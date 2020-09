Greifswald

Netzwerken, vermitteln, koordinieren, begleiten und beraten: Die Aufgabenliste der Hauptamtlichen im Qartiersmanagement in Schönwalde II ist lang. Seit 2005 gibt es das Projekt, das vom Bund, Land und von der Hansestadt aus Mitteln des Städtebauförderprogramms „ Soziale Stadt“ finanziert wird.

Ende vergangenen Jahres dann der Dämpfer: Der Träger, der Caritasverband für das Erzbistum Berlin, wollte den Vertrag aus steuerrechtlichen Gründen nicht mehr verlängern. Gemeinsam mit der Hansestadt gab es jedoch noch eine Einigung. Bis Ende des Jahres bleibt der Caritasverband Träger.

Anzeige

Stadtverwaltung plant anderthalb Stellen für drei Stadtteile ein

Nun legte die Stadtverwaltung ein Konzept zur Verstetigung des Quartiersmanagements vor. Ziel ist es, das Projekt langfristig fortzuführen und die Arbeit auf die Stadtteile Schönwalde I und Ostseeviertel Ryckseite auszuweiten. Die Verwaltung plant dafür kommenden Jahres eine Vollzeitstelle (40 h/Woche) mit der Aufgabe der Quartierskoordination für die Stadtteile Schönwalde I und Schönwalde II zu besetzen. Ab 2022 soll eine zweite halbe Stelle mit 20 Stunden pro Woche für das Ostseeviertel folgen.

Weitere OZ+ Artikel

Im Sozialausschuss stieß der geplante Stellenumfang auf mächtig Gegenwind. Die Ortsteilvertretung (OTV) Schönwalde II legte per Änderungsantrag bereits Widerspruch ein. André Carls von der OTV dazu: „Die Bitte um zwei Stellen ist ein Kompromiss von unserer Seite. Wir wissen ganz genau, dass diese vom Arbeitsaufwand nicht ausreichen werden. Wir haben uns zurück genommen und keine drei Stellen gefordert.“

Ortsteilvertretung Schönwalde II fordert mindestens zwei Stellen

Sowohl Vertreter der Linken, der SPD und der Grünen sind sich einig, dass die Arbeit für eine Vollzeitstelle viel Aufopferung erfordern würde. Selbst die Verwaltung gibt in dem Konzept an, dass die Aufgabenvielfalt sehr ambitioniert sei. „Es wäre daher gut, wenn wir uns auf zwei Personalstellen einigen“, fasst Linke-Politikerin Rita Duschek zusammen.

Erik von Malottki begrüßt, dass das Quartiersmanagement auf Schönwalde I und auf das Ostseeviertel ausgeweitet werden soll. Er selbst habe fünf Jahre als stellvertretender Ortsteilvorsitzender in Schönwalde II das Quartiersmanagement eng begleitet. Deswegen spricht auch er sich gegen den Stellen-Plan der Verwaltung aus. „Aus meiner Sicht geht das gar nicht. Für uns ist das nicht akzeptabel.“ Ein anderer wichtig Punkt für Malottki ist, die Arbeitsbedingungen der Stellen zu verbessern und die bisherige Befristung der Verträge zu überdenken.

Parteikollege Ibrahim Al Najjar kritisiert zudem, dass in dem Konzept der Stadtverwaltung zu wenige Stunden für den Stadtteil Schönwalde I eingeplant sind. „Wir kämpfen seit fast 15 Jahren darum, dass wir in unserem Stadtteil so eine Unterstützung bekommen“, so das Ausschussmitglied, das auch den Vorsitz der Ortsteilvertretung Schönwalde I innehat. „Und jetzt schlägt die Verwaltung einfach vor, nur am Mittwoch für acht Stunden vor Ort im Stadtteil zu sein.“

Mehrheit stimmt bei Trendabstimmung gegen Verwaltungskonzept

Katja Wolter von der FDP befürwortet, dass Schönwalde I und II „zusammen bearbeitet werden sollen.“ Die Begründung für eine halbe Stelle im Ostseeviertel verstehe sie allerdings nicht. „Dort wohnen viele gut situierte Menschen.“ Sie kritisiert zudem, dass die Stellen nun aus der eigen Stadtkasse bestritten werden sollen. „Wir sind mitten in einer Krise und haben demnächst weniger Einnahmen. Wir verzichten auf das Geld aus den Fördertöpfen und wollen es selbst stellen.“

Malottki sieht das anders: „Wir haben mit dem Quartiersmanagement in der Fleischervorstadt sehr gute Erfahrung gemacht. Eigentlich wäre es aus meiner Sicht gut, in jedem Stadtteil ein Quartiersmanagement zu haben. Unabhängig von der sozial-ökonomischen Situation.“ Bei der Trendabstimmung im Sozialausschuss votierte die Mehrheit für den Änderungsantrag der OTV Schönwalde II. Weniger Zustimmung erhielt hingegen die Vorlage der Stadtverwaltung.

Von Christin Lachmann