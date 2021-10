Greifswald

Es ist eine traurige Bilanz, die Frank Tetzlaff und sein Kollege in diesem Jahr erneut ziehen mussten. Gerade einmal 26 Storchen-Brutpaare zählten die ehrenamtlich tätigen Ornithologen im Altkreis Greifswald, der sich von Gristow über Dersekow bis nach Gützkow erstreckt.

Im Jahr 1997, als mit der Erfassung der Störche begonnen wurde, wurden noch über 50 Brutpaare gezählt. Nun hat sich die Zahl um fast die Hälfte reduziert. „In diesem Jahr haben auch nur 15 Paare gebrütet. Davon wurden nur 25 Jungen aufgezogen. Das ist ein absolutes Minus im Vergleich zu 1997, wo es 119 Jungvögel waren“, sagt Tetzlaff, hauptberuflich Cheftierpfleger im Greifswalder Tierpark.

Viele Jungstörche sterben bereits im ersten Jahr

Zwei wesentliche Gründe würden für den Rückgang sorgen. Zum einen sei der Verlust auf dem Zugweg immens. „Man geht davon aus, dass von 100 Jungstörchen etwa 75 im ersten Jahr totgeschrieben sind. Für diese hohen Verluste sorgen unter anderem Stromleitungen beispielsweise in Polen oder Bulgarien“, erklärt der Ornithologe.

Zum anderen werden Störche auf ihren Zugwegen in Länden wie dem Libanon geschossen oder in Kenia ebenfalls gejagt und gegessen. Zudem sei ungewiss, wie stark in den Winterquartieren der Störche mit Chemikalien in der Landwirtschaft gearbeitet wird, so Tetzlaff weiter.

Zu wenig Futter, zu extreme Wetterbedingungen

Doch nicht nur dort, auch hier in der Region haben es die Adebare immer schwieriger, an genügend Futter zu kommen – auch um ihre Jungen großzuziehen. Wenn dies nicht für alle ausreicht, wird ein Teil des Nachwuchses aus dem Nest gestoßen. „Wir haben keine reich ausgestattete Struktur mehr in der Landschaft wie Brachen oder Gewässer, wo der Storch genügend Futter findet“, sagt Tetzlaff.

Auch die Witterungsverhältnisse erschweren es den Störchen hierzulande. „Wir haben immer wieder Phasen, wo wir extreme Dürren haben und es wenig Niederschlag gibt. Auch das schlägt sich auf die Störche nieder, wenn sie kein gut ausgestattetes Nahrungsrevier haben.“

Auch das Gegenbeispiel, nämlich extremer Niederschlag, wirke sich oftmals tödlich auf die Jungen aus, die dann unterkühlen und sterben. „Auch das kommt immer mal wieder vor“, sagt Tetzlaff. Einmal im Jahr brüten die Tiere. In der Regel kommen die ersten Ende März wieder zurück. Der Haupteinflug ist Anfang April.

Storchenpaar brütete nach zehn Jahren wieder in Lüssow

Umso früher sie wieder zurückkehren, umso mehr steige auch die Chance der Bruterfolge. „Der Storch ist nicht nur ein Sympathieträger in der Bevölkerung, sondern auch eine Flaggschiff-Art für den Naturschutz. Dort, wo es viele Störche gibt, sieht die Natur auch immer gut aus. Deswegen ist es auch traurig, zu sehen, wie massiv die Bestände in den vergangenen Jahren zurückgegangen sind“, fügt Tetzlaff ein.

Eine gute Nachricht gibt es in diesem Jahr trotzdem zu vermelden. Erstmals nach zehn Jahren hat wieder ein Paar in Lüssow bei Gützkow gebrütet, aus dem erfolgreich ein Jungvogel herangewachsen ist.

Von Christin Lachmann