„Die Standgebühren der Stadt sind hier fast ein Witz, wenn man weiß, wie hoch sie in anderen Orten sind, wo private Betreiber kassieren.“ Seinen drei mal drei Meter kleinen Pavillon habe er sich übrigens vom Corona-Zuschuss für Selbstständige angeschafft. Für Greifswald ideal. Sein früherer Stand für Stadtfeste sei wesentlich größer. Garling ist froh, dass es den Markttag auch im zweiten Lockdown geben darf: „Mit der Maskenpflicht geht das voll in Ordnung“, sagt er und sieht auch die künftige Mehrbelastung gelassen.

Bürgerschaft entscheidet im Dezember

Im Vergleich ist die Gebührenerhöhung tatsächlich moderat. Die letzte saftige Steigerung gab es 2015. Damals votierte die Bürgerschaft mehrheitlich dafür, statt bisher 83 Cent fortan 1,25 Euro pro Quadratmeter auf dem historischen Marktplatz zu kassieren. Eine Steigerung um 50 Prozent. Für Händler, die damals auf dem Fischmarkt ihre Waren feil boten, betrug die Erhöhung gar 100 Prozent. Die Verwaltung hatte ursprünglich sogar noch höhere Sätze vorgeschlagen, was die Bürgerschaft letztlich ablehnte. Im Jahr 2018 kam dann die nächste Gebührenerhöhung – mit den bekannten 1,45 Euro/m². Der Fischmarkt wird übrigens seit geraumer Zeit nicht mehr von Händlern genutzt „Es gab keinen Bedarf mehr, er wird aus der Bewirtschaftung herausgenommen“, sagt Ordnungsamtsleiter Steffen Winckler. Hingegen bleibt die Möglichkeit, auf dem Mensavorplatz/Am Mühlentor Markt abzuhalten. Das kommt Händlern schon jetzt teurer als zwischen Rathaus und Sparkasse. Trotzdem ist auch hier eine Erhöhung geplant: von 1,81 auf 1,84 Euro/m². Bis 2015 lagen die Kosten dort nur bei 75 Cent/m². Ebenfalls teurer wird es auf der Marktfläche am Möwencenter in Schönwalde I. Dort soll die Gebühr von 60 auf 67 Cent/m² steigen – vorausgesetzt, die Bürgerschaft stimmt zu.

Die notwendige Änderung der Satzung nahm das Ordnungsamt außerdem zum Anlass, einen Beschluss des Stadtparlaments vom Februar 2020 zu verankern. Dabei geht es um das Verbot der Verpachtung städtischer Flächen an Zirkusse mit Wildtieren in Greifswald.

Von Petra Hase