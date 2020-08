Greifswald

OZ-Leserin Helga Becker ärgert sich seit Wochen über die defekte Straßenbeleuchtung in der Hans-Beimler-Straße. „Die ganze Straße ist abends und nachts komplett dunkel und das schon mindestens einen Monat lang“, sagt Helga Becker. Mehrfach habe sie bereits den städtischen Bauhof informiert.

Die Greifswalder Stadtverwaltung kennt das Problem. „Der Auftrag an die für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung vertraglich gebundene Firma wurde bereits erteilt und wird schnellstmöglich ausgeführt“, sagt Pressesprecherin Andrea Reimann. Ein Kabelschaden habe den Ausfall der Straßenbeleuchtung verursacht. „Zur Lokalisierung des Schadens muss der Kabelschaden vor der Reparatur eingemessen werden, um eine punktgenaue Reparatur zu ermöglichen. Dafür muss ein Einmesswagen geordert werden, was erfahrungsgemäß leider etwas Zeit in Anspruch nimmt“, erklärt die städtische Pressesprecherin.

Sie weist darauf hin, dass die Einwohner ihre Anliegen am besten beim Online-Portal Klarschiff anbringen können. Von dort werden sie direkt an die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung weitergeleitet. Der Stand der Bearbeitung kann zudem verfolgt werden: https://www.klarschiff-hgw.de/pc/

Von Katharina Degrassi