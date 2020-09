Greifswald

Zu groß! Zu kastig! Indiskutabel! Bei den Anwohnern der Steinbeckervorstadt und der Bürgerinitiative des Ortsteils kommen die Entwürfe für das geplante Wohn- und Geschäftshaus an der Stralsunder Straße 47 bekanntlich gar nicht gut an. Die Pläne waren erst nach dem Masterplan bekannt geworden, was für einen Proteststurm sorgte. Jetzt sieht es so aus, als ob auch die Bürgerschaftsfraktionen der links-grünen Mehrheit Ernst machen wollen und Möglichkeiten ausloten, die Pläne der Investoren Fehlhaber und Braun doch noch zu kippen.

Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig?

Auf einer nichtöffentlichen Diskussionsveranstaltung, zu der die Presse erst auf nachdrücklichen Hinweis zugelassen wurde, informierten Stadtplaner des Vereins „bauen-für-alle.de“ über ihre Sicht auf die Dinge und die Planungsprozesse. Stadtplanerin Anja Epper, die außerhalb des Vereins im Rostocker Rathaus arbeitet, sparte nicht mit Kritik und warf der Greifswalder Verwaltung Fehler bei der Beurteilung des Vorhabens vor. „Dieses Bauvorhaben ist nicht genehmigungsfähig“, stellte sie fest.

Hintergrund ist Paragraf 34 des Baugesetzbuches, der die Zulässigkeit eines Bauvorhabens regelt, sofern es sich in „Art und Maß der baulichen Nutzung (…) der näheren Umgebung anpasst.“ Hier pocht Epper auf den gesunden Menschenverstand. „Welche Gebäude nimmt man dazu als Vergleich? Ganz einfach – ich stelle mich vor das Haus und drehe mich einmal um!“ Angesichts der anderen Bauten in der Steinbeckervorstadt sei für sie völlig klar, dass das Gebäude mit seinen vier Geschossen plus Staffelgeschoss sich keineswegs einpassen würde. Solche Entscheidungen seien übrigens auch schon Bestandteil von juristischen Auseinandersetzungen gewesen, weist Epper auf mögliche Folgen hin.

Weitere Gespräche mit Investoren geplant

Die Verwaltung war – ebenso wie die Investoren – nicht zu der Veranstaltung eingeladen, konnte also Fraktionsmitgliedern auch nicht Rede und Antwort stehen oder ihre Beweggründe erläutern. Die Veranstaltung sei lediglich ein erster Aufgalopp gewesen, betonte Moderator Wolfgang Oehler von „bauen-für-alle.de“, sicherlich könne man in Zukunft weitere dieser Runden auch mit der Verwaltung und dem Investor veranstalten, wenn es gewünscht sei. Die Mehrheit der Anwesenden sprach sich dafür aus, wenngleich auch nicht mit Vertretern von „bauen-für-alle.de“ als Moderatoren. „Die Moderation sollte neutral sein“, befand Manja Graaf von der Bürgerinitiative. „Aber als fachkundige Experten möchten wir sie gerne dabeihaben.“ Sie betonte, dass es nicht darum ginge, auf dem Grundstück gar nicht zu bauen. „Auch wir als Bürgerinitiative sind für eine Bebauung. Aber nicht so.“

„Wenn die Pläne dem Baurecht entsprechen, darf er bauen“

Ob es allerdings überhaupt zu solchen Gesprächen kommt, steht in den Sternen. Vonseiten der Verwaltung gibt es eine Absage. „Wir sind eine Behörde", stellt Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) klar. „Wir haben die Aufgabe, Recht umzusetzen beziehungsweise zu prüfen, ob ein Bauvorhaben den Vorgaben entspricht. Spielraum haben wir in diesem Bereich nicht, wir entscheiden das nach Normen. Wenn die Pläne dem Baurecht entsprechen, darf der Investor bauen.“ Man werde dem Investor jetzt ganz sicher nicht vorschreiben, dass er seine Pläne noch einmal umwerfe. „Wenn sich jetzt eine Gruppe von Menschen mit dem Bauprojekt nicht einverstanden erklärt, muss sie das mit dem Investor klären“, so von Busse. „ Ich finde es nebenbei etwas befremdlich, wenn über den Kopf des Eigentümers diskutiert wird, wie er bauen soll.“

Doch an konkreten Ideen mangelt es nicht. Während Monique Wölk von der SPD von einem Vorzeigeprojekt träumt, was Wohnbau und Moorschutz miteinander verbindet, wies Ines Yitnagashaw von der Altstadtinitiative auf den erhaltenswerten Charakter des bestehenden Gebäudeensembles hin. Tiemo Timmermann regt an, die prominente Stelle des Grundstücks im Stadtgefüge zu berücksichtigen. „Dieser Ort verlangt mehr“, sagte das Mitglied der BI. „Ich wünsche mir mehrere Vorschläge. Und mehr Fantasie.“

Investor: „Wir schmeißen gar nichts um“

Investor Sebastian Braun ist über die Situation alles andere als begeistert. „Wo kommen wir denn hin, wenn der Nachbar bestimmt, wie ich mein Haus zu gestalten habe?“, wundert er sich. „Wir schmeißen da gar nichts um! Man muss auch mal einen Punkt machen.“ Trotzdem sei er gerne zur Veranstaltung gekommen. „Wobei wir ja unsere Pläne auch schon der BI, der SPD und den Grünen erläutert haben“, sagt Braun. „Wir haben ja auch bereits Zugeständnisse gemacht. Mit dem Quartiersspielplatz oder der Zusicherung, dass die Mieten nicht höher werden als die im Hansehof zum Beispiel.“

Auch in der Vergangenheit habe es bereits mehrere Anpassungen gegeben, um den Vorgaben zu entsprechen. „Das Projekt ist betriebswirtschaftlich ohnehin schon sehr knapp genäht“, sagt Braun. „Pfahlgründung und Bodendenkmal treiben die Kosten in die Höhe. Es erfordert einfach eine gewisse Anzahl von Wohnungen, sonst rechnet es sich einfach nicht. Übrigens auch für keinen anderen Bauherren.“

Die nötigen Begehungen von Naturschutzbehörde, Denkmalschutzbehörde und das Schallschutzgutachten sind nach Angaben Brauns längst abgeschlossen, die Ergebnisse werden „zeitnah“ erwartet. „Dann prüft die Stadt, ob wir die Vorgaben erfüllen“, so Braun. „Von uns aus kann es dann losgehen.“

Von Anne Ziebarth