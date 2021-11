Greifswald

Nach der monatelange coronabedingten Zwangspause im Kinder- und Jugendsport stürmen nun etliche Mädchen und Jungen die Greifswalder Sportvereine. „Das ist total positiv. Es gibt so viele Kinder, die an Bewegungsmangel leiden und im Verein genau richtig sind“, sagt Rita Kremer, Trainerin beim Handballclub Vorpommern und Geschäftsstellenleiterin beim Stadtsportbund.

Jede Woche kommen derzeit Neulinge in die Sporthalle. Das habe es jahrelang nicht gegeben, wie Rita Kremer sagt. Doch die Vereine haben Schwierigkeiten, die große Nachfrage zu stemmen.

Trainer: „Ich möchte niemals ein Kind aussortieren“

Auch bei den Fußballern gibt es starken Zulauf. Allein im vergangenen Monat hätten knapp 40 Mädchen und Jungen bei den Bambinis des Fußballclubs Blau-Weiß angefangen, sagt Nachwuchstrainer Ralf Wichardt. „Wir können nicht alle Kinder nehmen“, sagt Wichardt.

Der Verein betreut mit 200 Jungen und Mädchen die größte Nachwuchsabteilung in der Hansestadt. Beim Bambinifußball dürfen zunächst alle mittrainieren. „Aber nach ein bis zwei Jahren müssen wir aussortieren und können nur noch die weitertrainieren, die ein gewisses Talent mitbringen. Das ist bitter“, sagt Ralf Wichardt. „Ich möchte niemals ein Kind aussortieren. Das ist das Schwerste überhaupt.“ Man müsse sich überlegen, was das man mit acht- oder neunjährigen Kinder mache. „Das geht doch nicht“, sagt Wichardt.

Zu wenig Sportstätten für die vielen Sportler

Doch es gibt zwei riesige Probleme: Es fehlt an Trainingszeiten auf Sportplätzen und an ehrenamtlichen Trainern. Um zusätzliche Mannschaften aufzustellen, vielleicht sogar eine, die ausschließlich zum Spaß und für die Bewegung statt wettkampforientiert trainiert, bräuchte der Verein gleich mehrere Trainer. „Wir finden niemanden. Viele müssen bis 16 oder 17 Uhr arbeiten. Das Training beginnt aber oft schon um 16 Uhr und muss ja vorbereitet werden“, weiß Trainer Wichardt, der mittlerweile selbst als hauptamtlicher Trainer beim Fußballclub Blau Weiß arbeitet.

Trotz großer Kraftanstrengung und Unterstützung des Vereins reicht es lediglich für ein Kleinstgehalt, das kaum genug wäre, wenn er eine Familie unterhalten müsste, sagt Wichardt. Da er alleine lebe und keine Kinder habe, ihm der Sport als ehemaliger Fußballspieler selbst so sehr am Herze liege, habe er sich für diesen Weg entschieden.

Vereinen fehlt Geld für hauptamtliche Trainer

Den Vereinen fehlt es schlicht an Geld, um hauptamtliche Trainer zu bezahlen. „Nicht mal unter den Studenten finden wir Trainer, weil diese oft darauf angewiesen sind, nebenbei zu arbeiten“, sagt Wichardt. Er wünscht sich, dass Trainer ähnlich vom Arbeitgeber freigestellt werden wie Feuerwehrleute. „Früher hat es das gegeben“, weiß Wichardt. Große Arbeitgeber wie das Kernkraftwerk oder die Volkswerft in Wolgast hätten ihre Angestellten ermöglicht, als Trainer tätig zu sein. „Heute müssen alle arbeiten, haben Termine und Druck“, so Wichardt.

Eine ähnliche Situation herrscht bei den Leichtathlethen von der Hochschulsportgemeinschaft (HSG). Ein ehrenamtlicher Trainer bekomme pro Trainingseinheit, die anderthalb Stunden geht, zwölf Euro. „Mehr können wir uns nicht leisten. Der Betrag schreckt Interessierte ab“, weiß Manuela Germans, Trainerin bei der HSG. Auch in ihrer Abteilung herrsche akuter Trainermangel.

Trainerin: „Das ist mehr Beschäftigungstherapie als Training“

„Wir haben schon immer volle Gruppen gehabt. Aber nach Corona gibt es nochmal einen kleinen Boom. Die Eltern legen Wert darauf, dass sich die Kinder sportlich betätigen“, sagt Germans. Bei einem Training sind derzeit 35 bis 40 Kinder in der Halle. „Das ist mehr Beschäftigungstherapie als Training“, bedauert Germans.

Manuela Germans, Trainerin HSG Leichtathletik, wünscht sich bessere Trainingsbedingungen. Quelle: Christoph Thürkow

Trotzdem hat sich der Verein eins auf die Fahne geschrieben: „Wir schicken kein Kind weg. Ich weiß nie, ob dieses Kind jemals wieder zum Sport findet. Ob es dann 32 oder 40 Kinder in einer Gruppe sind, macht auch keinen Unterschied mehr“, sagt Manuela Germans, die bedauert, dass die Gruppen derart groß sind.

Doch selbst wenn sie zusätzliche Trainer hätte, würde es nach wie vor an Hallenzeiten fehlen, gerade in den Wintermonaten. Der Verein mit 170 Kindern im Nachwuchssport hat derzeit vier Hallenzeiten zur Verfügung. Da sei eine individuelle Förderung nur noch schwer möglich. Mit Sorge blicken die Greifswalder Sportler deswegen auf das kommende Jahr, wenn zwei Sporthallen abgerissen werden und für die Bauphase Ersatz fehlt. Dann wird sich die jetzt schon schwierige Situation dramatisch zuspitzen.

Von Katharina Degrassi