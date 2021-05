Greifswald: Streit um Verkehrslösung für neues Schulzentrum

Greifswald

Gehen die Planungen der Stadt auf, werden in dreieinhalb Jahren die ersten Kinder das neue Schulzentrum am Ellernholzteich besuchen. Nach Fertigstellung des Gesamtkomplexes mit Grund- und Regionalschule, Hort sowie Sporthalle für etwa 47 Millionen Euro werden voraussichtlich 750 Mädchen und Jungen in der Einrichtung an der Osnabrücker Straße lernen. Doch wie kommen die Schüler dort gefahrlos mit ihren Fahrrädern hin? Welche Busverbindung wird es geben, und ist an ausreichend Parkmöglichkeiten für Elterntaxis gedacht?

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich am Donnerstagabend der Mobilitätssausschuss der Greifswalder Bürgerschaft. Grundlage bildete der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplans Nr. 114 „Verlängerte Scharnhorststraße“, der unter anderem Vorschläge zur Verkehrsanbindung beinhaltete. Doch die fielen durch. Das Gremium lehnte sie mehrheitlich ab, die Stadtverwaltung musste viel Schelte einstecken.

Konflikte zwischen Radfahrern und Kfz

„Ich bin enttäuscht. Obwohl die meisten Schüler mit dem Rad fahren werden, kommt die Radplanung hier überhaupt nicht vor, ein Konzept dafür fehlt“, sparte Markus Münzenberg (SPD) nicht mit Kritik. Stattdessen stünden der Busverkehr und Elterntaxis im Fokus der Planungen. „Dabei sollten die am besten ganz aus diesem Gebiet raus“, sagte er und plädierte für eine echte Fahrradstraße. Zudem forderte er wiederholt die Einbeziehung der Politik in die Überlegungen zur Linienführung der Stadtbusse.

Ins gleiche Horn blies Jörn Kasbohm von den Linken: „Das Verkehrsgutachten für diesen Bereich hat fast ausschließlich nur den Autoverkehr in den Blick genommen“, monierte er. Der Radverkehr sei vernachlässigt worden. Und auch beim öffentlichen Personennahverkehr gebe es weiter Handlungsbedarf: „Der ÖPNV muss so effizient gestaltet werden, dass möglichst viele Kinder mit dem Bus kommen“, forderte er und fügte hinzu: „Daher werden wir nicht Ruhe geben, die Diskussion geht weiter.“

Ampelanlage an der Kreuzung

Vorab hatte Jafar Akrami vom Stadtbauamt über die wichtigsten Eckdaten zur geplanten Lösung für den fahrenden und ruhenden Verkehr informiert. Demnach soll der Hauptzugang zum Schulkomplex über die Verlängerte Scharnhorststraße erfolgen. „Die Einmündung zur Osnabrücker Straße wird aufgeweitet, um dort auch eine gefahrlose Begegnung von zwei Bussen zu ermöglichen“, sagte er. Die Fahrbahn soll auf sechs Meter ausgebaut werden und beidseitig einen jeweils 2,50 Meter breiten Gehweg erhalten. Die Straße ende mit einer Buswendeschleife.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch eine Lichtsignalanlage ist am Kreuzungspunkt mit der Osnabrücker Straße geplant. Auf der Südseite der Verlängerten Scharnhorststraße sollen nach jetzigem Stand 38 öffentlich nutzbare Parkplätze – für Elterntaxis und andere Autofahrer – entstehen. „Auf dem Schulgelände selbst sind 25 Stellplätze für „mobilitätseingeschränkte Personen geplant“, sagte Erik Wilde vom Stadtbauamt. Er setze darauf, dass auch Lehrer vorwiegend mit dem Rad kommen. Auf dem Campus sollen insgesamt 300 Fahrradstellplätze geschaffen werden.

Kompromisse für alle finden

Stadtplaner Wilde machte keinen Hehl aus seiner Meinung, dass auch ihn die Elterntaxis stören: „Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen, ist immer besser. Idealerweise sollte der Bereich so gestaltet werden, dass es unattraktiv wird, dort mit dem Auto einzubiegen“, sagte er. Dennoch warb er dafür, im Sinne aller Betroffenen möglichst Kompromisse zu finden. Die Stadt zumindest habe die Aufgabe, bei Planungen alle Verkehrsteilnehmer in den Blick zu nehmen. Der Verkehrsbetrieb Greifswald etwa habe sich in seiner Stellungnahme zu dem Vorhaben stark dafür ausgesprochen, am Ende der Verlängerten Scharnhorststraße eine Wendeschleife einzurichten. Lösungen auf der Osnabrücker Straße seien aus Sicht des Unternehmens nicht akzeptabel.

Poller, um Fahrradstraße sicherer zu machen

Ausschussvorsitzender Jörg König (Grüne) erklärte, dass er durchaus Befürworter der Buswendeschleife am Ende der Verlängerten Scharnhorststraße sei. Doch grundsätzlich könne auch er sich nicht mit dem Entwurf des Bebauungsplans einverstanden erklären. „Wir möchten als Politik endlich in die Planung der Busliniennetze einbezogen werden“, unterstützte er die Forderung Kasbohms. Der Nahverkehrsbeirat sollte daher zeitnah einberufen werden.

Zudem lasse das Papier die Reaktion auf einen Lösungsvorschlag zum Elterntaxi vermissen: „Wir hatten angeregt, vielleicht eine Kooperation mit dem Kulturbahnhof einzugehen“, erinnerte er. Eltern könnten dort ihre Kinder absetzen, die dann von dort über einen sicher gestalteten Fußgängerüberweg zum Schulcampus gelangen. Des Weiteren plädierte der Ausschussvorsitzende nicht nur für eine Ampelanlage, sondern auch für Poller, damit es in der Verlängerten Scharnhorststraße erst gar nicht zu Konflikten zwischen Rad fahrenden Kindern, Elterntaxis, Bussen und anderen Fahrzeugen komme. „Wir haben dort wenig Platz, deshalb müssen wir Prioritäten setzen“, forderte König. Am 11. Mai wird sich der Bauausschuss in seiner digitalen Sitzung mit dem Thema befassen, bevor im Juni die Bürgerschaft entscheidet.

Von Petra Hase