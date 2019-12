Greifswald

Die Auseinandersetzung um das Kunstwerk am Kreisverkehr Lomonossowallee/Einsteinstraße nimmt immer größere Ausmaße an. Möglicherweise droht jetzt sogar eine Klage des Künstlers Heinrich Zenichowski, dessen Werk durch die Jury wegen Formfehlern aus dem Wettbewerb gekickt wurde. „Egal wie wir heute abstimmen. Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen“, konstatierte Bürgerschaftsmitglied Heiko Jaap (Kompetenz für Vorpommern) die verfahrene Situation. „Der Künstler hat immer die Möglichkeit, gegen die Entscheidung zu klagen und aus anwaltlicher Sicht würde ich ihm das sogar raten.“

Was war passiert? Seit fast einem Jahr dreht sich die Diskussion darüber, was für ein Kunstwerk auf den Kreisverkehr kommen soll, es gab einen öffentlichen Workshop im Frühjahr, fünf Künstler haben letztlich einen Vorschlag abgegeben. Der einstimmig gewählte Favorit der Ortsteilvertretung (OTV) Schönwalde I/Südstadt wurde das Kunstwerk „Maritime Stele“ des Bildhauers Heinrich Zenichowski aus Wieck. Wegen eines „Formfehlers“ wurde dieses Kunstwerk allerdings nicht von der Jury aus Mitgliedern der AG Kunst im öffentlichen Raum berücksichtigt, stattdessen fiel die Wahl auf die Statue „Heimkehr“ von Julia Kausch. Die Entscheidung der Jury sei ein „Riesenfehler“ gewesen, findet der Vorsitzende der Ortsteilvertretung, Ibrahim Al-Najjar. „Soweit ich informiert bin, hat der Künstler alle fehlenden Unterlagen rechtzeitig nachgereicht.“ Das Verfahren an sich hätte ebenfalls Formfehler. Es sei zum Beispiel die Frage, warum eine AG, die sonst nur beratenden Charakter hätte, in Form einer Jury hätte abstimmen dürfen. „Das ist in der Satzung überhaupt nicht vorgesehen“, so der erboste OTV-Vorsitzende.

Im Ortsteil Schönwalde I gärt es nach der Entscheidung. Viele Bewohner des Ortsteils pochen auf den von ihrer Ortsteilvertretung gewählten Vorschlag. „Ich bin erschüttert, wie in der Politik mit dem Willen der Bürger umgegangen wird“, regte sich Einwohnerin Marianne Seidlein in der Bürgerschaft auf. „Wir hatten uns eindeutig entschieden. Mit dem Kunstwerk Heimkehr kann ich mich nicht identifizieren.“ Um das Ruder doch noch rumzureißen, hatte Ibrahim Al-Najjar als Vorsitzender der OTV einen Antrag eingereicht, nachdem die Verwaltung das Verfahren an sich ziehen sollte, um das Zenichowski-Kunstwerk zu realisieren. Doch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hatte zuvor eindringlich vor den Folgen gewarnt. „Wir können nicht einfach in den vorher festgelegten Vergabeprozess eingreifen“, erläuterte er. „Wir hätten einen Beschluss, den ich als Oberbürgermeister beanstanden müsste, weil er rechtswidrig ist.“

Das sahen die Abgeordneten ähnlich und stimmten mit 22 Nein- zu 17 Ja-Stimmen gegen den Antrag. „Die Beschlüsse der OTVs sind ansonsten für unsere Partei gesetzt“, betonte zum Beispiel Jörn Kasbohm, Fraktionsvorsitzender der Linken. „Aber sie müssen rechtens sein.“ Auch David Wulff ( FDP) bedauerte die Situation und hob die Bedeutung der OTV hervor, urteilte aber: „So wie die OTV sich das vorstellt, geht es nicht. Wir müssen uns an die Regeln halten.“ Die CDU hingegen stellte sich hinter den Antrag der OTV. „Die Beweggründe, die zum Ausschluss des Kunstwerks von Heinrich Zenichowski geführt haben, sind für uns nicht stichhaltig“, fasste Fraktionsvorsitz Axel Hochschild zusammen.

Die SPD schlug einen komplette Wiederholung des Verfahrens inklusive mehr Beachtung der Einwohner vor. „Wir denken, dass ist der beste Weg“, so Erik von Malottki ( SPD). Wenn für diesen Fall ein Verlust der Städtebaufördermittel drohe, spreche man sich für die Errichtung eines zweiten Kunstwerks aus. Oberbürgermeister Fassbinder bestätigte den Verlust der Fördermittel bei einem kompletten Neustart. Man könne das Verfahren schlicht nicht neu starten, weil es keinen Fehler gebe. Gegen ein zweites Kunstwerk sei aus Sicht der Verwaltung aber nichts einzuwenden. Der SPD-Antrag fand etwas mehr Wohlwollen der Abgeordneten: 26 Abgeordnete stimmten dafür. Nun soll also ein Standort gesucht werden – ob es dann zu einer Realisierung des Vorhabens kommt und wer die Kosten trägt, ist noch unklar. Schönwalde-Urgestein und OTV-Mitglied Peter Multhauf, pocht hingegen auf einen Neustart. „Die Informationen des OB und des Rechtsamtes sind schlicht falsch. Es hat Fehler gegeben, andere Entwürfe haben die Kriterien überhaupt nicht erfüllt“, sagte er. „Wir sollten jetzt neu starten und alle fünf Entwürfe in den Wettbewerb schicken.“

Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung Schönwalde I, Ibrahim Al Najjar, reagierte enttäuscht auf das Abstimmungsergebnis. „Das ist Demokratie, ich muss die Entscheidung akzeptieren“, sagte er. „Aber ich bin getroffen, wie man mit dem Willen der Einwohner umgeht.“ Dennoch will sich Al Najjar weiter für die Maritime Stele einsetzen. „Wir werden weiter kämpfen“, sagt er. Auf der ersten Sitzung der Ortsteilvertretung im neuen Jahr will er gemeinsam mit den Einwohnern mögliche Standorte besprechen. Ob der Künstler rechtlich gegen die Stadt vorgeht, ist noch nicht klar – er war gestern telefonisch nicht zu erreichen.

Von Anne Ziebarth